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وطن- يترقب عشاق المستطيل الأخضر في أرجاء العالم، مشاهدة مباراة ألمانيا واليابان مباشر اليوم، الثلاثاء، في منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر.

وستقام مباراة ألمانيا واليابان، على ملعب ” استاد خليفة” المونديالي، في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر، في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت دولة السعودية وقطر.

توقيت مشاهدة مباراة ألمانيا واليابان اليوم

كما وستكون بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، عند الساعة الثانية بعد الظهر، بينما ستكون بتوقيت دولة فلسطين ومصر في تمام الساعة الثالثة مساءً.

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أما بتوقيت دولة الإمارات وسلطنة عمان، فستكون عند الساعة الخامسة مساءً، لنقل أحداث المباراة المثيرة والمرتقبة بين كلا المنتخبين في بطولة المونديال.

مشاهدة مباراة ألمانيا واليابان مباشر اليوم يلا شوت

ومن المقرر أن تبث مباراة ألمانيا واليابان اليوم، عبر شبكة قنوات ” بين سبورت” و “الكأس”، القطريتين الناقلتين لبطولة مونديال كأس العالم 2022 قطر.

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كما ونرفق لكم متابعي (وطن)، في كل مكان، روابط مشاهدة مباراة ألمانيا واليابان مباشر اليوم يلا شوت، بجودة عالية وبدون تقطيع، على النحو الآتي:

معلق مباراة ألمانيا واليابان في كأس العالم 2022

وسيعلق على أحداث مباراة ألمانيا(المكاكين) واليابان بث مباشر اليوم، على قناة (bein sport max 1 ) الرياضية القطرية المشفرة، المعلق التونسي المتألق رؤوف خليف.

كما وجاء تردد قناة (bein sport max 1)، على القمر الصناعي (النايل سات)، بتردد 12604. كما وباستقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 2/3.

مجموعة ألمانيا واليابان في كأس العالم 2022

وأتى منتخب ألمانيا واليابان في المجموعة الخامسة، في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر، برفقة كوستاريكا وإسبانيا.

وكان منتخب المكاكين الألمانية قد حقق الفوز الصعب في المباراة الودية الماضية. أمام عمان، بهدف نظيف دون رد، في إطار التحضيرات لبطولة كأس العالم 2022 قطر الحالية.