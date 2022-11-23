الأربعاء, نوفمبر 23, 2022
الرئيسيةالهدهدمونديال قطر.. مشجعات أجنبيات يجربن الحجاب للمرة الأولى ومكسيكي يشهر إسلامه (شاهد)
الهدهد

مونديال قطر.. مشجعات أجنبيات يجربن الحجاب للمرة الأولى ومكسيكي يشهر إسلامه (شاهد)

الدوحة أطلقت حملة للتعريف بالإسلام

كتب خالد السعدي
مشجعات يجربن الحجاب watanserb.com
مشجعات يجربن الحجاب لأول مرة في قطر
- Advertisement -

وطن– انتشر مقطع فيديو على موقع تويتر، يرصدُ عدداً من المشجعات وهن يجربن الحجاب للمرة الأولى في مونديال قطر.

وأظهر الفيديو، سيدة مسلمة تدعو بعض المشجعات لتجربة الحجاب، فعبّرن عن ترحيبهن بذلك، وغطّت أوجههن معالم السعادة.

تفاعل واسع

- Advertisement -

أثار الفيديو تفاعلاً واسعاً بين النشطاء على موقع تويتر، وسط احتفاء كبير.

قالت مها: “والله ما زادهن الحجاب إلا جمالا”.

- Advertisement -

كتب “الأمير”: “سبحان الله الحشمة حلوة”.

وغرّد “عبد الله”: “والله الحجاب اجمل سبحان الله”.

مشجع مكسيكي يشهر إسلامه

في سياق متصل، انتشر مقطع فيديو لمشجع مكسيكي يشهر إسلامه في القرية الثقافية “كتارا” في الدوحة، خلال ثاني أيام كأس العالم في قطر 2022.

وشوهد المشجّع المكسيكي وهو ينطق الشهادتين بتلقين من الداعية “حيان اليافعي”، وسط سعادة غامرة من المشجع.

وقال الداعية “حيان اليافعي”، شارحاً تفاصيل الواقعة: “دخل هذا الرجل إلى المسجد ليتعرف على ثقافة المسلمين ثم شرحت له عن أركان الإيمان، وأن الإسلام دين جميع الأنبياء، فكل الأنبياء رسالتهم واحدة أرسلهم الله لدعوة الناس إلى التوحيد، وأن كل الأنبياء موسى وعيسى ومحمد وجميع الأنبياء من قبل كانوا يعبدون ربا واحدا لا شريك له”.

وأضاف: “أراد هذا الرجل أن يكون على دين الأنبياء واختار أن يعتنق الإسلام، وكررت له هل يجبرك أحد على ذلك؟ فأكد أنه لم يجبره أحد”.

وتابع: “أخبرنا أنه يريد أن يكون مسلما عن رغبة منه، والحمد لله الذي شرح صدره وأنار قلبه، نسأل الله لنا وله الثبات”.

حملة قطرية للتعريف بالإسلام خلال المونديال

يُشار إلى أنّ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر، دشّنت جناحاً للتعريف بالإسلام وتعاليمه، أثناء فعاليات كأس العالم قطر 2022.

ويتضمن البرنامج الذي يشارك فيه دعاة من جنسيات عدة، توزيع الكتب المطبوعة بلغات عدة للتعريف بالإسلام وعرض الثقافة العربية، وخصوصاً القطرية، والتعريف بها.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
اقرأ أيضاً
حياتنا

شاب قطري يتصدر تريند الصين ويصبح الأكثر شهرة فيها.. ما القصة؟!(شاهد)

الهدهد

مراسل إسرائيلي يُجن جنونه بما فعله العرب من أجل فلسطين في المونديال (فيديو)

تقارير

مونديال قطر..الغارديان تفضح ازدواجية الغرب وتُحرج صناع القرار الأوروبيين

حياتنا

علا الفارس تخطف الأنظار بجمال ساحر وسط جماهير المونديال (شاهد)

الهدهد

مراسلة أرجنتينية تعرضت للسرقة في قطر والشرطة تخيرها بين عقوبتين ضد الجاني(شاهد)

الهدهد

شاهد ما فعله شاب قطري مع مشجعين إنجليزيين كانا يبحثان عن البيرة!

الهدهد

لاعبو إيران يصفعون نظام الملالي بما فعلوه في مونديال قطر (فيديو)

الهدهد

قطر ترفض بيع أي طعام “كوشير” مطبوخ للمشجعين اليهود المتدينين والحاخامات يشتكون

الهدهد

لن تصدق ماذا احتوت حقيبة الهدايا التي وضعتها قطر على كراسي المشجعين!(شاهد)

الهدهد

شاهد ماذا فعل شرطي قطري مع مشجع إكوادوري خلال المباراة الإفتتاحية لكأس العالم؟!

الهدهد

نجل الجبري: “دهاء ..قطر احتوت خصمها وحوّلته إلى مُشجّع”

الهدهد

مشجعون عرب يوجهون صفعات متتالية للإعلام الإسرائيلي ومراسليه في قطر (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

مشاهدة مباراة ألمانيا واليابان مباشر اليوم يلا شوت بجودة عالية

الكشف عن مبلغ ضخم ستودعه السعودية في البنك المركزي التركي!

والد حسام حبيب ينشر فيديو مثير يوثق تجسسه على نجله وزوجته شيرين عبدالوهاب!

لحظة انفجار العبوة الناسفة في محطة الباصات بالقدس.. واللقطات الأولى للحافلة المستهدفة

لولوة الخاطر تنشر فيديو يوثق فرحة اللاجئين الروهينغا بفوز المنتخب السعودي وتعلق!

للحد من خطر الإصابة بمرض السكري.. أدرج هذه الأطعمة في أسرع وقت ممكن ضمن وجباتك

تشكيلة منتخب البرتغال أمام غانا القوية في مونديال قطر 2022

شمس الكويتية تثير الجدل بفيديو مع كوافيرها وهو يتحسسها (شاهد)

رائحة الفم الكريهة يمكن أن تدل على الإصابة بهذا المرض!

شاب قطري يتصدر تريند الصين ويصبح الأكثر شهرة فيها.. ما القصة؟!(شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC