هل وزيرة الداخلية الألمانية شاذة جنسيا؟.. ظهور مثير من قطر فجر جدلا

وطن- في تعدٍّ صارخ للقوانين والضوابط التي وضعها الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، ارتدت وزيرة الداخلية الألمانية “نانسي فيزر” شارةً المثليين، خلال حضورها مباراة منتخب ألمانيا واليابان، ضمن المجموعة الخامسة من كأس العالم فيفا قطر 2022 على ستاد خليفة الدولي.

وفي تحدٍّ وقح لقوانين قطر البلد المضيفة لكأس العالم وقرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم، شوهدت وزيرة الداخلية الألمانية وهي ترتدي شارة المثليين داخل ستاد خليفة الدولي.

المثير للانتباه، هو قيام المسؤولة الألمانية بتغطية الشارة عبر الجاكيت، التي كانت ترتديها خلال دخولها الملعب.

لكن وبمجرد وصولها إلى المكان المُخصص للشخصيات الرسمية من أجل مشاهدة المقابلات، نزعت “نانسي فيزر” الجاكيت لتُصبح بذلك شارة “One Love”، لدعم المثليين على ذراعها اليسرى واضحة.

التقطت وسائل الإعلام الحاضرة اللحظةَ التي أردات خلالها “فيزر” تسجيلَ موقفٍ، كان قد مُنع وحُظر على عدد من المنتخبات المشاركة.

واستغلّت المسؤولة الألمانية حصانتها الدبلوماسية في دولة قطر من أجل التعدي، ليس فقط على قوانين الدولة المُضيفة؛ ولكن أيضاً على القوانين المنظمة للعبة، والتي يصوغها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

أثارت حركة “فيزر” التي وصفها المتابعون بـ”العنهجية”، والتي يشوبها “النفاق”، موجةً من الغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث عبّر الكثيرون عن استيائهم من عدم الاحترام والتقدير، الذي أظهرته الوزيرة الألمانية لدولة قطر، ومن ورائها آلاف المشجعين الحضور في ستاد خليفة الدولي.

ويقول “ناصر بن راشد النعيمي” في هذا السياق: إن “وزيرة الداخلية الألمانية ترتدي شارة المثليين في تحد لقوانين الدولة المضيفة وقرارات الفيفا”.

وتابع متسائلاً ومستنكراً: “ما الذي دعاها إلى ذلك؟ إنها على أرض بلد أجنبي تم استقبالها بكل احترام لكنها لا تحترم قانون ذلك البلد أو الفيفا”.

Germany's interior minister flashes the gay badge in defiance of the host country's laws and FIFA's decisions. What is that called? She is on a foreign country soil received with all respect but she dose not respect the law of that country or the #FIFA #WorldcupQatar2022 #German pic.twitter.com/XhpdOLdo8Y

— ناصر بن راشد النعيمي (@AlnuaimiNasser1) November 23, 2022