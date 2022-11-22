مشاهدة مباراة المغرب ضد كرواتيا اليوم مباشر في كأس العالم 2022

- Advertisement -

وطن- يتنظر جماهير كرة القدم المغربية والعربية، مشاهدةَ مباراة المغرب ضد كرواتيا اليوم بثّاً مباشراً، الأربعاء، في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر.

وستبدأ صافرة المباراة بقرار الحكم الأرجنتيني فرناندو راباليني، على ملعب “استاد البيت” المونديالي، في تمام الساعة الحادية عشرة ظهراً بتوقيت دول المغرب والجزائر وتونس.

توقيت مباراة المغرب ضد كرواتيا

كما وستكون بتوقيت دولة مصر (القاهرة) وفلسطين، عند الساعة الثانية عشرة ظهراً، بينما ستكون بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وقطر، فستكون في تمام الساعة الواحدة ظهراً.

حصة تدريبية أخيرة لأسود الأطلس قبل لقاء الغد أمام منتخب كرواتيا 🇭🇷 Last training session before tomorrow ✅#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/XXVo1lyKCZ — Équipe du Maroc (@EnMaroc) November 22, 2022

- Advertisement -

ولكن ستكون بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، عند الساعة الثانية بعد الظهر، لنقل أحداث المباراة المنتظرة للعشاق والمحبين بين كلا المنتخبين في مونديال قطر 2022.

مشاهدة مباراة المغرب ضد كرواتيا اليوم مباشر

وستبث وقائع مباراة المغرب وكرواتيا، في مستهلّ مشوارهما في الجولة الأولى من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر، على شبكة قنوات “بين سبورت” وقنوات “الكأس” الناقلتين لأحداث البطولة العالمية.

📷 آخر الإستعدادات قبل مقابلة الغد أمام منتخب كرواتيا ⚙️ Last settings before tomorrow's game#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/XRrzjUUdZ4 — Équipe du Maroc (@EnMaroc) November 22, 2022

- Advertisement -

كما ونرفق لكم روابط مشاهدة مباراة المغرب ضد كرواتيا اليوم مباشر، بجودة عالية وبدون تقطيع، على النحو الآتي:

معلق مباراة المغرب ضد كراوتيا اليوم

وسيعلّق على أحداث مباراة المغرب وكرواتيا، على قناة (beIN sport Max 1) الرياضية القطرية، المعلق المغربي جواد بده.

🏆 كأس العالم FIFA قطر 2022

⚽ المغرب 🇲🇦 كرواتيا 🇭🇷

🗓️ الأربعاء 23 نونبر 2022

📺 بي ان سبورتس MAX 1

🕑 11 صباحا توقيت المغرب

🎧 جواد بدة pic.twitter.com/asXIDALgXV — جواد بدة Jaouad Bedda (@BeddaJaouad) November 22, 2022

كما وستنقل كذلك على قنوات “الكأس”، التي تملك حقوق بث مباريات كأس العالم 2022 المجموعات.

ترتيب مجموعة منتخب المغرب في كأس العالم 2022

كما ويحلّ منتخب المغرب (أسود الأطلس)، في المجموعة السادسة من دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر، برفقة بلجيكا وكندا.

يذكر أنّ أحداث بطولة كأس العالم بنسخته ال22 العربية، ستستمر فعالياتها حتى ال18 من شهر ديسمبر/كانون الأول القادم.