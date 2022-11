مشاهدة مباراة بلجيكا وكندا اليوم بث مباشر يلا شوت

- Advertisement -

وطن- ينتظر جماهير كرة القدم في أرجاء المعمورة، مشاهدة مباراة بلجيكا وكندا، الأربعاء، في منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم 2022.

ويستضيف ملعب “استاد أحمد بن علي” المونديالي، مباراة بلجيكا وكندا، في منافسات كأس العالم 2022 المجموعات، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دولة السعودية وقطر.

كما وستكون بتوقيت دولة الإمارات وسلطنة عمان، عند الساعة الحادية عشرة مساءً، فيما ستكون بتوقيت دولة فلسطين ومصر، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

كما وبتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب والجزائر وتونس، ستكون عند الساعة الثامنة مساء.

Final preps for the #WorldCup : ☑️. Let's go @BelRedDevils ! 🔥 pic.twitter.com/t7DbW1oQ2G

وستنقل أحداث مباراة بلجيكا وكندا، في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر، على مجموعة شبكة قنوات “بين سبورت” و”الكأس” الناقلتين لبطولة المونديال بنسحته ال22 العربية على أرض دولة قطر.

ونرفق لكم متابعي (وطن) في كل مكان، روابط مشاهدة مباراة بلجكيا وكندا، بجودة عالية وبدون تقطيع، كما يلي:

كما وسيعلق على مجريات لقاء بلجيكا وكندا، على قناة (beIN sport Max 1) الرياضية القطرية، المشفرة، المعلق الليبي محمد بركات.

Great to have you guys. 🙏 #DEVILTIME pic.twitter.com/yD21n4bFbm

كما وستبث وقائع أحداث المباراة كذلك على مجموعة قنوات (الكأس) القطرية، التي تمتلك حقوق بث مباريات البطولة العالمية لمونديال 2022.

ويتواجد منتخب بلجيكا (الشياطين الحمر) وكندا، في المجموعة السادسة بدور مجموعات كأس العالم 2022، برفقة المغرب وكرواتيا.

26 players, 1 dream 🤩

Who is excited for the FIFA world cup next week? 🤗#TeamCanada was drawn into Group F along with Belgium🇧🇪, Croatia🇭🇷 and Morocco🇲🇦

Learn more about where #TeamCanada stands against their rivals👇https://t.co/3OPw5Ro5BG

— Team Canada (@TeamCanada) November 17, 2022