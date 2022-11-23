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مونديال قطر 2022

مشاهدة مباراة بلجيكا وكندا اليوم بث مباشر يلا شوت

بلجيكا يخوض أولى مبارياته أمام كندا في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر

كتب فارس أبو شيحة
مشاهدة مباراة بلجيكا اليوم مباشر watanserb.com
مشاهدة مباراة بلجيكا وكندا مباشر
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وطن- ينتظر جماهير كرة القدم في أرجاء المعمورة، مشاهدة مباراة بلجيكا وكندا، الأربعاء، في منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم 2022.

ويستضيف ملعب “استاد أحمد بن علي” المونديالي، مباراة بلجيكا وكندا، في منافسات كأس العالم 2022 المجموعات، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دولة السعودية وقطر.

توقيت مشاهدة مباراة بلجيكا وكندا

كما وستكون بتوقيت دولة الإمارات وسلطنة عمان، عند الساعة الحادية عشرة مساءً، فيما ستكون بتوقيت دولة فلسطين ومصر، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

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كما وبتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب والجزائر وتونس، ستكون عند الساعة الثامنة مساء.

مشاهدة مباراة بلجيكا وكندا اليوم بث مباشر

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وستنقل أحداث مباراة بلجيكا وكندا، في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر، على مجموعة شبكة قنوات “بين سبورت” و”الكأس” الناقلتين لبطولة المونديال بنسحته ال22 العربية على أرض دولة قطر.

ونرفق لكم متابعي (وطن) في كل مكان، روابط مشاهدة مباراة بلجكيا وكندا، بجودة عالية وبدون تقطيع، كما يلي:

مشاهدة مباراة بلجيكا وكندا اليوم بث مباشر (اضغط هنا) 

مباراة بلجيكا وكندا بث مباشر (اضغط هنا)

معلق مباراة بلجيكا وكندا اليوم

كما وسيعلق على مجريات لقاء بلجيكا وكندا، على قناة (beIN sport Max 1) الرياضية القطرية، المشفرة، المعلق الليبي محمد بركات.

كما وستبث وقائع أحداث المباراة كذلك على مجموعة قنوات (الكأس) القطرية، التي تمتلك حقوق بث مباريات البطولة العالمية لمونديال 2022.

مجموعة منتخب بلجيكا وكندا في كأس العالم 2022

ويتواجد منتخب بلجيكا (الشياطين الحمر) وكندا، في المجموعة السادسة بدور مجموعات كأس العالم 2022، برفقة المغرب وكرواتيا.

يذكر أنّ منتخب بلجيكا قد تلقّى الخسارة أمام منتخب مصر (الفراعنة)، في المباراة الودية الماضية، في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر، بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد الأسبوع المنصرم.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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