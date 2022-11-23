حليمة بولند تستفز جمهور الأرجنتين ومُنظم يطلب منها الجلوس! (فيديو)

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وطن– استفزّت الإعلامية الكويتية، حليمة بولند، الجماهير الأرجنتينية أمسِ، بتصرفها بعد خسارة منتخبهم أمام المنتخب السعودي.

زعلان الأسمر

وظهرت حليمة بولند وهي تصوّر مشجعاً أرجنتينياً كان يغطي وجهه حزناً على خسارة منتخب بلاده.

وتقول حليمة بالفيديو: “زعلان ما يبي يشوفني”.

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وبدأت الإعلامية الكويتية بالتمادي في استفزاز المشجع، وهي تغني: “زعلان الأسمر ما يقولي مرحبا.. زعلان الأبيض ما يقولي مرحبا”.

كما وثقت حليمة لحظةَ مغادرة بعض المشجعين، وقالت: “هاذولا قاموا ما عجبهم إني جيت”.

لكن أحد المنظمين أحرج حليمة، وطلب منها الجلوس دون إزعاج الآخرين.

تعوضونها مع إسرائيل

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كما ظهرت حليمة خارج الاستاد، بفيديو آخر وهي تواسي المشجعين الأرجنتينيين بطريقة استفزازية مرة أخرى.

وقالت: “ما عليه تعوضونها ان شاء الله، بس مو مع فريق عربي، تعوضونها مع إسرائيل ان شاء الله”.

وسبق أن تسبّبت الإعلامية الكويتية بموجة غضب واستياء ضدها، عقب لقاء أجرته مع مشجعة إكوادورية قبيل انطلاق المباراة الافتتاحية لمونديال كأس العالم في قطر.

ونشرت “بولند” عبر حسابها على “سناب شات” مقطعَ فيديو من داخل “استاد البيت”، الذي احتضن اللقاء الافتتاحي بين منتخب قطر والإكوادور، والذي انتهى بهزيمة المنتخب القطري بهدفين مقابل لا شيء.

تصرفات لاأخلاقية

وبحسب الفيديو المنشور، فقد رحبت “بولند” بالمشجعة الإكوادورية باللغة الإنجليزية، قبل أن توجّه لها حديثاً باللغة العربية لم تفهمه، قائلة: “إن شاء الله تخسرون يا رب ونفوز عليكم”. لتطلب من المشجعة أن تقول: “إن شاء الله”، لترد عليها بالقول: “إن شاء الله”، دون أن تفهم قصدها من ذلك.

حليمة بولند مع مشجعة من الإكوادور 😂 pic.twitter.com/GWSje8f358 — Trend pase (@trend_pase) November 20, 2022

الفيديو أثار استياء وغضب المغردين على موقع التدوين المصغر “تويتر”، باعتبار ما فعلته “بولند” غير أخلاقي، ومحاولتها استغلال جهل المشجعة الإكوادورية باللغة العربية.

وواجهت حليمة ذات ردود الأفعال بعد هذه الفيديوهات المستفزة، فجاء في التعليقات: “هل تجدون ان حليمة بولاند اعلامية تمثل الخليج بتصرفاتها وردود افعالها ، هل تصرفها هذا سليم يصدر من شخصية عامة !؟”.

وكتب آخر: “رجعوها تسوي اعلانات النفخ ايش عرفها بالكورة”.

وقالت ناشطة: “حاسين بشعوركم حنا من سنين حايمه كبدنا منها”.

وكتبت أخرى: “اجتمعت عليهم مصيبتين خسارة فريقهم و محارش حليمه.. حومت كبودهم”.

وكان المنتخب السعودي قد حقّق انتصاراً تاريخياً على المنتخب الأرجنتيني بهدفين لهدف، في مستهلّ مباريات المنتخبين في بطولة كأس العالم المقامة حالياً في دولة قطر.