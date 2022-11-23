ترتيب مجموعة إسبانيا بعد اكتساح كوستاريكا بنتيجة مُذلة (فيديو)

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وطن- تصدّر منتخب إسبانيا ترتيبَ مجموعته الخامسة، بعد فوزه العريض على نظيره كوستاريكا، بسبعة أهداف نظيفة دون رد، في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر.

نتيجة مباراة إسبانيا وكوستاريكا

وافتتح منتخب إسبانيا مهرجان أهدافه في المواجهة أمام نظيره كوستاريكا، بهدف رائع من توقيع اللاعب “داني أولمو” في الدقيقة ال11

كما وتقدّم “لاروخا” بهدف تقدّم ثانٍ عن طريق “ماركو أسينسيو” نجم ريال مدريد (الملكي)، عند الدقيقة ال21.

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وسجّل زميله “فيران توريس” لاعب برشلونة (البلوغرانا)، هدفين في الدقيقة ال31 من ركلة جزاء، وال54.

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كما وأحرز “جافي” لاعب وسط الفريق الكتالوني، الهدف الخامس، عند الدقيقة ال74. وجاء الهدف السادس من توقيع “كارلوس سولير” في الدقيقة ال90.

وجاء الهدف السابع عن طريق “ألفارو موراتا”، في الدقيقة ال90+2 من الوقت البديل على نهاية أحداث المباراة بين كلا المنتخبين.

وسيلتقي “لاروخا” بعد هذا الفوز العريض على كوستاريكا، أمام ألمانيا، الأحد، في منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم 2022.

منتخب إسبانيا ضد كوستاريكا

ولعب المدرب الإسباني لويس إنريكي، المباراة أمام منافسه كوستاريكا، بتشكيلة أساسية، كما يلي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

دفاع لاروخا: جوردي ألبا، إيميرك لابورتي، كاسكانتي، أزبيليكويتا.

خط الوسط: بيدري، جافي، سيرجيو بوسكيتس.

مركز الهجوم: داني أولمو، ماركو أسينسيو، فيران توريس.

ترتيب منتخب إسبانيا في كأس العالم 2022

ويعتلي منتخب إسبانيا (لاروخا)، صدارة ترتيب المجموعة الخامسة، في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر، برصيد 3 نقاط، متساوياً بذلك مع اليابان بنفس النقاط في المركز الثاني.

كما وأتى منتخب ألمانيا في المركز الثالث بعد الخسارة المثيرة أمام اليابان، بهدفين مقابل هدف وحيد بدون نقاط، كما هو الحال مع كوستاريكا الذي يتذيل ترتيب المجموعة في البطولة العالمية حتى يومنا هذا.