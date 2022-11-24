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“أردوغان” يفاجىء أنور إبراهيم باتصال على الهواء وهكذا تصرف الأخير!(شاهد)

أنور إبراهيم تم تكليفه بتشكيل الحكومة

كتب سالم حنفي
تكليف أنور إبراهيم بتشكيل الحكومة الماليزية watanserb.com
رئيس الوزراء الماليزي المكلف أنور إبراهيم
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وطن – فاجأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء الماليزي المكلف أنور إبراهيم باتصال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده “إبراهيم” عقب تكليفه من الملك السلطان عبد الله بتشكيل الحكومة.

ووفقا للفيديو الذي بثته وسائل إعلام ماليزية، فإنه بينما كان رئيس الوزراء الماليزي الجديد، أنـور إبراهيم، يجيب عن أسئلة الصحفيين في المؤتمر الصحفي، أبلغه مساعدوه باتصال من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ليطلب الحديث معه على الفور وأمام الصحفيين.

وبحسب الفيديو فقد وضع “إبراهيم” هاتفه المحمول على مكبّر الصوت حتى تسمع وسائل الإعلام التي كانت تشعر بالفضول بشأن المكالمات الهاتفية العديدة التي كان يتلقاها.

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تفاصيل المكالمة بين “أردوغان” و”إبراهيم”

من جانبها، كشفت صحيفة “ذا صن ديلي” الماليزية، أن أنـور إبراهيم تحدّث إلى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى جانب الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، اللذين هنآه على رئاسته للحكومة.

وقالت الصحيفة إن رئس الوزراء الماليزي الملكف أعرب عن أمنياته للرئيس التركي بتقوية العلاقات الثنائية بين ماليزيا وتركيا، وعن تطلعه للعمل معه في مكافحة الإرهاب.

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كما قال أنور إبراهيم لأردوغان: “من فضلك، أرسل تحياتي إلى عائلتك بأكملها، أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب لتعزيز تعاوننا، حيث استفادت بلادنا بشكل كبير من هذا التعاون”.

أنور إبراهيم يؤدي اليمين الدستورية

وكان أنور إبراهيم قد أدى اليمين الدستورية رئيساً للوزراء، اليوم الخميس، في تتويج لرحلة سياسية استمرت ثلاثة عقود، من تابعٍ مخلص للزعيم المخضرم مهاتير محمد إلى قائد للاحتجاجات وسجين ثم زعيم للمعارضة.

تكليف أنور إبراهيم ينهي أزمة سياسية حادة

ويُنهي تعيين أنور إبراهيم خمسة أيام شهدت أزمة غير مسبوقة في البلاد بعد الانتخابات الأخيرة؛ إذ لم يفُز أي من التحالفين الرئيسيين، الذي يقود أحدهما أنور، بينما يقود الآخر رئيس الوزراء السابق محيي الدين ياسين، بعدد كافٍ من المقاعد يؤهله لتشكيل حكومة.

ولم يحصل أي منهما على الأغلبية في الانتخابات التي جرت السبت، إلا أن الحاكم الدستوري الملك السلطان عبد الله عيَّن أنور بعد مشاورات مع العديد من أعضاء البرلمان.

ويتولى أنور المنصب في وقت مليء بالتحديات، الاقتصاد متباطئ والبلاد منقسمة بعد انتخابات شهدت تنافساً محتدماً بين تحالف أنور التقدمي وبين تحالف محيي الدين الذي يغلب عليه الطابع المحافظ ولا يضم سوى المسلمين من عرق الملايو.

المصدرذا صن ديلي + يوتيوب
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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