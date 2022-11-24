الخميس, نوفمبر 24, 2022
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اقتصاد

السودان.. ارتفاع سعر الدولار في ختام التعاملات وقفزة كبيرة جداً لـ الإسترليني!

الإسترليني قفز 13 جنيها دفعة واحدة

كتب سالم حنفي
سعر الدولار watanserb.com
سعر الدولار في السودان اليوم
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وطن – شهد سعر الدولار في السودان في ختام تعاملات اليوم الخميس، 24 نوفمبر 2022، ارتفاعا طفيفا، في حين شهد سعر اليورو والجنيه الإسترليني ارتفاعات كبيرة وصادمة، وذلك وفقاً لنشرة صادرة عن بنك الخرطوم.

سعـر الدولار في السودان اليوم في البنوك

سجّل سعر الدولار في السودان اليوم الخميس 577 جنيهاً للشراء، و581.32 جنيهاً للبيع.

سعر اليورو في السودان اليوم

وسجّل سعر اليورو، اليوم الخميس ، في السودان في البنوك، 602.27جنيهاً للشراء، و606.87جنيهاً للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم

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سجّل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في السودان لدى بنك الخرطوم 698.05 جنيهاً للشراء، و703.29جنيهاً للبيع.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم

سجّل سعر الريال السعودي مقابلَ الجنيه السوداني اليوم 152.24 جنيهاً للشراء، و153.38 جنيهاً للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم

سجّل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السودان لدى البنوك الرسمية 157.65 جنيهاً للشراء، و158.83 جنيهاً للبيع.

سعر الريال القطري اليوم في السودان

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كما سجّل سعر الريال القطري اليوم في السودان لدى البنوك نحو 157.73 جنيهاً للشراء، و158.91 جنيهاً للبيع.

سعر الدينار البحريني في السودان اليوم

سجّل سعر الدينار البحريني 1530.91 جنيهاً للشراء، و1542.39 جنيهاً للبيع.

الاقتصاد السوداني وخطر الانكماش

يواجه الاقتصاد السوداني خطر الدخول في انكماش كارثيٍّ، قد يعيد معدلات النمو إلى ما دون الصفر في المئة.

يأتي ذلك في ظلّ التراجع المريع في الإنتاج، وانخفاض قيمة العملة المحلية بأكثر من 80 في المئة خلال الأشهر الأخيرة.

الحكومة تضاعف الأسعار

ولجأت الحكومة لمضاعفة أسعار بعض الخدمات الأساسية، بسبب انهيار أسعار الصرف وتدهور الأوضاع الاقتصادية، ما انعكس سلباً على أسعار السلع والخدمات الأساسية، في بلد يعيش فيه أكثر من 60 في المئة من مواطنيه تحت خط الفقر.

المصدروطن - متابعات
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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