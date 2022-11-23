“أميرة من ديزني” في قطر.. من هي الحسناء التونسية آية حقي؟

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وطن- تصدرت “آية حقي” زوجة اللاعب التونسي السابق “كريم حقي” التريند في مونديال قطر بجمالها اللافت، بعدما ركزت عليها عدسات الكاميرات أثناء جلوسها في مدرج ستاد المدينة التعليمية لتشجيع منتخب بلادها، تونس، في المباراة التي جمعته أمس، الثلاثاء، مع المنتخب الدانماركي.

التونسية الجميلة آية حقي في قطر

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي نشطاء صور آية، المرأة التونسية الحسناء الفاتنة والتي خطفت الأضواء مباشرة بعد انتهاء اللقاء الكروي، والتي ظهرت بإطلالة جميلة وكأنها أميرة من أميرات ديزني، حسب وصف النشطاء.

وآية حقي هي زوجة اللاعب التونسي السابق كريم حقي، البالغ من العمر 38 عاما، والذي يعتبر من أبرز اللاعبين الدوليين بتحقيقه العديد من الإنجازات رفقة منتخب بلاده، والأندية التي لعب لها، وأهمها فوزه مع المنتخب بكأس الأمم الأفريقية في نسخة عام 2004.

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وتداولت الكثير من الصفحات والمنشورات صورا لآية مع تعليقات مثل ” “تونسية خطفت عدسات كاميرا العالم في الدوحة”.

تونسية خطفت عدسات كاميرا العالم في الدوحة 🌍📸في ماتش اليوم 🇹🇳🇹🇳♥️ pic.twitter.com/aCVUMvSvYz — ⭐️علي بن غذاهم✌️ (@moradcha_king) November 22, 2022

“آية المرأة التونسية التي قدمت من عالم ديزني.. من أجل متابعة وتشجيع المنتخب الوطني التونسي.”

تونسية وكأنها من عالم ديزني خطفت عدسات كاميرا العالم في ماتش أمس 🇹🇳❤️ pic.twitter.com/RIQxdrJGRC — Screen Mix (@ScreenMix) November 23, 2022

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عمر آية حقي وجنسيتها

وتصدر اسم “آية حقي”، محركات البحث لمعرفة التفاصيل عنها، خاصة عمرها وجنسيتها.

pic.twitter.com/D93lLh6trS — Om Fares🇹🇳⁦⁦⁦🇵🇸⁩ ܔ أم فارس ܔ (@zaharats) November 23, 2022

وبينما أكد بعض المغردين عبر تويتر، أن اللاعب التونسي كريم حقي لا يخوض في المسائل الشخصية ويبقي حياته الزوجية بعيدا عن الإعلام.

أشار آخرون في المقابل، إلى أن آية حقي ملكة جمال مشهورة.

ونشر نشطاء فيديو تظهر فيه زوجة كريم حقي، تأكيدا على أنها هي نفسها المشجعة التي فتنت الكثيرين عبر مختلف الصفحات.

المنتخب التونسي في كأس العالم فيفا قطر 2022

هذا واستهل المنتخب التونسي مشواره في نهائيات كأس العالم 2022 بنتيجة ثمينة هي التعادل من دون أهداف مع نظيره الدنماركي لحساب مباريات المجموعة الرابعة.

وقدّم نسور قرطاج نسقا كرويا جيداً، وكادوا أن يخرجوا فائزين لولا الفرص الضائعة، محققين تعادلاً إيجابياً سيلعب دوراً هاماً في مشوار الفريق في النهائيات.

ويستعد المنتخب التونسي لمواجهة أخرى قوية في دور المجموعات من كأس العالم بلقاء أستراليا في الجولة الثانية.

وبينما خسر منتخب أستراليا أمام فرنسا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، سيدخل نسور قرطاج المقابلة بنقطة ثمينة ستكون داعما رئيسيا لهم في تقديم عرض كروي مميز.

تقام المباراة يوم 26 نوفمبر الجاري، ويبدأ اللقاء في تمام الساعة 11.00 بتوقيت تونس وتلعب المباراة على استاد الجنوب.

ويتواجد المنتخب التونسي في المجموعة الرابعة لكأس العالم بجانب منتخبات فرنسا والدنمارك وأستراليا.

ويختتم مبارياته في المجموعة بمواجهة فرنسا على استاد المدينة التعليمية.

ويراهن التونسيون على جدارة المنتخب في مرور سيكون تاريخيا إلى الدور الثاني، خاصة وسط حضور جماهيري مذهل.