هل وزيرة الداخلية الألمانية شاذة جنسيا؟.. ظهور مثير من قطر فجر جدلا

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وطن- في تعدٍّ صارخ للقوانين والضوابط التي وضعها الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، ارتدت وزيرة الداخلية الألمانية “نانسي فيزر” شارةً المثليين، خلال حضورها مباراة منتخب ألمانيا واليابان، ضمن المجموعة الخامسة من كأس العالم فيفا قطر 2022 على ستاد خليفة الدولي.

نانسي فيزر ترتدي شارة المثليين

وفي تحدٍّ وقح لقوانين قطر البلد المضيفة لكأس العالم وقرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم، شوهدت وزيرة الداخلية الألمانية وهي ترتدي شارة المثليين داخل ستاد خليفة الدولي.

📷 وزيرة الداخلية الألمانية في تحدٍ وقح لقوانين #قطر المضيفة وقرارات #الفيفا .. الوزيرة حضرت إلى الملعب لمساندة منتخب #ألمانيا في مباراته أمام #اليابان ورفعت على كتفها شعار #الشواذ! الوزيرة دخلت الملعب وهي تغطي الشعار بالجاكيت ثم قامت بخلعه في المدرجات.#المانيا_اليابان pic.twitter.com/WwgwkEFB97 — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) November 23, 2022

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المثير للانتباه، هو قيام المسؤولة الألمانية بتغطية الشارة عبر الجاكيت، التي كانت ترتديها خلال دخولها الملعب.

لكن وبمجرد وصولها إلى المكان المُخصص للشخصيات الرسمية من أجل مشاهدة المقابلات، نزعت “نانسي فيزر” الجاكيت لتُصبح بذلك شارة “One Love”، لدعم المثليين على ذراعها اليسرى واضحة.

وزيرة الداخلية الالمانية نانسي فيزر pic.twitter.com/6XkKoAxkqw — Aissa TAIBI (@aissa_taibi) November 23, 2022

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التقطت وسائل الإعلام الحاضرة اللحظةَ التي أردات خلالها “فيزر” تسجيلَ موقفٍ، كان قد مُنع وحُظر على عدد من المنتخبات المشاركة.

واستغلّت المسؤولة الألمانية حصانتها الدبلوماسية في دولة قطر من أجل التعدي، ليس فقط على قوانين الدولة المُضيفة؛ ولكن أيضاً على القوانين المنظمة للعبة، والتي يصوغها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر من ملعب خليفة في قطر، بشارة الشواذ المنتخب الألماني يضعون ايديهم على أفواههم قبل مباراة اليابان، كرسالة على عدم وجود حرية تعبيير في قطر 😁😂الفايدة والحصول داو حقهم 🇩🇪1-2🇯🇵 pic.twitter.com/5HKMq8Ayc3 — Azzeddine Ben (@AzzeddineBen8) November 23, 2022

غضب السوشيال ميديا من وزيرة الداخلية الألمانية

أثارت حركة “فيزر” التي وصفها المتابعون بـ”العنهجية”، والتي يشوبها “النفاق”، موجةً من الغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث عبّر الكثيرون عن استيائهم من عدم الاحترام والتقدير، الذي أظهرته الوزيرة الألمانية لدولة قطر، ومن ورائها آلاف المشجعين الحضور في ستاد خليفة الدولي.

🚨🚨🚨 السياسية نانسي فيزر جلست بجانب رئيس الفيفا مرتدية سترة حمراء و بعد ذلك قمت بخلع السترة و اظهار شارة المثلية !! pic.twitter.com/0VeEDQmG0d — تركي (@Fieldleague1) November 23, 2022

ويقول “ناصر بن راشد النعيمي” في هذا السياق: إن “وزيرة الداخلية الألمانية ترتدي شارة المثليين في تحد لقوانين الدولة المضيفة وقرارات الفيفا”.

وتابع متسائلاً ومستنكراً: “ما الذي دعاها إلى ذلك؟ إنها على أرض بلد أجنبي تم استقبالها بكل احترام لكنها لا تحترم قانون ذلك البلد أو الفيفا”.

