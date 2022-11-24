التعادل سيد الموقف بين الأوروغواي وكوريا الجنوبية (فيديو)

وطن- خيم التعادل السلبي بين الأوروغواي وكوريا الجنوبية، الخميس، في مباراة شهدت الإثارة والقوة بين كلا المنتخبين، في ختام منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر.
وتعادل منتخب الأوروغواي أمام كوريا الجنوية، في مستهل مشواره في منافسات كأس العالم 2022 المجموعات، سلبياً بدون أي من الأهداف.
مباراة الأوروغواي وكوريا الجنوبية
وشهدت مباراة الإثارة بين كوريا الجنوبية والأوروغواي، تفوق الأخير على صعيد التسديدات والاستحواذ على الكرة طيلة مجريات دقائق المباراة، فقد وصلت عدد تسديداته إلى 10 تسديدات باتجاه شباك المرمى، والاستحواذ على الكرة بنسبة 56%.
فرحة الجماهير الكورية بعد نهاية مباراة منتخبها بالتعادل السلبي أمام أوروغواي. #قطر2022 #كأس_العالم #قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/lx1PjPPhXC
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 24, 2022
كما ووصلت عدد تسديدات منتخب كوريا الجنوبية إلى 7 تسديدات، بينما وصلت نسبة استحواذه ب44%.
القائم يصد صاروخية فالفيردي ويحرم الأوروغواي من التقدم #كأس_العالم #قطر2022 #대한민국 #축구국가대표팀#FIFAWorldCup #Qatar2022@Uruguay @theKFA #ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/N2CyvfQwOI
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 24, 2022
ويستعد منتخب كوريا الجنوبية للمواجهة القادمة أمام غانا، بينما سيلتقي الأوروغواي أمام البرتغال، في الجولة الثانية من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر، الأسبوع القادم.
تحية الجماهير الكورية لمنتخبها الوطني بعد التعادل أمام أوروغواي. #قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup @fifacom_ar pic.twitter.com/ss7M2YxZE3
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 24, 2022
تشكيلة منتخب الأوروغواي أمام كوريا الجنوبية
ولعب المدرب دييغو ألونسو، المباراة بتشكيلة أساسية أمام كوريا الجنوبية، بتشكيلة أساسية في دور مجموعات كأس العالم 2022، كما يلي:
حراسة المرمى: سيرخو روشيت.
دفاع الأوروغواي: ماتياس أوليفيرا، خمينيز، غودين، كاسيريس.
خط الوسط: ماتياس فيتشينو، رودريغو بيتانكور، فالفيردي.
ردة فعل غريبة أم روح انتصارية من فالفيردي في هذه اللقطة ؟#كأس_العالم #قطر2022 #대한민국 #축구국가대표팀#FIFAWorldCup #Qatar2022 @Uruguay @theKFA #ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/1hV6nygztt
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 24, 2022
مركز الهجوم: سواريز، داروين نونيز، فاكوندو بيليستري
إحصائيات المباراة كوريا الجنوبية وأوروجواي #قطر2022 #Qatar2022 #WorldCup @theKFA @Uruguay @AUFoficial pic.twitter.com/Wm8m8qZLIQ
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 24, 2022
ويعتلي منتخب كوريا الجنوبية صدارة ترتيب المجموعة الثامنة في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، بنقطة واحدة، متساوياً مع الوصيف الأوروغواي بنفس النقطة، في انتظار نتيجة مباراة البرتغال وغانا في ذات المجموعة.