مونديال قطر.. مشجعات أجنبيات يجربن الحجاب للمرة الأولى ومكسيكي يشهر إسلامه (شاهد)

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وطن– انتشر مقطع فيديو على موقع تويتر، يرصدُ عدداً من المشجعات وهن يجربن الحجاب للمرة الأولى في مونديال قطر.

وأظهر الفيديو، سيدة مسلمة تدعو بعض المشجعات لتجربة الحجاب، فعبّرن عن ترحيبهن بذلك، وغطّت أوجههن معالم السعادة.

مشجعات يجربن الحجاب لأول مرة في مونديال قطر pic.twitter.com/wISwK2UUHV — شبكة رصد (@RassdNewsN) November 23, 2022

تفاعل واسع

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أثار الفيديو تفاعلاً واسعاً بين النشطاء على موقع تويتر، وسط احتفاء كبير.

قالت مها: “والله ما زادهن الحجاب إلا جمالا”.

والله ما زادهن الحجاب إلا جمالا.☝️😘😎 — Maha Bilal (@Maha_8_bilal) November 23, 2022

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كتب “الأمير”: “سبحان الله الحشمة حلوة”.

سبحان الله الحشمة حلوة — الأمير (@Yousef_0002) November 23, 2022

وغرّد “عبد الله”: “والله الحجاب اجمل سبحان الله”.

مشجع مكسيكي يشهر إسلامه

في سياق متصل، انتشر مقطع فيديو لمشجع مكسيكي يشهر إسلامه في القرية الثقافية “كتارا” في الدوحة، خلال ثاني أيام كأس العالم في قطر 2022.

وشوهد المشجّع المكسيكي وهو ينطق الشهادتين بتلقين من الداعية “حيان اليافعي”، وسط سعادة غامرة من المشجع.

وقال الداعية “حيان اليافعي”، شارحاً تفاصيل الواقعة: “دخل هذا الرجل إلى المسجد ليتعرف على ثقافة المسلمين ثم شرحت له عن أركان الإيمان، وأن الإسلام دين جميع الأنبياء، فكل الأنبياء رسالتهم واحدة أرسلهم الله لدعوة الناس إلى التوحيد، وأن كل الأنبياء موسى وعيسى ومحمد وجميع الأنبياء من قبل كانوا يعبدون ربا واحدا لا شريك له”.

وأضاف: “أراد هذا الرجل أن يكون على دين الأنبياء واختار أن يعتنق الإسلام، وكررت له هل يجبرك أحد على ذلك؟ فأكد أنه لم يجبره أحد”.

وتابع: “أخبرنا أنه يريد أن يكون مسلما عن رغبة منه، والحمد لله الذي شرح صدره وأنار قلبه، نسأل الله لنا وله الثبات”.

حملة قطرية للتعريف بالإسلام خلال المونديال

يُشار إلى أنّ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر، دشّنت جناحاً للتعريف بالإسلام وتعاليمه، أثناء فعاليات كأس العالم قطر 2022.

ويتضمن البرنامج الذي يشارك فيه دعاة من جنسيات عدة، توزيع الكتب المطبوعة بلغات عدة للتعريف بالإسلام وعرض الثقافة العربية، وخصوصاً القطرية، والتعريف بها.