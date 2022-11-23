مشاهدة مباراة إسبانيا وكوستاريكا بث مباشر الآن في كأس العالم 2022

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وطن- مشاهدة مباراة إسبانيا وكوستاريكا بث مباشر اليوم، في منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر.

وستبدأ مباراة إسبانيا وكوستاريكا، الأربعاء، على ملعب ” استاد الثمامة” المونديالي، جنوب العاصمة القطرية (الدوحة)، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وقطر.

توقيت مشاهدة مباراة إسبانيا وكوستاريكا

كما وبتوقيت دولة فلسطين ومصر، عند الساعة السادسة مساءً، ولكن بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس في تمام الساعة الخامسة مساءً.

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فيما ستكون بتوقيت سلطنة عمان والإمارات، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لنقل اللقاء المرتقب بين كلا المنتخبين في مونديال 2022.

مشاهدة مباراة إسبانيا وكوستاريكا بث مباشر الآن

وستنقل أحداث مباراة إسبانيا وكوستاريكا كالعادة، عبر شبكة قنوات “بين سبورت” و “الكأس” الناقلتين لأحداث بطولة المونديال بنسخته ال22 في الوطن العربي ودول شمال أفريقيا.

✅ ¡¡Sesión de entrenamiento oficial completada!! 🏟️ Mañana, a estas horas, estaremos en el descanso de nuestro partido de estreno mundialista en el estadio Al Thumama. 🤔 ¿Qué resultado pensáis que habrá en el marcador tras los primeros 45 minutos? #VamosEspaña | #Catar2022 pic.twitter.com/YfAAfrVObD — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) November 22, 2022

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كما ونرفق لكم روابط مشاهدة مباراة إسبانيا وكوستاريكا بث مباشر الآن، بجودة عالية وبدون تقطع، على النحو الآتي:

معلق أحداث مباراة إسبانيا أمام كوستاريكا

وسيعلق على أحداث المباراة القوية بين كلا المنتخبين، في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر، على قناة (beIN sport Max 1)، الرياضية القطرية، المعلق المصري علي محمد علي.

كما وستنقل كذلك على قنوات (الكأس) الرياضية، المالك لحقوق البث الناقلة لمباريات نسخة مونديال كأس العالم 2022 قطر.

ترتيب مجموعة إسبانيا وكوستاريكا في كأس العالم 2022

وجاء منتخب إسبانيا (لاروخا) وكوستاريكا، في المجموعة الخامسة من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، برفقة اليابان وألمانيا.

وكان منتخب إسبانيا، قد حقق الفوز الثمين على نظيره الأردن (النشامى)، في المباراة الودية الماضية، بنتيجة 1-3، استعداداً لبطولة المونديال بنسخته ال22 العربية على أرض دولة قطر.