Germany's interior minister flashes the gay badge in defiance of the host country's laws and FIFA's decisions. What is that called? She is on a foreign country soil received with all respect but she dose not respect the law of that country or the #FIFA #WorldcupQatar2022 #German pic.twitter.com/XhpdOLdo8Y — ناصر بن راشد النعيمي (@AlnuaimiNasser1) November 23, 2022

فيما كتب الإعلامي البارز “جابر الحرمي” عبر توتير: “هذا مستواهم ..انحطاط أخلاقي .. وزيرة الداخلية الألمانية ترتدي شارة “الش..واذ” ..أمم هذه أخلاقها .. انتظروا نهايتها”.

هذا مستواهم ..

انحطاط أخلاقي ..

.

وزيرة الداخلية الألمانية ترتدي شارة "الش..واذ" ..

أمم هذه أخلاقها .. انتظروا نهايتها .. pic.twitter.com/AYdfaNf5KH — جابر الحرمي (@jaberalharmi) November 23, 2022

وكتب الصحفي العراقي “عمار الحديثي”: أن “قبل بداية مباراة ألمانيا واليابان قرر الفريق عدم ارتداء شارات المثلية بسبب عقوبات فيفا.. لكن وزيرة الداخلية نانسي فيزر أخفت الشارة ثم اظهرتها لاحقا في خرق لقوانين الدولة المستضيفة!”

وتابع موضحاً: “المسألة ليست دعم للمثلية..مجرد فرض ثقافة شاذة في بلد غير بلدهم!.. ما سبب إصرارهم على تسييس الرياضة؟”.

قبل بداية مباراة #المانيا_اليابان قرر الفريق عدم ارتداء شارات المثلية بسبب عقوبات فيفا لكن وزيرة الداخلية نانسي فيزر أخفت الشارة ثم اظهرتها لاحقا في خرق لقوانين الدولة المستضيفة!

المسألة ليست دعم للمثلية..مجرد فرض ثقافة شاذة في بلد غير بلدهم!

ما سبب إصرارهم على تسييس الرياضة؟ pic.twitter.com/V1crgnE4HJ — Ammar Alhadithy | عمار الحديثي (@Ammar_alhadithy) November 23, 2022

ووصف حساب باسم “كويتي حر” تصرّف الوزيرة الألمانية، بأنه “حركة غير مقبولة وغير لائقة”.

وقال: “الوزيرة الألمانية نانسي فيزر ترتدي شارة الشوادْ في مباراة المانيا واليابان وهي تجلس بجوار رئيس FIFA جياني إنفانتينو”.

ووصفها، بأنها “حركة بايخة من الوزيرة الالمانية وتعدي على قوانيين البلد المستضيف”.

الوزيرة الألمانية نانسي فيزر ترتدي شارة الشوادْ في مباراة المانيا واليابان وهي تجلس بجوار رئيس FIFA جياني إنفانتينو. – حركة بايخة من الوزيرة الالمانية وتعدي على قوانيين البلد المستضيف 👎🏻 pic.twitter.com/3u1RcN9NMw — كويـتي حُـ ـر 🇰🇼 (@Kuwaity__7r) November 23, 2022

فيما ذهب البعض إلى التساؤل عن كون نانسي “فيزر” شاذة جنسياً من عدمه، لإصراراها على إتيان هذا الفعل رغم حظر (الفيفا) له، والتزام جميع الفرق والمشجعين أيضاً به.

نانسي فيزر في الدوحة

وكانت “فيزر” قد أطلقت قبل انطلاق مونديال قطر 2022، موجةً من التصريحات جلبت لها الكثير من الانتقادات.

حيث أشارت خلال مقابلة تلفزيونية، إلى أنّ استضافة قطر للمونديال، أمرٌ “بالغ الحساسية” بالنسبة للحكومة الألمانية.

وتابعت أنه: “من الأفضل عدم منح شرف تنظيم البطولات لمثل هكذا دول”، في إشارة إلى دولة قطر.

