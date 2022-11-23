مصريون خائفون من السخرة في اليونان بعد قرار مفاجئ للقاهرة

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وطن – عبر الكثير من المصريين عن غضبهم الشديد، من قرار السلطات بإرسال خمسة آلاف عامل زراعي إلى اليونان.

وتعتزم مصر إرسال 5 آلاف عامل موسمي للمساعدة في تلبية الاحتياجات المتزايدة للقطاع الزراعي في اليونان، في إطار برنامج تجريبي اتفق عليه الطرفان.

ووقع الاتفاق، نائب وزير الخارجية اليوناني ميلتياديس فارفيتسيوتيس، مع نظيره المصري إيهاب نصر.

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وعقب التوقيع، قال فارفيتسيوتيس: “نأمل في وصول أوائل العمال المصريين في الحقول اليونانية مطلع العام المقبل للمساعدة في الحصاد المقبل”.

وقالت وزارة الخارجية اليونانية، في بيان، إن الاتفاق قد يكون معيارا استرشاديا لاتفاقيات مستقبلية توقعها اليونان والاتحاد الأوروبي مع دول خارجية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

ووفق هذا الاتفاق، سيكون لعمال الزراعة المصريين الحق في دخول اليونان والإقامة فيها لما يصل إلى تسعة أشهر قبل العودة إلى وطنهم.

هجوم واسع على القرار

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أثار القرار الكثير من ردود الأفعال، وعبر مصريون كثيرون عن غضبهم الشديد من هذه الخطوة.

فقال محمد: “سخره؟ سيرجع منهم 5”.

سخره؟

سيرجع منهم 5. — Mohammed Naser (@nasermoh29) November 23, 2022

وكتب ناشط: “الفلاح المصري كان فخره أنه يزرع بأرضه الان كيف يرضى بالعمل بارض الغير.. الفلوس مش كل حاجة”.

الفلاح المصري كان فخره أنه يزرع بأرضه الان كيف يرضى بالعمل بارض الغير الفلوس مش كل حاجة — bdul (@bdul09098859) November 23, 2022

وسخر ناشط: “اليونانيين مش لاقيين ياكلوا اساسا”.

اليونانيين مش لاقيين ياكلوا اساسا — حزلقوم المصري (@HzlqwmAlmsry) November 23, 2022

كما سخرت أمل: “المفروض بقى يتجوزوا يونانيات ويآخدوا جنسية ويستنوا هناك”.

المفروض بقى يتجوزوا يونانيات ويآخدوا جنسية ويستنوا هناك 🤗🤩😁😁 — 𝒜𝓂𝓁 💖 𝒜𝓂𝓁 (@AmlAml204) November 23, 2022

نشطاء يدافعون عن الفكرة

بينما دافع عدد من النشطاء عن الخطوة، فقالت ميادة: “على فكرة دي مفيهاش حاجة. بالعكس لو اتعلموا دي حاجة ممتازة. بلاد مثل رومانيا و صربيا و المجر و غيره يذهبوا إلى أوروبا الغربية في عمل موسمي من زراعة و بناء وغيره”.

على فكرة دي مفيهاش حاجة. بالعكس لو اتعلموا دي حاجة ممتازة. بلاد مثل رومانيا و صربيا و المجر و غيره يذهبوا الى اوروبا الغربية في عمل موسمي من زراعة و بناء و غيره. — Madina (@Madina89644004) November 23, 2022

وكتبت ناشطة: “هل رأى أحد من قبل إجراما مثل هذا ؟؟ بعد التخريب المتعمد شبه التام للزراعة في مصر ، يهرعون لتطوير الزراعة و تحسين الإنتاج في الغرب و خصوصا اليونان المفلسة المعروفة بشديد عدائها للإسلام و المسلمين”.

هل رأى أحد من قبل إجراما مثل هذا ؟؟ بعد التخريب المتعمد شبه التام للزراعة في مصر ، يهرعون لتطوير الزراعة و تحسين الإنتاج في الغرب و خصوصا اليونان المفلسة المعروفة بشديد عدائها للإسلام و المسلمين — لا إله الا الله محمد رسول الله (@xcv2023) November 23, 2022

وكانت المحادثات الأولية بين البلدين تتضمن نقل 2000 عامل لكن تم رفع هذا العدد لاحقًا إلى 5 آلاف.

وتقول أثينا إنها تعاني حاليًا من نقص قدره 50 ألف عامل، وتحتاج إلى 30 ألف عامل على الأقل لسد الثغرات الأساسية في هذا القطاع وحده.

وكانت اليونان ومصر قد وقعتا معاهدة في 2020 لتحديد منطقة اقتصادية خالصة خاصة بهما في شرق المتوسط وهي منطقة بها احتياطيات واعدة من النفط والغاز.

وتسعى الدولتان، لإنشاء كابل تحت البحر لنقل الكهرباء المنتجة باستخدام مصادر متجددة من شمال أفريقيا إلى أوروبا في أول مشروع بنية تحتية من نوعه بالبحر المتوسط.