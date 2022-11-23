الأربعاء, نوفمبر 23, 2022
الرئيسيةالهدهد"أميرة من ديزني" في قطر.. من هي الحسناء التونسية آية حقي؟
الهدهد

“أميرة من ديزني” في قطر.. من هي الحسناء التونسية آية حقي؟

ظهرت في مدرجات كأس العالم بالدوحة

كتب فهمي الورغمي
آية حقي watanserb.com
آية حقي
- Advertisement -

وطن- تصدرت “آية حقي” زوجة اللاعب التونسي السابق “كريم حقي” التريند في مونديال قطر بجمالها اللافت، بعدما ركزت عليها عدسات الكاميرات أثناء جلوسها في مدرج ستاد المدينة التعليمية لتشجيع منتخب بلادها، تونس، في المباراة التي جمعته أمس، الثلاثاء، مع المنتخب الدانماركي.

التونسية الجميلة آية حقي في قطر

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي نشطاء صور آية، المرأة التونسية الحسناء الفاتنة والتي خطفت الأضواء مباشرة بعد انتهاء اللقاء الكروي، والتي ظهرت بإطلالة جميلة وكأنها أميرة من أميرات ديزني، حسب وصف النشطاء.

وآية حقي هي زوجة اللاعب التونسي السابق كريم حقي، البالغ من العمر 38 عاما، والذي يعتبر من أبرز اللاعبين الدوليين بتحقيقه العديد من الإنجازات رفقة منتخب بلاده، والأندية التي لعب لها، وأهمها فوزه مع المنتخب بكأس الأمم الأفريقية في نسخة عام 2004.

هل وزيرة الداخلية الألمانية شاذة جنسيا؟.. ظهور مثير من قطر فجر جدلا

- Advertisement -

وتداولت الكثير من الصفحات والمنشورات صورا لآية مع تعليقات مثل ” “تونسية خطفت عدسات كاميرا العالم في الدوحة”.

“آية المرأة التونسية التي قدمت من عالم ديزني.. من أجل متابعة وتشجيع المنتخب الوطني التونسي.”

- Advertisement -

عمر آية حقي وجنسيتها

وتصدر اسم “آية حقي”، محركات البحث لمعرفة التفاصيل عنها، خاصة عمرها وجنسيتها.

وبينما أكد بعض المغردين عبر تويتر، أن اللاعب التونسي كريم حقي لا يخوض في المسائل الشخصية ويبقي حياته الزوجية بعيدا عن الإعلام.

أشار آخرون في المقابل، إلى أن آية حقي ملكة جمال مشهورة.

ونشر نشطاء فيديو تظهر فيه زوجة كريم حقي، تأكيدا على أنها هي نفسها المشجعة التي فتنت الكثيرين عبر مختلف الصفحات.

آية حقي
آية حقي

المنتخب التونسي في كأس العالم فيفا قطر 2022

هذا واستهل المنتخب التونسي مشواره في نهائيات كأس العالم 2022 بنتيجة ثمينة هي التعادل من دون أهداف مع نظيره الدنماركي لحساب مباريات المجموعة الرابعة.

وقدّم نسور قرطاج نسقا كرويا جيداً، وكادوا أن يخرجوا فائزين لولا الفرص الضائعة، محققين تعادلاً إيجابياً سيلعب دوراً هاماً في مشوار الفريق في النهائيات.

آية حقي
آية حقي

ويستعد المنتخب التونسي لمواجهة أخرى قوية في دور المجموعات من كأس العالم بلقاء أستراليا في الجولة الثانية.

وبينما خسر منتخب أستراليا أمام فرنسا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، سيدخل نسور قرطاج المقابلة بنقطة ثمينة ستكون داعما رئيسيا لهم في تقديم عرض كروي مميز.

جمال ساحر للمشجعات السعوديات يخطف الأنظار في قطر (شاهد)

تقام المباراة يوم 26 نوفمبر الجاري، ويبدأ اللقاء في تمام الساعة 11.00 بتوقيت تونس وتلعب المباراة على استاد الجنوب.

ويتواجد المنتخب التونسي في المجموعة الرابعة لكأس العالم بجانب منتخبات فرنسا والدنمارك وأستراليا.

ويختتم مبارياته في المجموعة بمواجهة فرنسا على استاد المدينة التعليمية.

ويراهن التونسيون على جدارة المنتخب في مرور سيكون تاريخيا إلى الدور الثاني، خاصة وسط حضور جماهيري مذهل.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
اقرأ أيضاً
الهدهد

هل وزيرة الداخلية الألمانية شاذة جنسيا؟.. ظهور مثير من قطر فجر جدلا

الهدهد

إسلام عائلة برازيلية بالكامل في قطر والأم عاجزة عن وصف شعورها

حياتنا

السعودية والأرجنتين.. هذا ما حدث في غرفة الملابس وقلب النتيجة (فيديو)

الهدهد

بعد مغادرة تبون.. ملك المغرب في قطر لحضور مباراة أسود الأطلس

الهدهد

الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا استثنائيا بمناسبة فوز المنتخب السعودي

حياتنا

علا الفارس تخطف الأنظار بجمال ساحر وسط جماهير المونديال (شاهد)

الهدهد

مراسلة أرجنتينية تعرضت للسرقة في قطر والشرطة تخيرها بين عقوبتين ضد الجاني(شاهد)

الهدهد

مصادر دبلوماسية: أمير قطر تعهد بجلب 100 ألف عامل لبناني عقب انتهاء المونديال

الهدهد

محمد بن زايد هاتف أمير قطر وأكد دعمه للدوحة.. ماذا عن حمد المزروعي؟

حياتنا

لقطة عفوية للشيخة جواهر زوجة أمير قطر وإشادة بجمالها العربي

تقارير

ما وراء مصافحة أردوغان والسيسي: الرئيس التركي لم يكن متعاطفًا مع الفكرة!

الهدهد

عجزت عن فعلها بمونديال روسيا.. مذيعة BBC تظهر بشعار المثليين في قطر

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

وصلات رقص مثيرة بجوار مسجد جامعة السلطان قابوس تثير غضبا

لاعبو المنتخب الألماني يثيرون الجدل بـ”تكميم الأفواه” الجماعي (شاهد)

ترتيب مجموعة إسبانيا بعد اكتساح كوستاريكا بنتيجة مُذلة (فيديو)

هل وزيرة الداخلية الألمانية شاذة جنسيا؟.. ظهور مثير من قطر فجر جدلا

صحيفة تفضح “صفقة قذرة” منحت ملك السعودية المرتقب الحصانة

مشاهدة مباراة بلجيكا وكندا اليوم بث مباشر يلا شوت

تقرير استخباري كشف عن ضغوط أوروبية تمارس على الجزائر.. ما علاقة بوتين؟

إسلام عائلة برازيلية بالكامل في قطر والأم عاجزة عن وصف شعورها

موقف محرج جدا للتونسية فاطمة بوعون في الدوحة (فيديو)

لقطة طريفة لأمير قطر مع مسؤول سعودي وضحكات عالية (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC