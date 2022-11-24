السودان.. ارتفاع سعر الدولار في ختام التعاملات وقفزة كبيرة جداً لـ الإسترليني!

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وطن – شهد سعر الدولار في السودان في ختام تعاملات اليوم الخميس، 24 نوفمبر 2022، ارتفاعا طفيفا، في حين شهد سعر اليورو والجنيه الإسترليني ارتفاعات كبيرة وصادمة، وذلك وفقاً لنشرة صادرة عن بنك الخرطوم.

سعـر الدولار في السودان اليوم في البنوك

سجّل سعر الدولار في السودان اليوم الخميس 577 جنيهاً للشراء، و581.32 جنيهاً للبيع.

سعر اليورو في السودان اليوم

وسجّل سعر اليورو، اليوم الخميس ، في السودان في البنوك، 602.27جنيهاً للشراء، و606.87جنيهاً للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم

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سجّل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في السودان لدى بنك الخرطوم 698.05 جنيهاً للشراء، و703.29جنيهاً للبيع.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم

سجّل سعر الريال السعودي مقابلَ الجنيه السوداني اليوم 152.24 جنيهاً للشراء، و153.38 جنيهاً للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم

سجّل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السودان لدى البنوك الرسمية 157.65 جنيهاً للشراء، و158.83 جنيهاً للبيع.

سعر الريال القطري اليوم في السودان

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كما سجّل سعر الريال القطري اليوم في السودان لدى البنوك نحو 157.73 جنيهاً للشراء، و158.91 جنيهاً للبيع.

سعر الدينار البحريني في السودان اليوم

سجّل سعر الدينار البحريني 1530.91 جنيهاً للشراء، و1542.39 جنيهاً للبيع.

الاقتصاد السوداني وخطر الانكماش

يواجه الاقتصاد السوداني خطر الدخول في انكماش كارثيٍّ، قد يعيد معدلات النمو إلى ما دون الصفر في المئة.

يأتي ذلك في ظلّ التراجع المريع في الإنتاج، وانخفاض قيمة العملة المحلية بأكثر من 80 في المئة خلال الأشهر الأخيرة.

الحكومة تضاعف الأسعار

ولجأت الحكومة لمضاعفة أسعار بعض الخدمات الأساسية، بسبب انهيار أسعار الصرف وتدهور الأوضاع الاقتصادية، ما انعكس سلباً على أسعار السلع والخدمات الأساسية، في بلد يعيش فيه أكثر من 60 في المئة من مواطنيه تحت خط الفقر.