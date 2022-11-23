والد حسام حبيب ينشر فيديو مثير يوثق تجسسه على نجله وزوجته شيرين عبدالوهاب!

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وطن– نشر والد الفنان المصري حسام حبيب، فيديو مريب عبر صفحته الشخصية على “فيسبوك”، يوثق تواجد نجله مع زوجته الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، في مكان عام.

ملتقط سراً

وبدون تعليقات، نشر حسين حبيب الفيديو الذي تظهر خلاله شيرين تجلس في أحد المقاهي، قبل أن ينضم إليها حسام.

وبدا الزوجان في غاية السعادة والانسجام، لكن الفيديو الذي لا يتجاوز الـ8 ثوان، أثار الجدل بين متابعي والد حسام حبيب.

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خاصة أنه تم التقاطه سراً دون أن يعلم الثنائي به، ما رجح نظرية تجسس حسين حبيب على ابنه وزوجته شيرين.

حذف الفيديو

ومما جاء في التعليقات: “انا مش فاهمه هو حضرتك عايز تلم مشاهدات مثلا؟ فيديو زي ده تقولهم عليه مبروك مايتنشرش!”.

وكتب آخر: “شنو عمي إنت تراقبهم؟”.

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وتساءلت أخرى: “واحنا مالنا؟”.

وكتبت متابعة: “واضح إنه شيرين مسلوبة الإرادة ووقعت في عصابة حسام وحسين”.

وربما كانت هذه التعليقات سبب قيام حذف والد حسام حبيب للفيديو بعد ساعة من نشره فقط.

غادة ابراهيم وشيرين

وفي سياق آخر، وجهت شيرين رسالة شكر للفنانة غادة إبراهيم ردًا على دعم الأخيرة لها بعد عودتها لطليقها حسام حبيب.

وكتبت شيرين عبر خاصية “الستوري”، في حسابها الشخصي على إنستجرام: “أنا اللي بحبك وشكرًا على كلامك الحلو، اللي زي العسل وأنا بموت فيكي.. وشكرًا يا حبيبتي على ذوقك”.

وكانت غادة إبراهيم قد قالت في تصريحات صحفية، إن جمهور شيرين ليس له حق في الحكم على حياتها الشخصية. وإن عودتها أو طلاقها هو أمر خاص بها فقط، وهي صاحبة القرار الأول والأخير في حياتها.

وتابعت غادة إبراهيم: “لا خلاف على أن شيرين عبد الوهاب بتحب حسام حبيب، وفي الآخر إحنا برا الموضوع، وعمالين نتكلم على جوازها وطلاقها. أنا عشقت صوتها وكراكتارها من أول ما غنت آه يالليل. عايشة معايا كل يوم”.

وتابعت: “الكلام اللي قالته كان في لحظة غضب، أحلى حاجة إننا نكون برا موضوعها، ونشوف أعمال تانية جديدة ليها، وتكون مستورة في بيتها”.