الأربعاء, نوفمبر 23, 2022
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أجمل مشجعة في مونديال قطر.. المنافسة بين مغربية وتونسية (شاهد)

خطفت كلاهما الأضواء في مدرجات كأس العالم

كتب فهمي الورغمي
أجمل مشجعة في مونديال قطر watanserb.com
أجمل مشجعة في مونديال قطر
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وطن- خطفت مشجعات عربيات في كأس العالم قطر 2022، الأضواء بسبب جمالهن اللافت وإطلالاتهن المميزة، في مشاهد التقطتها كاميرات وسائل الإعلام وراجت بين النشطاء عبر مواقع التواصل، حتى تحول الأمر لمنافسة افتراضية على السوشيال حول لقب أجمل مُشجعة في مونديال قطر.

أجمل مُشجعة في مونديال قطر

وبعد أيام من انطلاق مونديال كأس العالم قطر 2022، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لعدد من المشجعات ظهرن بنصيب وافر من الجمال.

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وتحت وسم من ستكون أجمل مُشجعة في مونديال قطر، تفاعل مغردون واختلفت التعليقات.

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فرشح البعض التونسية “آية حقي” التي شبهها الكثيرون بأنها شخصية قادمة من عالم آخر “أميرات ديزني” بسبب ملامحها الملائكية الجميلة.

مشجعة في مونديال قطر
مشجعة في مونديال قطر

وآية بالمناسبة هي ملكة جمال تونسية، وهي زوجة اللاعب التونسي السابق كريم حقي.

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في حين اعتبر الكثيرون أن المشجعات المغربيات هن الأكثر جمالا.

حيث خطفت مشجعة مغربية حسناء الأضواء عبر السوشيال ميديا بملامحها الرقيقة.

مشجعة في مونديال قطر
مشجعة في مونديال قطر

هذا ويحضر آلاف المشجعين من المغرب من أجل متابعة وتشجيع منتخبهم الوطني في مشوراه المتواصل في المونديال.

وتتزين شوارع قطر مابين 20 من الشهر الجاري حتى يوم 18 ديسمبر المقبل بملايين الوافدين من أجل حضور المباريات ضمن كأس العالم 2022.

وكان الحضور الجماهيري العربي نقطة فارقة في هذه النسخة المونديالية، حيث أبدع المشجعون داخل الملاعب وخارجها في تقديم أحسن صورة عن العربي الأصيل الخلوق بعيدا عن الصورة النمطية المرسومة عنه لعقود عبر الإعلام الغربي.

وأصبحت قطر نقطة التقاء لمئات الآلاف من المشجعين العرب، لإعادة التعارف وتبادل الثقفات في فرصة تجمع لا تكرر كثيرا خاصة في ظل حالة التشرذم العربي الحالية.

وكانت اللجنة المنظمة لكأس العالم في قطر، كشفت أنه من المتوقع أن يدر المونديال نحو 9 مليارات دولار من الأرباح تأتي في معظمها من الإنفاق السياحي والأنشطة الاقتصادية المصاحبة لهذا المونديال.

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وهو ما يمثل نحو 1% من الناتج المحلي لقطر، وبالطبع هناك تكاليف ضخمة تتحملها الدول المستضيفة لمباريات كأس العالم، لكن إنفاق قطر كان الأعلى على الإطلاق.

ورغم حملات الغرب لشيطنة قطر طيلة السنوات الماضية والتشكيك بقدرتها على استضافة هذا الحدث الضخم، أبهرت الدوحة العالم وبرهنت على قدرتها الكبيرة لتثبت أن إمكانيات الدول لا تقاس بمساحتها الجغرافية.

وها هي قطر نجحت في تنظيم أعظم نسخة من بطولة كأس العالم منذ انطلاقها، بشهادة الجميع وتتركز أنظار العالم الآن نحو الدولة الخليجية الصغيرة.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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