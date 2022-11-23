ترتيب مجموعة إسبانيا بعد اكتساح كوستاريكا بنتيجة مُذلة (فيديو)

وطن- تصدّر منتخب إسبانيا ترتيبَ مجموعته الخامسة، بعد فوزه العريض على نظيره كوستاريكا، بسبعة أهداف نظيفة دون رد، في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر.
نتيجة مباراة إسبانيا وكوستاريكا
وافتتح منتخب إسبانيا مهرجان أهدافه في المواجهة أمام نظيره كوستاريكا، بهدف رائع من توقيع اللاعب “داني أولمو” في الدقيقة ال11
كما وتقدّم “لاروخا” بهدف تقدّم ثانٍ عن طريق “ماركو أسينسيو” نجم ريال مدريد (الملكي)، عند الدقيقة ال21.
مواجهة منتخب إسبانيا مع نظيره منتخب كوستاريكا تنتهي بفوز الماتادور 7-0
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— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 23, 2022
وسجّل زميله “فيران توريس” لاعب برشلونة (البلوغرانا)، هدفين في الدقيقة ال31 من ركلة جزاء، وال54.
فيديو الهداف الرابع: إسبانيا 4-0 كوستاريكا #كأس_العالم #قطر2022 #LaSele #VamosTicos #PuraVidaEnQatar22#Qatar2022 #FIFAWorldCup#VamosEspana pic.twitter.com/nPLI7TTKuf
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 23, 2022
كما وأحرز “جافي” لاعب وسط الفريق الكتالوني، الهدف الخامس، عند الدقيقة ال74. وجاء الهدف السادس من توقيع “كارلوس سولير” في الدقيقة ال90.
هدف إسبانيا "90": إسبانيا 6-0 كوستاريكا #كأس_العالم #قطر2022 #LaSele #VamosTicos #PuraVidaEnQatar22#Qatar2022 #FIFAWorldCup#VamosEspana pic.twitter.com/pfWhGQUcSU
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 23, 2022
وجاء الهدف السابع عن طريق “ألفارو موراتا”، في الدقيقة ال90+2 من الوقت البديل على نهاية أحداث المباراة بين كلا المنتخبين.
هدف إسبانيا "90+2": إسبانيا 7-0 كوستاريكا #كأس_العالم #قطر2022 #LaSele #VamosTicos #PuraVidaEnQatar22#Qatar2022 #FIFAWorldCup#VamosEspana pic.twitter.com/Odfctf6Dy8
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 23, 2022
وسيلتقي “لاروخا” بعد هذا الفوز العريض على كوستاريكا، أمام ألمانيا، الأحد، في منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم 2022.
حسرة جماهير كوستاريكا بعد استقبال الكثير من الأهداف في مواجهة إسبانيا #قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #قنوات_الكاس pic.twitter.com/jEVnPx2Sl9
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 23, 2022
منتخب إسبانيا ضد كوستاريكا
ولعب المدرب الإسباني لويس إنريكي، المباراة أمام منافسه كوستاريكا، بتشكيلة أساسية، كما يلي:
حراسة المرمى: أوناي سيمون.
دفاع لاروخا: جوردي ألبا، إيميرك لابورتي، كاسكانتي، أزبيليكويتا.
إحصائيات مواجهة إسبانيا وكوستاريكا #كاس_العالم_قطر_2022 #قنوات_الكاس pic.twitter.com/GH6XM2aUwS
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 23, 2022
خط الوسط: بيدري، جافي، سيرجيو بوسكيتس.
مركز الهجوم: داني أولمو، ماركو أسينسيو، فيران توريس.
ترتيب منتخب إسبانيا في كأس العالم 2022
ويعتلي منتخب إسبانيا (لاروخا)، صدارة ترتيب المجموعة الخامسة، في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر، برصيد 3 نقاط، متساوياً بذلك مع اليابان بنفس النقاط في المركز الثاني.
جافي يسجل مع إسبانيا وعمره (18 عام و110 يومًا)
بيليه سجل مع البرازيل في يونيو 1958 (17 عامًا و249 يومًا)#قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/clVMTp3VSe
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 23, 2022
كما وأتى منتخب ألمانيا في المركز الثالث بعد الخسارة المثيرة أمام اليابان، بهدفين مقابل هدف وحيد بدون نقاط، كما هو الحال مع كوستاريكا الذي يتذيل ترتيب المجموعة في البطولة العالمية حتى يومنا هذا.