نتج عن ذلك، استدعاءُ الحكومة القطرية لسفير ألمانيا في الدوحة، من أجل الاحتجاج على تصريحات المثيرة للجدل.

وبالفعل، قرّرت فيزر التراجع عن تصريحاتها، وأكدت في ذلك الوقت، أنها ستقوم بزيارة إلى قطر من أجل معاينة وضع حقوق الإنسان.

ثم زارت وزيرة الداخلية الألمانية “نانسي فيزر” قطر، حيث قُدّمت لها إحاطة شاملة حول سجل البلاد على صعيد حقوق الإنسان، لتعود خلالها لتعبر عن أسفها عمّا بدر منها من تصريحات مُسيئة للجانب القطري.

وهناك في الدوحة اجتمعت “فيزر” مع رئيس وزراء قطر ووزير الداخلية الشيخ “خالد بن خليفة آل ثاني”، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “جاني إنفانتينو”.

وزير الداخلية الألمانية نانسي فيزر دخلت الاستاد وعلى زند #التيس لها شارة #الميم وخرجت نحو المطار فورا ..

طبعا لم يساعد ( الحب الواحد ) في أن يفوز منتخبها الذي باغته #الساموراي الياباني بحركة أطاحته أرضا في الدقائق الأخيرة ..

انقلعي .. ذنوب ع الفاضي 😂#كأس_العالم_قطر_2022 pic.twitter.com/bSd21xRyxy — ابتســام آل سعــد 🇶🇦 (@Ebtesam777) November 23, 2022

وخلال ذلك اللقاء، أكد وزير الداخلية القطري “على ضرورة تصحيح المعلومات المغلوطة حول وضع العمالة وحقوق الإنسان في قطر، والتي ساهمت في نشرها حملة مضللة ممنهجة تستهدف دولة قطر”.

وبعد ذلك اللقاء، أكدت فايزر لشبكة “إي آر دي” التلفزيونية العامة، بأنّه “من المهم دعم قطر في إصلاحاتها الحاسمة للمستقبل. لهذا السبب، قررت دعم هذا المسار والذهاب إلى هناك لحضور المباراة الأولى لألمانيا”.

وأضافت: “سندعم أيضا الإصلاحات في قطر بعد كأس العالم، حتى يستمر تحسن الواقع اليومي للعمال المهاجرين وأوضاع حقوق الإنسان”.

وزيرة الداخلية الألمانية تشيد بقطر

وأكدت الوزيرة الألمانية آنذاك أنّها، وخلال زيارتها إلى الدوحة، حصلت “للمرة الأولى” على “ضمانات أمنية” لجميع المشجعين الذين سيزورون قطر خلال كأس العالم، بمن فيهم الزوار من أفراد مجتمع الميم، في بلد تجرم قوانينه المثلية الجنسية.

وقالت فايزر في بيان: إن “كل الناس، بغض النظر عن المكان الذي أتوا منه، وعمن يحبونه، وعما يؤمنون به، يجب أن يكونوا آمنين في المونديال. يجب أن يشعر كل مشجع بالحرية وبقدرته على التنقل بأمان”.

وأضافت: “لقد أعطاني رئيس الوزراء هذا الضمان الأمني”.

الوزيرة التي أصبحت عند الكثير من النشطاء مثالاً للتناقض الصارخ في المعاملة الأوروبية مع باقي الدول؛ ولكن خاصة العربية.

يشار إلى أنّ 7 منتخبات أوروبية مشاركة في مونديال قطر 2022، كانت قد أعلنت الاثنين الماضي، أنها عدَلت عن قرارها بارتداء قادتها شارةً لدعم المثليين خلال المباريات، لتجنّب العقوبات.

وتأتي الممارسات غير اللائقة التي ظهرت بها الوزيرة الألمانية اليوم، لتؤكد على سياسية الكيل بمكيالين، التي تنتهجها أغلب الدول الغربية في تعاملها مع باقي الأطراف.