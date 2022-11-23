خلال عام..إيلون ماسك يفقد 100 مليار دولار من ثروته وإليكم التفاصيل

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وطن- وفقًا لمؤشر Bloomberg Billionaires، انخفض صافي ثروة إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، بمقدار 100.5 مليار دولار هذا العام، بعد أن بلغ ذروته عند 340 مليار دولار قبل عام.

تجاوزت خسائر الملياردير الأميركي لعام 2022 مبلغ 100 مليار دولار مع انخفاض أسهم شركة تسلا إلى أدنى مستوى لها في عامين.

لا يزال أغنى شخص في العالم

وأشار موقع “”ndtv” إلى أنه رغم خسارة ماسك لهذ المبلغ الضخم، لا يزال المؤسس المشارك لشركة تسلا، أغنى شخص في العالم بثروة تبلغ 169.8 مليار دولار، وفقاً لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات، حتى بعد أن شهد صافي ثروته تقلصا بمقدار 8.6 مليار دولار مؤخرا.

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وتشكل شركة تسلا، الجزء الأكبر من ثروته والتي تكافح مع القيود المتزايدة المتعلقة بكوفيد في الصين، أكبر سوق لها خارج الولايات المتحدة.

كما أعلنت الشركة، التي يقع مقرها في أوستن بولاية تكساس، عن سحب أكثر من 300 ألف سيارة بسبب مشكلات في المصابيح الخلفية. بينما تتعامل أيضًا مع أزمات سلسلة التوريد وارتفاع تكاليف المواد الخام.

انخفضت أسهم تسلا 6.8٪ إلى 167.87 دولارًا في تعاملات نيويورك يوم الاثنين، وهو أدنى مستوى لها منذ نوفمبر 2020. وهبطت في الإجمال بنسبة 52 في المائة هذا العام. ويقارن ذلك مع انخفاض بنسبة 29% في مؤشر ناسداك 100 ذي التقنية العالية.

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وقد كان ماسك، البالغ من العمر 51 عامًا، منشغلًا بمنصة تويتر، التي استحوذ عليها الشهر الماضي مقابل 44 مليار دولار. وقد فقدت الشركة حوالي 60٪ من قوتها العاملة منذ أن تولى ماسك منصبه.