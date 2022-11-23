الأربعاء, نوفمبر 23, 2022
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غانم المفتاح يلفت الأنظار بما فعله مع أجنبي يعاني نفس مرضه (فيديو)

حصد الفيديو مليون و800 ألف مشاهدة

كتب خالد الأحمد
غانم المفتاح watanserb.com
غانم المفتاح
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وطن- يواصل الشاب القطري المعجزة غانم المفتاح إطلالاته المميزة على متابعيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي كرست منه نجماُ لكأس العالم في قطر خاصة بعد ظهوره مع الممثل العالمي مورغان فريمان، ولقاءاته مع أفراد الأسرة الحاكمة بقطر.

غانم المفتاح يثير تفاعلا بفيديو جديد

ونشر الشاب غانم الذي يعاني من اضطراب خلقي نادر “متلازمة التراجع الذيلي”، مقطع فيديو جديد وطريف مع شاب أجنبي يعاني نفس إصابته على صفحته الموثقة في “تويتر” ويتابعها ٢٠٦٫٦ ألف شخص.

ووضع المفتاح للمقطع عنوان” الشرق يلتقي الغرب مرحبًا بكم في قطر”.

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تشبث بظهره متحاشياً السقوط

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وبدا غانم في المقطع على كرسيه المتحرك أمام شاب يقفز من فوق كنبة ليقترب منه ويصافحه.

وفي مشهد تال يبدو الشاب وهو يؤدي حركات رياضية “تمرين الضغط” فيما ظهر غانم ممتطياً ظهره وهو يضحك ويتشبث به متحاشياً السقوط.

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وتفاعل رواد “تويتر” مع الفيديو الطريف الذي حصد مشاهدات وإعجابات كثيفة خلال ساعات من نشره، معبرين عن إعجابهم بالإرادة التي يتمتع بها الشابان وحبهما للحياة والابتسام رغم وضعهما الصحي الصعب.

“متلازمة التراجع الذيلي”

وخطف المفتاح أنظار العالم، وتصدر محركات البحث “جوجل” بعد ظهوره في حوار شيق مع الفنان الأمريكي مورغان فريمان، تتطرق فيه للحديث على المفارقات بين الغرب والشرق، وأخبره الشاب عن فكرة القبيلة والخيمة، بعد أن بدأ الافتتاح بتلاوة آية من القرآن الكريم.

وهو مواليد الدوحة 5 مايو عام 2002 ومنذ ولادته أصيب بمرض يعرف بمتلازمة التراجع الذيلي، وهو مرض نادر الحدوث يصيب الأطراف السفلى من الجسم ويضعف نموها، وفقد معظم العظام في جسمه بسبب هذا المرض.

ولا يوجد سبب واضح لهذا المرض، ولكن علماء يعتقدون بأنه بسبب منع تدفق الدم المحمل بالأوكسجين إلى المنطقة الذيلية للجنين ناتج عن عوامل خطر مثل نقص الأوكسجين عند الحامل أو إصابتها بالسكري.

وتم تعيين المفتاح سفيرًا لكأس العالم 2022 في قطر، حيث أجمع عليه FIFA وعدد من الشخصيات أنه شخصية رائعة وملهمة ومناسبة ليكون وجه هذا الحدث الرائع.

وكان “خالد محمد السويدي” مدير أول علاقات الشركاء باللجنة العليا للمشاريع والإرث، أكد أن بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 هي النسخة الأكثر ملاءمة للمشجعين من ذي الإعاقة في تاريخ المونديال.

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وأشار في حوار مع موقع Qatar2022.qa إلى أن قطر نجحت في الارتقاء بالمعايير العالمية لإتاحة الوصول والحركة خلال الإعداد لاستضافة الأحداث الرياضية الكبرى، من خلال تضمين متطلبات المشجعين من ذوي الإعاقة في كافة جوانب التخطيط والعمليات التشغيلية للبطولة.

وقال السويدي إن الجهود الهائلة التي بذلتها قطر لتنظيم النسخة الأكثر إتاحة في تاريخ كأس العالم ستضع القائمين على تنظيم النسخ التالية من المونديال أمام تحدٍّ كبير، للوصول إلى هذا المستوى من إتاحة مرافق وخدمات البطولة للمشجعين من ذوي الإعاقة في الحدث الرياضي العالمي الذي تشهده قطر الآن.

المصدرتويتر، موقع Qatar2022.qa، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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