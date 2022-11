لاعبو المنتخب الألماني يثيرون الجدل بـ”تكميم الأفواه” الجماعي (شاهد)

- Advertisement -

وطن- احتجاجا على رفض “الفيفا” السماح لهم بارتداء شارات لدعم الشواذ جنسيا، قام لاعبو منتخب ألمانيا بوضع أيدهم على أفواههم قبيل مباراتهم مع اليابان في مونديال قطر 2022.

تصرف قوبل بانتقادات واسعة

وكان قادة 7 منتخبات أوروبية هي إنجلترا، ويلز، بلجيكا، الدنمارك، هولندا، ألمانيا وسويسرا، قرروا الأسبوع الماضي ارتداء شارات تدعم المثليين جنسيا، في إطار حملة مزعومة لرفض ما وصفوه بالتمييز خلال البطولة في قطر، لكن خطوتهم أجهضت بعد تلويح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بعقوبات تأديبية.

وبُعيد الحركة الاحتجاجية علق الاتحاد الألماني لكرة القدم على تصرف لاعبيه قبيل انطلاق مباراتهم ضد اليابان.

- Advertisement -

وقال في بيان نشره على حسابه في موقع “تويتر”: “هذا ليس موقفا سياسيا، حقوق الإنسان غير قابلة للتفاوض.”

وتابع:”يجب أن يؤخذ هذا كأمر مسلم به، لكن الأمر ليس كذلك. هذا هو سبب أهمية هذه الرسالة بالنسبة لنا”.

It wasn’t about making a political statement – human rights are non-negotiable. That should be taken for granted, but it still isn’t the case. That’s why this message is so important to us. Denying us the armband is the same as denying us a voice. We stand by our position. pic.twitter.com/tiQKuE4XV7 — Germany (@DFB_Team_EN) November 23, 2022

- Advertisement -

وأضاف: “إن حرماننا من الشارة يضاهي حظر حقنا في التعبير والصوت”.

وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر

وفي السياق ذاته نشرت وكالة “رويترز” صورة لوزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، وهي ترتدي شارة دعم المثلية خلال حضورها مباراة منتخب بلادها ضد اليابان في اللقاء الذي يجمع بينهما لحساب المجموعة الخامسة من بطولة كأس العالم قطر 2022.

وأظهرت الصورة الوزيرة الألمانية في مدرجات استاد خليفة الدولي وهي تقف مرتدية شارة “One Love” في يدها في تحدٍ واضح لقوانين الفيفا، فيما يقف بجانبها رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم “بيرند نويندورف”، بينما يظهر خلفها شخصيات قطرية ويابانية.

وواجهت قطر حملة شيطنة وتشويه غربية متعمدة، بسبب قوانينها تجاه ما يعرف بـ”مجتمع الميم” (الشواذ جنسيا) وبسبب مزاعم انتهاكات حقوق العمال.

تأييد كبير لقرارات قطر

وقوبلت الحركة الإحتجاجية وصورة تكميم الأفواه للفريق الألماني بردود وتعليقات انتقادية.

وعلق “عيسى اسحاق” مشيدا بسياسات الدوحة التنظيمية: “بصفتي إفريقيًا فأنا فخور بما حدث في قطر!”.

وأضاف: “لا أعرف متى سيدرك الغربيون أن قيمهم ليست عالمية، فهناك ثقافات أخرى بقيم مختلفة يجب احترامها على قدم المساواة”.

واستدرك “علينا أن لا ننسى أن الغرب ليس المتحدث باسم الإنسانية!”.

As African I’m proud of what happened in Qatar! I don’t know when will the westerners realize that their values aren’t universal.There are other cultures with different values that should be equally respected. Let’s not forget that the West is not the spokesperson for humanity! — Issa Issack R. (@IssaIssack) November 23, 2022

وقال “عبد الله”: “إنه بلدنا وليس بلدكم. نحن نفعل ما نريد فيه.”

وتابع :”عليك أن تلعب كرة القدم ثم تغادر. وأن تفهم هذا الأمر جيدا”.

It is our country, not yours. We do what we want in it. You have to play football and then leave. You just have to understand it well pic.twitter.com/dXBq8hmqvq — عبدالله (@Apode67) November 23, 2022

وفي السياق ذاته قال “حبيب الشباطي”: “عليهم احترام قوانين الدولة، قطر ليست ألمانيا، قطر دولة إسلامية، ويجب عليهم احترام قانون كل دولة.”

وتابع: “سواء عند السفر إلى أوروبا أو الشرق الأوسط. الغرب ليس المتحدث الرسمي باسم الإنسانية”.

They have to respect the laws of the country, Qatar is not Germany, Qatar is a Muslim country, and they must respect the law of every country, whether when traveling to Europe or the Middle East. The West is not the official spokesman for humanity. — حبيب الشباطي (@xGJ2SeGqsuW3ky4) November 23, 2022

وعلق “باسل بن سلمان”: “أرضنا طاهرة ، لا يمكننا أن نسمح لشعاراتكم أن تلوثها ولن نسمح بذلك”.

وعقب “محمد” :”عندما تفكر في أشياء خارج كرة القدم، ستخسر اللعبة”.

واستدرك:”عندما تفكر في مشكلة ضائعة، لا تكسب شيئًا!”.

When you think about things out of football🏳️‍🌈, you will lose the game

When you think of a lost issues, you gain nothing! 🤫🤫🤫🤫

Congrats Japan👏🏼👏🏼👏🏼💙💙💙💙💙💙💙💙💙 — Mohamed (@Mohamedfakhar2) November 23, 2022

وعبر “د. حسين الهمل” عن اعتقاده بأن “هذه الحيلة السيئة جعلت المنتخب الألماني يبدو غير محترف!”

وأردف: “من كل الدول لا اصدق أن الألماني فعلها وهم معروفون باحترام القانون على الأقل في بلادهم”.

وأضاف: “إنها معادلة بسيطة هناك قانون احترمه”.

Unfortunately, this bad stunt made the national German Team looks unprofessional! From all nations, I can’t believe that the German did it!! Which they are known to respect the law at least in their country. It’s simple equation

There is a law, respect it — د. حسين الهمل (@alhamalhu) November 23, 2022

وكان موضوع شارة المثلية الجنسية قد أثارت ضجة كبيرة، بعد أن نظمت هولندا مبادرة لارتدائها في المونديال وتبعتها 6 منتخبات أوروبية أخرى هي: إنجلترا وويلز وبلجيكا والدنمارك وألمانيا وسويسرا، قبل أن تتوارد أخبار أن الفيفا يفكر في إصدار عقوبات على اللاعبين الذين يفكرون بارتدائها.