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شاب قطري يتصدر تريند الصين ويصبح الأكثر شهرة فيها.. ما القصة؟!(شاهد)

الشاب ظهر غاضبا من أداء المنتخب أمام الإكوادور

كتب سالم حنفي
شاب قطري يصبح تريند في الصين watanserb.com
شاب قطري يصبح تريند في الصين
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وطن – حقق شاب قطري ظهر غاضبا أثناء المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم (قطر2022) على استاد البيت بين المنتخبين القطري ونظيره الإكوادوري شهر واسعة في الصين، ليصبح “تريند” رقم (1) على تطبيق “تيك توك”.

وظهر الشاب القطري غاضبا من أداء منتخب “العنابي” الذي مني بالهزيمة في مباراته الافتتاحية، حيث أمسك بغترته وأرجعها للخلف، في لقطة تشابهت تماما مع تعويذة المونديال “لعيب”.

تصدر التريند

ووفقا لمقطع فيديو لإحدى مشهورات “تيك توك” في الصين، فقد تصدر وسم “أمير قطر الحزين” على منصات التواصل الاجتماعي في الصين، في إشارة لحزن الشاب القطري وغضبه من أداء المنتخب.

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ولفتت مشهورة “تيك توك” بأن متداولي التطبيق الصيني الكبير أخذوا بتقليد الشاب القطري في فيديوهاتهم على المنصة الأكثر شهرة عالميا الآن.

وطالبت المشهور الصينية التي تحدثت باللغة العربية من يعرف هذا الشاب أن يبلغه بأن الصينيين يحبونه كثيرا.

ما هي تميمة “لعيب”؟

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يشار إلى ان تميمة “لعيب” هي تميمة بطولة كأس العالم 2022 في قطر، وهي عبارة عن مجسم بزي عربي يتكون من شماغ أبيض غالبًا مع تدلي حبال من العقال.

وتم الكشف عنها يوم 1 أبريل/نيسان الماضي في قرعة كأس العالم 2022، في حين يعود أصل كلمة لعيب للهجة الخليجية وتعني اللاعب الموهوب جدًا.

ووفقا لصحيفة الشعب الصينية، فقد استوحي تصميم التميمة من العمامة العربية في قطر، وتتميز بتصميم بسيط وانسيابي، بلون أبيض وتحمل غطاء رأس تقليدي أنيق وزخارف مطبوعة باللون الأحمر.

وتمت صناعة تميمة لعيب في دونغقوان بمدينة قوانغتشو، ورغم بساطة تصميمه إلى أن صناعته ليست مهمة سهلة.

وقال تشن لي قانغ، المسؤول في الشركة المصنعة لتميمة لعيب: “لقد واجهنا صعوبة كبيرة في صناعة التميمة، وصناعتها تتطلّب تقنية عالية، لأنه لا يمتلك يدين ولا قدمين، ويحتوي على عدّة طيّات وملئ بالحيوية. الشيء الذي صعّب مهمة المصنّعين.”

وأوضح أنه منذ أن تم تصوّر التصميم الأولي للتميمة في عام 2020، مرّت التميمة بـ 8 مراحل تحسين حتى حظيت بقبول لجنة الفيفا، وتم اعتمادها في النهاية بعد الموافقة عليها من قبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

هزيمة قاسية للعنابي أمام الإكوادور

وكان منتخب الإكوادور قد افتتح مباريات كأس العالم “قطر 2022″، بالفوز على نظيره القطري صاحب الأرض والضيافة، بهدفين من دون مُقابل، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

وافتتح إينر فالنسيا التسجيل في الدقيقة الـ16 من ضربة جزاء، وأضاف اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة الـ31، لينتهي الشوط الأول بنتيجة (2-0).

واستمرت نتيجة المباراة على حالها، إلى أن حقق الإكوادوريون الفوز الأول في المونديال القطري، وأصبح فالنسيا صاحب أول هدف في البطولة.

المصدروطن - رصد تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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