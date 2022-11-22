الثلاثاء, نوفمبر 22, 2022
الرئيسيةالهدهدمصادر دبلوماسية: أمير قطر تعهد بجلب 100 ألف عامل لبناني عقب انتهاء...
الهدهد

مصادر دبلوماسية: أمير قطر تعهد بجلب 100 ألف عامل لبناني عقب انتهاء المونديال

أمير قطر أبلغ "ميقاتي" بالأمر خلال قمة الجزائر

كتب سالم حنفي
جلب لبنانيون للعمل في قطر watanserb.com
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يتعهد بجلب 100 ألف لبناني إلى قطر للعمل
- Advertisement -

وطن – كشفت صحيفة “الأخبار” اللبنانية عن تعهد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بجلب 100 ألف لبناني إلى قطر للعمل عقب انتهاء بطولة كأس العالم.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر دبلوماسية إن أمير قطر ناقش القضية مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي في الجزائر أوائل الشهر الحالي أثناء مشاركتهما في أعمال القمة العربية.

وأشارت المصادر الدبلوماسية إن استقبال قطر للموظفين اللبنانيين سينطلق مع بدء العام الجديد 2023، حيث أبلغ أمير قطر “ميقاتي” أن بلاده تستعد لفتح أسواق عمل جديدة بعد انتهاء المونديال، وأن البنى التحتية الضخمة التي أُنشئت لاستضافة كأس العالم لكرة القدم، سيتبعها برنامج استثماري يحتاج إلى عدد هائل من الموظفين.

اختصاصات مختلفة

- Advertisement -

وأعرب أمير قطر لـ”ميقاتي” بأن بلاده مستعدة لاستقبال 100 ألف لبناني للعمل في اختصاصات مختلفة، مشيرة المصادر إلى أن الشيخ تميم بن حمد حرص على التشديد بأن هؤلاء الموظفين يجب أن يكونوا من مختلف المناطق اللبنانية ومن مختلف الطوائف.

ارتفاع نسبة البطالة في لبنان 3 أضعاف

يشار إلى أن معدل البطالة الرسمي في لبنان ارتفع نحو ثلاثة أضعاف على وقع الانهيار الاقتصادي الذي يعصف بالبلاد، وفق مسح جديد أجرته الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة وتمت نشر نتائجه في مايو/آيار الماضي.

يعاني لبنان من انهيار الوضع الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة

وأوردت إدارة الإحصاء المركزية في لبنان ومنظمة العمل الدولية في بيان صحافي “ارتفع معدل البطالة في لبنان من 11,4 في المئة” في الفترة الممتدة بين عامي 2018 و2019 إلى “29,6 في المئة في كانون الثاني/ يناير” الماضي.

- Advertisement -

وأوضحت الدراسة أن “ما يقارب ثلث القوى العاملة الناشطة كانت عاطلة عن العمل” مطلع العام، مشيرة الى أن نسبة البطالة في صفوف النساء أعلى مما هي عليه لدى الرجال.

وبحسب المسح الذي شمل عيّنة من 5444 أسرة من مختلف المحافظات، فإن “العمالة غير المنظمة، أي تلك التي لا تغطيها بشكل كاف الترتيبات الرسمية ونظم الحماية، تمثل الآن أكثر من ستين في المئة من مجموع العمالة في لبنان”.

انهيار اقتصادي غير مسبوق

ويشهد لبنان منذ خريف 2019 انهياراً اقتصادياً غير مسبوق صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي، خسرت معه الليرة أكثر من تسعين في المئة من قيمتها أمام الدولار.

ويترافق ذلك مع شلل سياسي يحول دون اتخاذ خطوات إصلاحية تحدّ من التدهور وتحسّن من نوعية حياة السكان الذين يعيش أكثر من ثمانين في المئة منهم تحت خط الفقر.

المصدرالأخبار اللبنانية
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
اقرأ أيضاً
الهدهد

أمير قطر يشعل استاد “لوسيل” في مباراة السعودية والأرجنتين متوشحا بالأخضر (شاهد)

الهدهد

محمد بن زايد هاتف أمير قطر وأكد دعمه للدوحة.. ماذا عن حمد المزروعي؟

حياتنا

لقطة عفوية للشيخة جواهر زوجة أمير قطر وإشادة بجمالها العربي

تقارير

ما وراء مصافحة أردوغان والسيسي: الرئيس التركي لم يكن متعاطفًا مع الفكرة!

الهدهد

شاهد ما فعلته زوجة أمير قطر مع غانم المفتاح ولاقى تفاعلا كبيرا

الهدهد

عجزت عن فعلها بمونديال روسيا.. مذيعة BBC تظهر بشعار المثليين في قطر

الهدهد

أول تعليق رسمي من مصر على مصافحة السيسي وأردوغان

الهدهد

حيلة شيطانية من جماهير إنجلترا لإدخال الخمور إلى ملاعب قطر (شاهد)

الهدهد

سر “القفاز الأصفر” الذي ظهر به مورغان فريمان في افتتاح كأس العالم

الهدهد

كاتب إماراتي استنكر رقص مريام فارس بقطر متناسيا خمارات دبي والدعارة

الهدهد

“ريدوان” فخر المغرب شكره أمير قطر بنفسه.. ما دوره بافتتاح المونديال الأسطوري؟

الهدهد

مورغان فريمان يعلن إسلامه في قطر بعد لقائه ذاكر نايك.. ما حقيقة الأمر؟

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

مشاهدة مباراة تونس والدنمارك بث مباشر اليوم في كأس العالم 2022

رامز جلال في ظهور مُريب بعد أنباء إصابته بالعمى.. هل فقد بصره حقاً؟! (شاهد)

لقضاء الحاجة أو الذهاب إلى العمل..كيف تنهض من السرير عندما يكون الجو شديد البرودة؟

تشكيلة منتخب ألمانيا أمام اليابان في مونديال قطر 2022

هل أنت قائد بالفطرة أم لا؟ الحيوان الذي تراه في هذه الصورة سيكشف عن نوع شخصيتك

ياسمين صبري تثير السخرية بملابسها في مونديال قطر والجمهور يحذرها من رونالدو! (شاهد)

أمير قطر يشعل استاد “لوسيل” في مباراة السعودية والأرجنتين متوشحا بالأخضر (شاهد)

6 وجبات صحية تبعدك عن تناول الوجبات الخفيفة ذات السعرات الحرارية العالية

نيويورك تايمز: صفقة “ترامب” في سلطنة عُمان تثير الأسئلة والشكوك حول تضارب المصالح!

زفة الشريفة العفيفة.. آلام في عضوها التناسلي قد تسجن والدها 15 عاماً! (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC