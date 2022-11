يختار زبائنه بعناية شديدة.. مطاعم الشيف نصرت للأثرياء فقط

- Advertisement -

وطن-أصبح الشيف التركي نصرت كوكجيه، حديث الساعة على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”، ويعود ذلك لطريقته الخاصة في تقطيع اللحم ورش الملح.

وبحسب تقرير لصحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، فمنذ أن ذاع صيته على نطاق واسع في العالم، عُرف باسم Salt Bae أو حبيب الملح، ما جعل العديد من المعجبين يتوقفون عند مطعمه، لاسيما بعد أن أصبح اليوم أحد أكثر الشخصيات شهرة على الإنترنت بسبب مقاطع الفيديو الخاصة به.

أصبح هذا الشيف المعروف بإثارة الجدل، حديث العالم بعد أن تم تسريب أسعار تكلفة تناول الطعام في أحد مطاعمه، وتحديداً في لندن، الذي افتتحه في سبتمبر الماضي. ووجد بعض رواد المطاعم ومحبي الطعام أن الأسعار باهظة للغاية أو غير معقولة، ولم يترددوا في مشاركة سخطهم عبر الشبكات الاجتماعية.

- Advertisement -

ووفقًا لما ترجمته “وطن“، فإن أشهر طهاة الطعام في العالم، أصبح اليوم يمتلك سلسلة من المطاعم في عديد من المدن العالمية على غرار: ميامي و نيويورك وأبو ظبي و بوسطن و ميكونوس. ولذلك، يتم اختيار عملاء وزبائن المطاعم بعناية شديدة.

هذا وازدادت شهرة المطاعم بشكل لا يصدق في السنوات الأخيرة. والآن يبدو أن المطعم الذي جذب الانتباه أكثر من غيره؛ المطعم الموجود في لندن، حيث شارك أحد المستخدمين مزيدًا من التفاصيل على Twitter حول تكلفة العشاء في المطعم.

ولقد أوضح المستخدم أن السفر وتناول الطعام في مطعم Salt Bae، للشيف التركي أرخص من الذهاب إلى مطعم انجليزي في لندن، حيث كان إجمالي الفاتورة أكثر من 2000 يورو ويبدو أن رواد المطعم لم يروا الأسعار مبررة للخدمة المُقدمة من الشيف.

It’s cheaper to fly and have food at Salt Bae’s Turkish restaurant than to go to the London one. £9 for coke. £630 for Tomahawk steak. No thank you. pic.twitter.com/PufkwKzthM

— Muttaqi ‏متقي (@Omnimojo) September 27, 2021