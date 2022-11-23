لن تصدق كيف كان شكل جورجينا حبيبة كريستيانو في سنوات شبابها (صور)

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وطن– نشرت صحيفة ذا صن البريطانية صوراً قديمة لعارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وهي في أوائل العشرينات من عمرها، وهي صور تظهر فيها بملامح مختلفة عما هي عليه في الوقت الحالي.

قبل السيارات السريعة واليخوت والمجوهرات الباهظة والقصور الفخمة، عملت جورجينا كمساعدة مبيعات في متجر غوتشي في مدريد، أين التقت بشريكها كرستيانو رونالدو.

وأظهرت الصور التي نشرتها الصحيفة، جورجينا، التي تبلغ من العمر الآن 28 عامََا، وهي تستمع بوقتها مع أصدقائها عندما كانت في سنوات شبابها.

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كما أظهرت الصور التغير الجسدي، الذي خضعت له العارضة، حيث يمكن أن نرى أن جسدها كان أنحف بكثير.



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في سلسلتها الوثائقية على Netflix، كشفت جورجينا، الكثير من الأسرار والذكريات، حيث قالت: “لقد تغيرت حياتي في اليوم الذي قابلت فيه كريستيانو رونالدو”.

ويتابع العارضة الأرجنتينية أكثر من 39 مليون شخص على إنستغرام، وتذهل عادة معجبيها بإطلالاتها وملامحها الجذابة.

توتر العلاقة بين رونالدو و مانشستر يونايتد

في سياق آخر، توترت العلاقة بين رونالدو ومانشستر يونايتد، حيث يستعد الفريق لاتخاذ إجراءات قانونية ضد كريستيانو رونالدو، بسبب مقابلته المفاجئة مع بيرس مورغان.

ورد أن يونايتد أمر رونالدو بعدم العودة إلى كارينجتون، بمجرد عودته من كأس العالم.

من المفهوم أيضًا أنّ النادي بدأ الإجراءات القانونية لإنهاء صفقة رونالدو البالغة 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا دون أن يدفع له فلسًا واحدًا من 16 مليون جنيه إسترليني، كان سيحصل عليها حتى تنتهي الصفقة في نهاية يونيو.