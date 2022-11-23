وطن- يترقب عشاق المستطيل الأخضر في أرجاء العالم، مشاهدة مباراة ألمانيا واليابان مباشر اليوم، الثلاثاء، في منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر.
وستقام مباراة ألمانيا واليابان، على ملعب ” استاد خليفة” المونديالي، في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر، في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت دولة السعودية وقطر.
توقيت مشاهدة مباراة ألمانيا واليابان اليوم
كما وستكون بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، عند الساعة الثانية بعد الظهر، بينما ستكون بتوقيت دولة فلسطين ومصر في تمام الساعة الثالثة مساءً.
Focused faces ☯️#GER #FIFAWorldCup pic.twitter.com/4xaVjjHi4P
— Germany (@DFB_Team_EN) November 22, 2022
أما بتوقيت دولة الإمارات وسلطنة عمان، فستكون عند الساعة الخامسة مساءً، لنقل أحداث المباراة المثيرة والمرتقبة بين كلا المنتخبين في بطولة المونديال.
مشاهدة مباراة ألمانيا واليابان مباشر اليوم يلا شوت
ومن المقرر أن تبث مباراة ألمانيا واليابان اليوم، عبر شبكة قنوات ” بين سبورت” و “الكأس”، القطريتين الناقلتين لبطولة مونديال كأس العالم 2022 قطر.
Limbering up for our final training session ahead of #GERJPN ⏳#GER #FIFAWorldCup pic.twitter.com/2kHvl32puV
— Germany (@DFB_Team_EN) November 22, 2022
كما ونرفق لكم متابعي (وطن)، في كل مكان، روابط مشاهدة مباراة ألمانيا واليابان مباشر اليوم يلا شوت، بجودة عالية وبدون تقطيع، على النحو الآتي:
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معلق مباراة ألمانيا واليابان في كأس العالم 2022
وسيعلق على أحداث مباراة ألمانيا(المكاكين) واليابان بث مباشر اليوم، على قناة (bein sport max 1 ) الرياضية القطرية المشفرة، المعلق التونسي المتألق رؤوف خليف.
◢◤🏆いよいよ今夜🏆◢◤#SAMURAIBLUE の初戦は今夜22:00より、#ABEMA と#NHK にて放送されます⚽️
初戦はドイツ代表との対戦🇩🇪
今日もそれぞれの場所からカタールで戦う選手たちへ応援よろしくお願いします📣#つな超え#jfa #daihyo#サッカー日本代表 pic.twitter.com/mHoCmokct5
— サッカー日本代表 🇯🇵 【11.17(木)】vs 🇨🇦【11.23(水)】vs 🇩🇪 (@jfa_samuraiblue) November 23, 2022
كما وجاء تردد قناة (bein sport max 1)، على القمر الصناعي (النايل سات)، بتردد 12604. كما وباستقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 2/3.
مجموعة ألمانيا واليابان في كأس العالم 2022
وأتى منتخب ألمانيا واليابان في المجموعة الخامسة، في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر، برفقة كوستاريكا وإسبانيا.
🔹#SAMURAIBLUE
【2022.11.22 Training Report📸】
夕方から本拠地の練習場で体を動かし最終調整を行いました🔷
ドイツ戦は本日22時キックオフです⚽
レポートは⏬https://t.co/otn9Fp5ec4#つな超え #新しい景色を2022#jfa #daihyo #サッカー日本代表#ワールドカップ #worldcup #FIFAWorldCup pic.twitter.com/GbDqquONQF
— サッカー日本代表 🇯🇵 【11.17(木)】vs 🇨🇦【11.23(水)】vs 🇩🇪 (@jfa_samuraiblue) November 23, 2022
وكان منتخب المكاكين الألمانية قد حقق الفوز الصعب في المباراة الودية الماضية. أمام عمان، بهدف نظيف دون رد، في إطار التحضيرات لبطولة كأس العالم 2022 قطر الحالية.