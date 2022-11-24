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مونديال قطر 2022

التعادل سيد الموقف بين الأوروغواي وكوريا الجنوبية (فيديو)

كوريا الجنوبية يفرض التعادل السلبي أمام الأوروغواي في منافسات كأس العالم 2022 قطر

كتب فارس أبو شيحة
مباراة الأوروغواي وكوريا الجنوبية watanserb.com
مباراة الأوروغواي وكوريا الجنوبية
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وطن- خيم التعادل السلبي بين الأوروغواي وكوريا الجنوبية، الخميس، في مباراة شهدت الإثارة والقوة بين كلا المنتخبين، في ختام منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر.

وتعادل منتخب الأوروغواي أمام كوريا الجنوية، في مستهل مشواره في منافسات كأس العالم 2022 المجموعات، سلبياً بدون أي من الأهداف.

مباراة الأوروغواي وكوريا الجنوبية

وشهدت مباراة الإثارة بين كوريا الجنوبية والأوروغواي، تفوق الأخير على صعيد التسديدات والاستحواذ على الكرة طيلة مجريات دقائق المباراة، فقد وصلت عدد تسديداته إلى 10 تسديدات باتجاه شباك المرمى، والاستحواذ على الكرة بنسبة 56%.

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كما ووصلت عدد تسديدات منتخب كوريا الجنوبية إلى 7 تسديدات، بينما وصلت نسبة استحواذه ب44%.

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ويستعد منتخب كوريا الجنوبية للمواجهة القادمة أمام غانا، بينما سيلتقي الأوروغواي أمام البرتغال، في الجولة الثانية من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر، الأسبوع القادم.

تشكيلة منتخب الأوروغواي أمام كوريا الجنوبية

ولعب المدرب دييغو ألونسو، المباراة بتشكيلة أساسية أمام كوريا الجنوبية، بتشكيلة أساسية في دور مجموعات كأس العالم 2022، كما يلي:

حراسة المرمى: سيرخو روشيت.

دفاع الأوروغواي: ماتياس أوليفيرا، خمينيز، غودين، كاسيريس.

خط الوسط: ماتياس فيتشينو، رودريغو بيتانكور، فالفيردي.

مركز الهجوم: سواريز، داروين نونيز، فاكوندو بيليستري

ويعتلي منتخب كوريا الجنوبية صدارة ترتيب المجموعة الثامنة في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، بنقطة واحدة، متساوياً مع الوصيف الأوروغواي بنفس النقطة، في انتظار نتيجة مباراة البرتغال وغانا في ذات المجموعة.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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