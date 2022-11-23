كيف تتعرف على أولى علامات إعتام عدسة العين؟

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وطن-نشرت مجلة “فام أكتيال” الفرنسية، تقريرًا تحدثت فيه عن علامات إعتام عدسة العين، مُشيرة إلى أنه مرض يُسبّب فقدان البصر بشكل تدريجي، كما أنه يدفع جراحي العيون إلى معاينة مرضاهم البالغين من العمر خمسين سنة فما فوق بشكل خاص، تحسّبًا لظهور أعراض المرض.

ووفقًا لما ترجمته “وطن“، فإن إعتام عدسة العين هو تغيُّم عدسة العين التي تكون صافية في حالتها الطبيعية. وتُشبه رؤية المصابين بإعتام عدسة العين عبر العدسات الغائمة، النظر عبر نافذة تراكم عليها الصقيع أو الضباب. وقد تزيد الرؤية الغائمة التي يسببها إعتام عدسة العين صعوبة القراءة، أو قيادة السيارة (خاصةً ليلاً)، أو رؤية التعبيرات التي ترتسم على وجه صديق.

وعلى سبيل المثال، يؤثر إعتام عدسة العين في فرنسا، على أكثر من 20٪ من السكان بعد 65 عامًا وأكثر من 60٪ من الأشخاص بعد سن 85 عامًا، وفقًا لـ Inserm. كما يوضح الدكتور زويلينجر، جراح العيون: “إنه مرض يسبب تعتيم العدسة البلورية، وهي العدسة عالية القدرة الموجودة داخل العين والتي تسمح لك بالتبديل من الرؤية البعيدة إلى الرؤية القريبة”.

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وأضاف: “لا يوجد علاج دوائي لإعتام عدسة العين، حيث يمكن للعملية الجراحية فقط أن تعالج المشكل بفعالية. وهي عملية تنطوي على إزالة العدسة واستبدالها بعملية زرع عدسة أخرى”.

أسباب إعتام عدسة العين

في الغالبية العظمى من الحالات، فإن شيخوخة العدسة هي سبب إعتام عدسة العين، لكن هناك أسباب أخرى. يمكن أن ينجرّ عنها إعتام عدسة العين؛ بشكل خاص بعد الصدمة أو الجراحة أو انفصال الشبكية أو مرض السكري.

وفي بعض الحالات، يمكن أن يحدث إعتام عدسة العين أيضًا بسبب بعض الأدوية والعلاجات (العلاج الإشعاعي والكورتيكوستيرويدات). وأخيرًا، يمكن أن يحدث إعتام عدسة العين الخلقي عند الأطفال المولودين بالعدسة المعتمة.

الأعراض الأولى لإعتام عدسة العين

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أوضح المتخصص في جراحة العيون:”عندما تصبح العدسة معتمة، فإن هذا يتسبب في تغيير بصري سيؤدي في البداية إلى انخفاض في الرؤية عن بعد، وهذه هي العلامة الأولى للمرض. ثم تصبح الرؤية مشوشة أو محجوبة. وفي بعض الأحيان قد تظهر نقاط أو نقاط صغيرة في مجال الرؤية”.

وأضاف: “وهكذا، تكون عملية فقدان الرؤية-والتي غالبًا ما تؤثر على كلتا العينين- تدريجيًا. كما يمكن أن تتطور بعد ذلك، وفي حالة عدم وجود علاج يمكن أن يُصاب المريض بالعمى، علمًا وأن إعتام عدسة العين هو السبب الرئيسي للعمى في العالم”.

علامات أخرى لإعتام عدسة العين

إذا كان الانخفاض في الرؤية عن بعد هو أول علامة على إعتام عدسة العين، فهو ليس العلامة الوحيدة. يقول الدكتور زويلينجر: “من بين الأعراض الأخرى، قد يعاني المريض من رهاب الضوء، وحساسية الضوء… وهذا يمكن أن يجعل القيادة الليلية صعبة بشكل خاص على سبيل المثال.

يذكر جراح العيون أيضًا أن الزيادة في حجم العدسة تسبب أيضًا زيادة في ضغط العين وبالتالي تسبب الجلوكوما الحاد. يمكن أن ينطوي أيضًا على صعوبة في التمييز بين العبارات أو حتى عسر القراءة. لذلك فإن استشارة طبيب متخصص بصفة فورية أمر مهم.