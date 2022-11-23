شاب قطري يتصدر تريند الصين ويصبح الأكثر شهرة فيها.. ما القصة؟!(شاهد)

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وطن – حقق شاب قطري ظهر غاضبا أثناء المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم (قطر2022) على استاد البيت بين المنتخبين القطري ونظيره الإكوادوري شهر واسعة في الصين، ليصبح “تريند” رقم (1) على تطبيق “تيك توك”.

وظهر الشاب القطري غاضبا من أداء منتخب “العنابي” الذي مني بالهزيمة في مباراته الافتتاحية، حيث أمسك بغترته وأرجعها للخلف، في لقطة تشابهت تماما مع تعويذة المونديال “لعيب”.

تصدر التريند

ووفقا لمقطع فيديو لإحدى مشهورات “تيك توك” في الصين، فقد تصدر وسم “أمير قطر الحزين” على منصات التواصل الاجتماعي في الصين، في إشارة لحزن الشاب القطري وغضبه من أداء المنتخب.

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ولفتت مشهورة “تيك توك” بأن متداولي التطبيق الصيني الكبير أخذوا بتقليد الشاب القطري في فيديوهاتهم على المنصة الأكثر شهرة عالميا الآن.

وطالبت المشهور الصينية التي تحدثت باللغة العربية من يعرف هذا الشاب أن يبلغه بأن الصينيين يحبونه كثيرا.

شاهد | شاب قطري يحقق شهرة واسعة في #الصين بعد ظهوره منفعلاً في مبارة #قطر_الاكوادور و يعود انتشاره إلى مطابقة حركاته مع #لعيب تعويذة #مونديال_قطر_2022 pic.twitter.com/dw2RljIG7S — الخليج بوست (@alkhalejpost) November 22, 2022

ما هي تميمة “لعيب”؟

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يشار إلى ان تميمة “لعيب” هي تميمة بطولة كأس العالم 2022 في قطر، وهي عبارة عن مجسم بزي عربي يتكون من شماغ أبيض غالبًا مع تدلي حبال من العقال.

وتم الكشف عنها يوم 1 أبريل/نيسان الماضي في قرعة كأس العالم 2022، في حين يعود أصل كلمة لعيب للهجة الخليجية وتعني اللاعب الموهوب جدًا.

ووفقا لصحيفة الشعب الصينية، فقد استوحي تصميم التميمة من العمامة العربية في قطر، وتتميز بتصميم بسيط وانسيابي، بلون أبيض وتحمل غطاء رأس تقليدي أنيق وزخارف مطبوعة باللون الأحمر.

وتمت صناعة تميمة لعيب في دونغقوان بمدينة قوانغتشو، ورغم بساطة تصميمه إلى أن صناعته ليست مهمة سهلة.

وقال تشن لي قانغ، المسؤول في الشركة المصنعة لتميمة لعيب: “لقد واجهنا صعوبة كبيرة في صناعة التميمة، وصناعتها تتطلّب تقنية عالية، لأنه لا يمتلك يدين ولا قدمين، ويحتوي على عدّة طيّات وملئ بالحيوية. الشيء الذي صعّب مهمة المصنّعين.”

وأوضح أنه منذ أن تم تصوّر التصميم الأولي للتميمة في عام 2020، مرّت التميمة بـ 8 مراحل تحسين حتى حظيت بقبول لجنة الفيفا، وتم اعتمادها في النهاية بعد الموافقة عليها من قبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

تميمة "لعيب"..صنعت في قوانغدونغ الصينية.

لعيب، تميمة كأس العالم فيفا قطر 2022، استوحي تصميمه من العمامة العربية في قطر. وتتميز التميمة بتصميم بسيط وانسيابي، بلون أبيض وتحمل غطاء رأس تقليدي أنيق وزخارف مطبوعة باللون الأحمر.#فيفا_قطر2022 #FIFAWorldCup #كأس_العالم_قطر_2022 pic.twitter.com/yn4z5DcOM8 — Embassy of China in Kuwait سفارة الصين في الكويت (@ChinaEmbKuwait) November 22, 2022

هزيمة قاسية للعنابي أمام الإكوادور

وكان منتخب الإكوادور قد افتتح مباريات كأس العالم “قطر 2022″، بالفوز على نظيره القطري صاحب الأرض والضيافة، بهدفين من دون مُقابل، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

وافتتح إينر فالنسيا التسجيل في الدقيقة الـ16 من ضربة جزاء، وأضاف اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة الـ31، لينتهي الشوط الأول بنتيجة (2-0).

واستمرت نتيجة المباراة على حالها، إلى أن حقق الإكوادوريون الفوز الأول في المونديال القطري، وأصبح فالنسيا صاحب أول هدف في البطولة.