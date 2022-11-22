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نيويورك تايمز: صفقة “ترامب” في سلطنة عُمان تثير الأسئلة والشكوك حول تضارب المصالح!

مشروع "عايدة" سيقام على أرض مملوكة لحكومة سلطنة عمان

كتب سالم حنفي
استثمار ترامب في سلطنة عمان watanserb.com
مشروع عايدة .. استثمار لترامب في سلطنة عمان برعاية سعودية
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وطن – زعمت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية إن توقيع شركة مملوكة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، لصفقة عقارية، مع شركة سعودية للاستثمار في سلطنة عمان هو أمر مثير للشكوك حول تضارب المصالح خاصة وأنه تزامن مع إعلانه للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2024.

وقالت الصحيفة في تقرير موسع لها” أن ما يجعل هذا المشروع غير عادي هو أنه من خلال التعاون مع الشركة السعودية، أصبح دونالد ترامب جزءًا من مشروع تدعمه حكومة سلطنة عمان نفسها”.

وكانت شركة دار الأركان للتطوير العقاري في السعودية، قد أعلنت الأسبوع الماضي إنها وقعت اتفاقية مع شركة ترامب لاستخدام علامتها التجارية في مشروعها الذي تبلغ تكلفته أربع مليارات دولار بسلطنة عمان، والذي يتضمن ملعبا للغولف وفندقا وفيلات.

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وأوضح الإفصاح أن المشروع الذي سيحمل اسم “عايدة”، هو مشروع مشترك مع الشركة العمانية للتنمية والسیاحة (عمران)، سيشمل (فلل ترامب) السكنية وفندقا وملعبا للغولف بالقرب من مسقط، وسيستغرق استكماله أكثر من عقد.

مشروع ترامب الجديد في سلطنة عمان

أرض المشروع مملوكة لحكومة سلطنة عمان

وذكرت “نيويورك تايمز” أن الأرض التي سيقام عليها المشروع مملوكة الشركة العمانية للتنمية والسیاحة (عمران)، وهي شركة حكومية، في حين يعد المشروع جزءا من رؤية عمان 2040 لمحاولة تنويع اقتصاد الدولة الخليجية من خلال مشروع جذب سياحي.

ووفقا للصحيفة، فإن الاتفاقية الجديدة عبارة عن ممارسة شائعة لدى شركة العائلة حتى انتخاب ترامب رئيسا، وهي بيع حقوق العلامة التجارية لمشروع خارجي مقابل رسوم ترخيص سخية.

علاقات “ترامب” مع زعماء الخليج

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وتمتع الرئيس الجمهوري السابق بعلاقات وثيقة مع دول خليجية عربية خلال فترة رئاسته، بما في ذلك السعودية التي استثمرت ملياري دولار مع شركة غاريد كوشنر، صهر ترامب ومستشاره السابق، بعد ترك ترامب لمنصبه.

وتعد هذه الصفقة هي الثانية التي تم توقيعها مؤخرا بين ترامب وعائلته والتي لها علاقات مالية مباشرة مع حكومات في الشرق الأوسط، وفقا للصحيفة.

يربط ترامب علاقة وثيقة مع زعماء دول الخليج

منافع مالية شخصية

وعلقت أستاذة القانون بجامعة واشنطن في سانت لويس، كاثلين كلارك، على الصفقة قائلة: “هذا مثال آخر على حصول ترامب على منفعة مالية شخصية مقابل السلطة السياسية السابقة أو المستقبلية”.

وأضافت أنه “قد يعتقد السعوديون وحكومة عمان أن منح ترامب هذه الصفقة سيفيدهم في المستقبل، إن أصبح ترامب رئيسا مرة أخرى”.

نجل ترامب ينفي وقوع تضارب مصالح في الصفقة

من جانبه، قال إريك ترامب، وهو نجل الرئيس السابق، في بيان، إن الشركة العائلية لا تعتقد أن الصفقة الجديدة تمثل تعارضا في المصالح، مشيرا إلى أنه عمل على تجنب أي تضارب من هذا القبيل منذ أن كان والده في منصبه.

وقال “نحن متحمسون لتوسيع محفظتنا الخاصة بالغولف والفنادق في هذا الموقع المذهل. سيكون مشروعًا استثنائيًا”.

ورد المتحدث باسم حملة الرئيس السابق، ستيفن تشيونغ على أسئلة حول الصفقة في سلطنة عمان، أو ما إذا كان “ترامب” سيكون أكثر انخراطا في أعماله الآن، ببيان هاجم فيه إدارة الرئيس الحالي جو بايدن.

المصدرنيويورك تايمز
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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