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مونديال قطر 2022

مشاهدة مباراة إسبانيا وكوستاريكا بث مباشر الآن في كأس العالم 2022

إسبانيا تخوض أولى مواجهاتها أمام كوستاريكا في دور منافسات كأس العالم 2022 قطر

كتب فارس أبو شيحة
مشاهدة مباراة إسبانيا وكوستاريكا بث مباشر اليوم watanserb.com
مشاهدة مباراة إسبانيا وكوستاريكا بث مباشر اليوم
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وطن- مشاهدة مباراة إسبانيا وكوستاريكا بث مباشر اليوم، في منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر.

وستبدأ مباراة إسبانيا وكوستاريكا، الأربعاء، على ملعب ” استاد الثمامة” المونديالي، جنوب العاصمة القطرية (الدوحة)، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وقطر.

توقيت مشاهدة مباراة إسبانيا وكوستاريكا

كما وبتوقيت دولة فلسطين ومصر، عند الساعة السادسة مساءً، ولكن بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس في تمام الساعة الخامسة مساءً.

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فيما ستكون بتوقيت سلطنة عمان والإمارات، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لنقل اللقاء المرتقب بين كلا المنتخبين في مونديال 2022.

مشاهدة مباراة إسبانيا وكوستاريكا بث مباشر الآن

وستنقل أحداث مباراة إسبانيا وكوستاريكا كالعادة، عبر شبكة قنوات “بين سبورت” و “الكأس” الناقلتين لأحداث بطولة المونديال بنسخته ال22 في الوطن العربي ودول شمال أفريقيا.

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كما ونرفق لكم روابط مشاهدة مباراة إسبانيا وكوستاريكا بث مباشر الآن، بجودة عالية وبدون تقطع، على النحو الآتي:

مشاهدة مباراة إسبانيا وكوستاريكا بث مباشر اليوم (اضغط هنا) 

مباراة إسبانيا وكوستاريكا بث مباشر (اضغط هنا) 

معلق أحداث مباراة إسبانيا أمام كوستاريكا

وسيعلق على أحداث المباراة القوية بين كلا المنتخبين، في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر، على قناة (beIN sport Max 1)، الرياضية القطرية، المعلق المصري علي محمد علي.

كما وستنقل كذلك على قنوات (الكأس) الرياضية، المالك لحقوق البث الناقلة لمباريات نسخة مونديال كأس العالم 2022 قطر.

ترتيب مجموعة إسبانيا وكوستاريكا في كأس العالم 2022

وجاء منتخب إسبانيا (لاروخا) وكوستاريكا، في المجموعة الخامسة من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، برفقة اليابان وألمانيا.

وكان منتخب إسبانيا، قد حقق الفوز الثمين على نظيره الأردن (النشامى)، في المباراة الودية الماضية، بنتيجة 1-3، استعداداً لبطولة المونديال بنسخته ال22 العربية على أرض دولة قطر.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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