التعادل سيد الموقف بين الأوروغواي وكوريا الجنوبية (فيديو)

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وطن- خيم التعادل السلبي بين الأوروغواي وكوريا الجنوبية، الخميس، في مباراة شهدت الإثارة والقوة بين كلا المنتخبين، في ختام منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر.

وتعادل منتخب الأوروغواي أمام كوريا الجنوية، في مستهل مشواره في منافسات كأس العالم 2022 المجموعات، سلبياً بدون أي من الأهداف.

مباراة الأوروغواي وكوريا الجنوبية

وشهدت مباراة الإثارة بين كوريا الجنوبية والأوروغواي، تفوق الأخير على صعيد التسديدات والاستحواذ على الكرة طيلة مجريات دقائق المباراة، فقد وصلت عدد تسديداته إلى 10 تسديدات باتجاه شباك المرمى، والاستحواذ على الكرة بنسبة 56%.

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كما ووصلت عدد تسديدات منتخب كوريا الجنوبية إلى 7 تسديدات، بينما وصلت نسبة استحواذه ب44%.

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ويستعد منتخب كوريا الجنوبية للمواجهة القادمة أمام غانا، بينما سيلتقي الأوروغواي أمام البرتغال، في الجولة الثانية من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر، الأسبوع القادم.

تشكيلة منتخب الأوروغواي أمام كوريا الجنوبية

ولعب المدرب دييغو ألونسو، المباراة بتشكيلة أساسية أمام كوريا الجنوبية، بتشكيلة أساسية في دور مجموعات كأس العالم 2022، كما يلي:

حراسة المرمى: سيرخو روشيت.

دفاع الأوروغواي: ماتياس أوليفيرا، خمينيز، غودين، كاسيريس.

خط الوسط: ماتياس فيتشينو، رودريغو بيتانكور، فالفيردي.

مركز الهجوم: سواريز، داروين نونيز، فاكوندو بيليستري

ويعتلي منتخب كوريا الجنوبية صدارة ترتيب المجموعة الثامنة في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، بنقطة واحدة، متساوياً مع الوصيف الأوروغواي بنفس النقطة، في انتظار نتيجة مباراة البرتغال وغانا في ذات المجموعة.