الأربعاء, نوفمبر 23, 2022
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لاعبو المنتخب الألماني يثيرون الجدل بـ”تكميم الأفواه” الجماعي (شاهد)

انتهت مباراتهم مع اليابان بهزيمة وحسرة

كتب خالد الأحمد
لاعبو المنتخب الألماني watanserb.com
لاعبو المنتخب الألماني
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وطن- احتجاجا على رفض “الفيفا” السماح لهم بارتداء شارات لدعم الشواذ جنسيا، قام لاعبو منتخب ألمانيا بوضع أيدهم على أفواههم قبيل مباراتهم مع اليابان في مونديال قطر 2022.

تصرف قوبل بانتقادات واسعة

وكان قادة 7 منتخبات أوروبية هي إنجلترا، ويلز، بلجيكا، الدنمارك، هولندا، ألمانيا وسويسرا، قرروا الأسبوع الماضي ارتداء شارات تدعم المثليين جنسيا، في إطار حملة مزعومة لرفض ما وصفوه بالتمييز خلال البطولة في قطر، لكن خطوتهم أجهضت بعد تلويح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بعقوبات تأديبية.

وبُعيد الحركة الاحتجاجية علق الاتحاد الألماني لكرة القدم على تصرف لاعبيه قبيل انطلاق مباراتهم ضد اليابان.

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وقال في بيان نشره على حسابه في موقع “تويتر”: “هذا ليس موقفا سياسيا، حقوق الإنسان غير قابلة للتفاوض.”

وتابع:”يجب أن يؤخذ هذا كأمر مسلم به، لكن الأمر ليس كذلك. هذا هو سبب أهمية هذه الرسالة بالنسبة لنا”.

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وأضاف: “إن حرماننا من الشارة يضاهي حظر حقنا في التعبير والصوت”.

وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر

وفي السياق ذاته نشرت وكالة “رويترز” صورة لوزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، وهي ترتدي شارة دعم المثلية خلال حضورها مباراة منتخب بلادها ضد اليابان في اللقاء الذي يجمع بينهما لحساب المجموعة الخامسة من بطولة كأس العالم قطر 2022.

وأظهرت الصورة الوزيرة الألمانية في مدرجات استاد خليفة الدولي وهي تقف مرتدية شارة “One Love” في يدها في تحدٍ واضح لقوانين الفيفا، فيما يقف بجانبها رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم “بيرند نويندورف”، بينما يظهر خلفها شخصيات قطرية ويابانية.

وواجهت قطر حملة شيطنة وتشويه غربية متعمدة، بسبب قوانينها تجاه ما يعرف بـ”مجتمع الميم” (الشواذ جنسيا) وبسبب مزاعم انتهاكات حقوق العمال.

تأييد كبير لقرارات قطر

وقوبلت الحركة الإحتجاجية وصورة تكميم الأفواه للفريق الألماني بردود وتعليقات انتقادية.

وعلق “عيسى اسحاق” مشيدا بسياسات الدوحة التنظيمية: “بصفتي إفريقيًا فأنا فخور بما حدث في قطر!”.

وأضاف: “لا أعرف متى سيدرك الغربيون أن قيمهم ليست عالمية، فهناك ثقافات أخرى بقيم مختلفة يجب احترامها على قدم المساواة”.

واستدرك “علينا أن لا ننسى أن الغرب ليس المتحدث باسم الإنسانية!”.

وقال “عبد الله”: “إنه بلدنا وليس بلدكم. نحن نفعل ما نريد فيه.”

وتابع :”عليك أن تلعب كرة القدم ثم تغادر. وأن تفهم هذا الأمر جيدا”.

وفي السياق ذاته قال “حبيب الشباطي”: “عليهم احترام قوانين الدولة، قطر ليست ألمانيا، قطر دولة إسلامية، ويجب عليهم احترام قانون كل دولة.”

وتابع: “سواء عند السفر إلى أوروبا أو الشرق الأوسط. الغرب ليس المتحدث الرسمي باسم الإنسانية”.

وعلق “باسل بن سلمان”: “أرضنا طاهرة ، لا يمكننا أن نسمح لشعاراتكم أن تلوثها ولن نسمح بذلك”.

وعقب “محمد” :”عندما تفكر في أشياء خارج كرة القدم، ستخسر اللعبة”.

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واستدرك:”عندما تفكر في مشكلة ضائعة، لا تكسب شيئًا!”.

وعبر “د. حسين الهمل” عن اعتقاده بأن “هذه الحيلة السيئة جعلت المنتخب الألماني يبدو غير محترف!”

وأردف: “من كل الدول لا اصدق أن الألماني فعلها وهم معروفون باحترام القانون على الأقل في بلادهم”.

وأضاف: “إنها معادلة بسيطة هناك قانون احترمه”.

وكان موضوع شارة المثلية الجنسية قد أثارت ضجة كبيرة، بعد أن نظمت هولندا مبادرة لارتدائها في المونديال وتبعتها 6 منتخبات أوروبية أخرى هي: إنجلترا وويلز وبلجيكا والدنمارك وألمانيا وسويسرا، قبل أن تتوارد أخبار أن الفيفا يفكر في إصدار عقوبات على اللاعبين الذين يفكرون بارتدائها.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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