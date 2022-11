مشاهدة مباراة ألمانيا واليابان مباشر اليوم يلا شوت بجودة عالية

- Advertisement -

وطن- يترقب عشاق المستطيل الأخضر في أرجاء العالم، مشاهدة مباراة ألمانيا واليابان مباشر اليوم، الثلاثاء، في منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر.

وستقام مباراة ألمانيا واليابان، على ملعب ” استاد خليفة” المونديالي، في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر، في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت دولة السعودية وقطر.

كما وستكون بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، عند الساعة الثانية بعد الظهر، بينما ستكون بتوقيت دولة فلسطين ومصر في تمام الساعة الثالثة مساءً.

أما بتوقيت دولة الإمارات وسلطنة عمان، فستكون عند الساعة الخامسة مساءً، لنقل أحداث المباراة المثيرة والمرتقبة بين كلا المنتخبين في بطولة المونديال.

ومن المقرر أن تبث مباراة ألمانيا واليابان اليوم، عبر شبكة قنوات ” بين سبورت” و “الكأس”، القطريتين الناقلتين لبطولة مونديال كأس العالم 2022 قطر.

Limbering up for our final training session ahead of #GERJPN ⏳#GER #FIFAWorldCup pic.twitter.com/2kHvl32puV

— Germany (@DFB_Team_EN) November 22, 2022