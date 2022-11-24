الجولة الثانية .. جدول مباريات كأس العالم 2022 والمعلقين عليها

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وطن- تنطلق الجمعة منافسات الجولة الثانية من جدول مباريات كأس العالم 2022، بعد المفاجآت التي شهدتها الجولة الماضية على صعيد نتائج المنتخبات المشاركة في البطولة العالمية بنسختها ال22.

كما وشهدت الجولة الأولى العديد من المفاجآت، كان من أبرزها فوز المنتخب السعودي (الصقور الخضر) التاريخي على الأرجننيتن بهدفين مقابل هدف وحيد، وكسر سلسلة انتصاراته التي بقيت صامدة حتى 36 مباراة بدون أي خسارة.

أبرز نتائج مباريات كأس العالم 2022 الجولة الأولى

كما وحقق منتخب اليابان الفوز الثمين بذات النتيجة على ألمانيا (المكاكين)، فيما فرض كوريا الجنوبية التعادل السلبي بدون أي من الأهداف أمام نظيره الأوروغواي.

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وقدمت المنتخبات العربية الأداء الجيد باستثناء المستضيف قطر في منافسات الجولة الأولى، من دور مجموعات كأس العالم 2022، حيث فرضت تونس والمغرب التعادل أمام الدنمارك وكرواتيا، بينما تلقى العنابي القطري الخسارة أمام الإكوادور بهدفين نظيفين دون رد.

جدول مباريات كأس العالم 2022 .. الجولة الثانية

كما ونرفق لكم متابعي (وطن)، في كل مكان، مواعيد جدول مباريات كأس العالم 2022 الجولة الثانية، بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وقطر على النحو الآتي:

(1) ويلز X إيران ( الواحدة ظهرا، استاد أحمد بن علي، الجمعة، علي محمد علي).

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(2) قطر X السنغال ( الرابعة عصرا، استاد الثمامة، الجمعة، حسن العيدروس).

(3) هولندا X الإكوادور ( السابعة مساءً، استاد خليفة الدولي، الجمعة، عامر الخوذيري).

جدول جميع مباريات كاس العالم 2022 🇶🇦 في دور المجموعات : فضلوها راح تحتاجونها 😍😍 pic.twitter.com/mVLLhp1blY — روائع كرة القدم (@Wax_q12) November 20, 2022

(4) إنجلترا X الولايات المتحدة ( العاشرة مساءً، استاد البيت، الجمعة، عصام الشوالي).

(5) تونس X أستراليا ( الواحدة ظهرا، استاد الجنوب، السبت، رؤوف خليف).

(6) بولندا X السعودية ( الرابعة عصرا، استاد المدينة التعليمية، السبت، حفيظ دراجي).

(7) فرنسا X الدنمارك ( السابعة مساءً، استاد 974، السبت، سوار الذهب).

(8) الأرجنتين X المكسيك ( العاشرة مساءً، استاد لوسيل، السبت، عصام الشوالي).

(9) اليابان X كوستاريكا ( الواحدة ظهرا، استاد أحمد بن علي، الأحد، حسن الهيدورس، محمد بركات).

(10) بلجيكا X المغرب ( الرابعة عصرا، استاد الثمامة، الأحد، جواد بده).

(11) كرواتيا X كندا ( السابعة مساءً، استاد خليفة، الأحد، أحمد البلوشي).

(12) إسبانيا X ألمانيا (العاشرة مساءً، استاد البيت، الأحد، خليل البلوشي).

مواعيد جدول مباريات كأس العالم 2022 الجولة الثانية

(13) الكاميرون X صربيا ( الواحدة ظهرا، استاد الجنوب، الاثنين، حسن الهيدروس).

(14) كوريا الجنوبية X غانا ( الرابعة عصرا، استاد المدينة التعليمية، الاثنين، محمد بركات، يوسف سيف).

(15) البرازيل X سويسرا ( السابعة مساءً، استاد 974، الاثنين، عصام الشوالي، رؤوف خليف).

(16) البرتغال X الأوروغواي ( العاشرة مساءً، استاد لوسيل، الاثنين، خليل البلوشي، رؤوف خليف).

كما ويذكر بأن بطولة كأس العالم 2022، التي انطلق الأحد، ستستمر فعالياتها حتى ال18 من شهر ديسمبر/ كانون الأول القادم، والذي يصادف ذكرى اليوم الوطني القطري.