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مونديال قطر 2022

ترتيب مجموعة إسبانيا بعد اكتساح كوستاريكا بنتيجة مُذلة (فيديو)

مهرجان من الأهداف .. إسبانيا يحقق الفوز العريض على كوستاريكا بسباعية نظيفة دون مقابل

كتب فارس أبو شيحة
ترتيب مجموعة منتخب إسبانيا بعد فوز العريض على كوستاريكا watanserb.com
ترتيب مجموعة منتخب إسبانيا بعد فوز العريض على كوستاريكا
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وطن- تصدّر منتخب إسبانيا ترتيبَ مجموعته الخامسة، بعد فوزه العريض على نظيره كوستاريكا، بسبعة أهداف نظيفة دون رد، في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر.

نتيجة مباراة إسبانيا وكوستاريكا

وافتتح منتخب إسبانيا مهرجان أهدافه في المواجهة أمام نظيره كوستاريكا، بهدف رائع من توقيع اللاعب “داني أولمو” في الدقيقة ال11

كما وتقدّم “لاروخا” بهدف تقدّم ثانٍ عن طريق “ماركو أسينسيو” نجم ريال مدريد (الملكي)، عند الدقيقة ال21.

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وسجّل زميله “فيران توريس” لاعب برشلونة (البلوغرانا)، هدفين في الدقيقة ال31 من ركلة جزاء، وال54.

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كما وأحرز “جافي” لاعب وسط الفريق الكتالوني، الهدف الخامس، عند الدقيقة ال74. وجاء الهدف السادس من توقيع “كارلوس سولير” في الدقيقة ال90.

وجاء الهدف السابع عن طريق “ألفارو موراتا”، في الدقيقة ال90+2 من الوقت البديل على نهاية أحداث المباراة بين كلا المنتخبين.

وسيلتقي “لاروخا” بعد هذا الفوز العريض على كوستاريكا، أمام ألمانيا، الأحد، في منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم 2022.

منتخب إسبانيا ضد كوستاريكا

ولعب المدرب الإسباني لويس إنريكي، المباراة أمام منافسه كوستاريكا، بتشكيلة أساسية، كما يلي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

دفاع لاروخا: جوردي ألبا، إيميرك لابورتي، كاسكانتي، أزبيليكويتا.

خط الوسط: بيدري، جافي، سيرجيو بوسكيتس.

مركز الهجوم: داني أولمو، ماركو أسينسيو، فيران توريس.

ترتيب منتخب إسبانيا في كأس العالم 2022

ويعتلي منتخب إسبانيا (لاروخا)، صدارة ترتيب المجموعة الخامسة، في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر، برصيد 3 نقاط، متساوياً بذلك مع اليابان بنفس النقاط في المركز الثاني.

كما وأتى منتخب ألمانيا في المركز الثالث بعد الخسارة المثيرة أمام اليابان، بهدفين مقابل هدف وحيد بدون نقاط، كما هو الحال مع كوستاريكا الذي يتذيل ترتيب المجموعة في البطولة العالمية حتى يومنا هذا.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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