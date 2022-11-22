الثلاثاء, نوفمبر 22, 2022
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يختار زبائنه بعناية شديدة.. مطاعم الشيف نصرت للأثرياء فقط

"اسبانيا وجهة الشيف نصرت القادمة"..

كتب معالي بن عمر
الشيف نصرت التركي watanserb.com
الشيف نصرت التركي
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وطن-أصبح الشيف التركي نصرت كوكجيه، حديث الساعة على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”، ويعود ذلك لطريقته الخاصة في تقطيع اللحم ورش الملح.

وبحسب تقرير لصحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، فمنذ أن ذاع صيته على نطاق واسع في العالم، عُرف باسم Salt Bae أو حبيب الملح، ما جعل العديد من المعجبين يتوقفون عند مطعمه، لاسيما بعد أن أصبح اليوم أحد أكثر الشخصيات شهرة على الإنترنت بسبب مقاطع الفيديو الخاصة به.

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مطعم Salt Bae الجديد وأسعاره المطروحة للنقاش:

أصبح هذا الشيف المعروف بإثارة الجدل، حديث العالم بعد أن تم تسريب أسعار تكلفة تناول الطعام في أحد مطاعمه، وتحديداً في لندن، الذي افتتحه في سبتمبر الماضي. ووجد بعض رواد المطاعم ومحبي الطعام أن الأسعار باهظة للغاية أو غير معقولة، ولم يترددوا في مشاركة سخطهم عبر الشبكات الاجتماعية.

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ووفقًا لما ترجمته “وطن“، فإن أشهر طهاة الطعام في العالم، أصبح اليوم يمتلك سلسلة من المطاعم في عديد من المدن العالمية على غرار: ميامي و نيويورك وأبو ظبي و بوسطن و ميكونوس. ولذلك، يتم اختيار عملاء وزبائن المطاعم بعناية شديدة.

 أصبح هذا الشيف المعروف بإثارة الجدل، حديث العالم بعد أن تم تسريب أسعار تكلفة تناول الطعام في أحد مطاعمه، وتحديداً في لندن
أصبح هذا الشيف المعروف بإثارة الجدل، حديث العالم بعد أن تم تسريب أسعار تكلفة تناول الطعام في أحد مطاعمه، وتحديداً في لندن

هذا وازدادت شهرة المطاعم بشكل لا يصدق في السنوات الأخيرة. والآن يبدو أن المطعم الذي جذب الانتباه أكثر من غيره؛ المطعم الموجود في لندن، حيث شارك أحد المستخدمين مزيدًا من التفاصيل على Twitter حول تكلفة العشاء في المطعم.

ولقد أوضح المستخدم أن السفر وتناول الطعام في مطعم Salt Bae، للشيف التركي أرخص من الذهاب إلى مطعم انجليزي في لندن، حيث كان إجمالي الفاتورة أكثر من 2000 يورو ويبدو أن رواد المطعم لم يروا الأسعار مبررة للخدمة المُقدمة من الشيف.

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كما كان سعر قارورة الكوكا كولا  الواحدة بالفعل 9 جنيهات إسترلينية و 630 جنيهاً إسترلينياً لقارورة كبيرة. وعلى الرغم من جودة الطعام وشهرة المكان، يبدو أن قائمة أسعار المطعم لا يقدر عليها إلا الأثرياء.

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لم تستغرق تكلفة الأسعار والشكاوى من المستخدمين وقتًا طويلاً لإثارة ضجة على الشبكات، ولكن يبدو أن هذا زاد من شهرة الشيف نصرت ومطاعمه. ويبدو أن وجهته القادمة ستكون في إسبانيا وتحديداً في إيبيزا. هذه الجزيرة مليئة بالحياة خلال موسم الذروة وتستقبل السياح من جميع أنحاء الكوكب، لذلك فهي مثيرة للاهتمام للعديد من المطاعم والطهاة العالميين، الذين يسعون إلى الوصول إلى رواد جدد لتقديم تجربة فريدة من نوعها.

لم تستغرق الأسعار والشكاوى من المستخدمين وقتًا طويلاً لإثارة ضجة على الشبكات، ولكن يبدو أن هذا زاد من شهرة الشيف نصرت ومطاعمه
لم تستغرق الأسعار والشكاوى من المستخدمين وقتًا طويلاً لإثارة ضجة على الشبكات، ولكن يبدو أن هذا زاد من شهرة الشيف نصرت ومطاعمه

وتُعد شبكات التواصل الاجتماعي دليلاً واضحًا على أن الجميع لن يكونوا مستعدين لدفع تكلفة عشاء في أحد مطاعم Salt Bae، ولكن يبدو أنه في الوقت الحالي لا يوجد نقص في رواد المطعم الذين لن يستمتعوا فقط بالطعام فحسب، بل إنهم يبحثون عن التجربة التي يقدمها هذا الشيف وفريقه في المواقع المختلفة من العالم.

لكن تجدر الإشارة إلى أن الأسعار الباهظة وحب تذّوق الطعام الفريد من نوعه، ستستهوي فقط فئة معيّنة من الطبقة الاجتماعية؛ وهي الأثرياء.

خبر سيء لـ”الشيف نصرت” بشأن مطعمه! (شاهد)

المصدرأوك دياريو-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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