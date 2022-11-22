الأربعاء, نوفمبر 23, 2022
الرئيسيةمونديال قطر 2022مشاهدة مباراة المغرب ضد كرواتيا اليوم مباشر في كأس العالم 2022
مونديال قطر 2022

مشاهدة مباراة المغرب ضد كرواتيا اليوم مباشر في كأس العالم 2022

أسود الأطلس المغربي تواجه وصيف النسخة الماضية كرواتيا في كأس العالم 2022 المجموعات

كتب فارس أبو شيحة
مشاهدة مباراة المغرب ضد كرواتيا بث مباشر يلا شوت watanserb.com
مشاهدة مباراة المغرب ضد كرواتيا بث مباشر يلا شوت
- Advertisement -

وطن- يتنظر جماهير كرة القدم المغربية والعربية، مشاهدةَ مباراة المغرب ضد كرواتيا اليوم بثّاً مباشراً، الأربعاء، في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر.

وستبدأ صافرة المباراة بقرار الحكم الأرجنتيني فرناندو راباليني، على ملعب “استاد البيت” المونديالي، في تمام الساعة الحادية عشرة ظهراً بتوقيت دول المغرب والجزائر وتونس.

توقيت مباراة المغرب ضد كرواتيا

كما وستكون بتوقيت دولة مصر (القاهرة) وفلسطين، عند الساعة الثانية عشرة ظهراً، بينما ستكون بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وقطر، فستكون في تمام الساعة الواحدة ظهراً.

- Advertisement -

ولكن ستكون بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، عند الساعة الثانية بعد الظهر، لنقل أحداث المباراة المنتظرة للعشاق والمحبين بين كلا المنتخبين في مونديال قطر 2022.

مشاهدة مباراة المغرب ضد كرواتيا اليوم مباشر

وستبث وقائع مباراة المغرب وكرواتيا، في مستهلّ مشوارهما في الجولة الأولى من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر، على شبكة قنوات “بين سبورت” وقنوات “الكأس” الناقلتين لأحداث البطولة العالمية.

- Advertisement -

كما ونرفق لكم روابط مشاهدة مباراة المغرب ضد كرواتيا اليوم مباشر، بجودة عالية وبدون تقطيع، على النحو الآتي:

مشاهدة مباراة المغرب ضد كرواتيا اليوم بث مباشر (اضغط هنا) 

مشاهدة مباراة المغرب وكرواتيا مباشر (اضغط هنا) 

بث مباراة المغرب ضد كرواتيا ( اضغط هنا)

معلق مباراة المغرب ضد كراوتيا اليوم

وسيعلّق على أحداث مباراة المغرب وكرواتيا، على قناة (beIN sport Max 1) الرياضية القطرية، المعلق المغربي جواد بده.

كما وستنقل كذلك على قنوات “الكأس”، التي تملك حقوق بث مباريات كأس العالم 2022 المجموعات.

ترتيب مجموعة منتخب المغرب في كأس العالم 2022

كما ويحلّ منتخب المغرب (أسود الأطلس)، في المجموعة السادسة من دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر، برفقة بلجيكا وكندا.

يذكر أنّ أحداث بطولة كأس العالم بنسخته ال22 العربية، ستستمر فعالياتها حتى ال18 من شهر ديسمبر/كانون الأول القادم.

المصدروطن + يلا شوت + كورة ستار + كورة لايف
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً
مونديال قطر 2022

ياسر الشهراني يطمئن الجمهور بعد إصابته القوية أمام الأرجنتين (فيديو)

مونديال قطر 2022

بكاء مشجع سعودي بعد فوز بلاده التاريخي على الأرجنتين (شاهد)

مونديال قطر 2022

أبطال العالم فرنسا يفتتحون المونديال بحفلة رباعية أمام أستراليا (شاهد)

مونديال قطر 2022

دموع لاعب منتخب المكسيك أثناء عزف نشيد بلاده في كأس العالم 2022 (فيديو)

مونديال قطر 2022

مشاهدة مباراة فرنسا وأستراليا بث مباشر بجودة عالية اليوم يلا شوت

مونديال قطر 2022

لا غالب ولا مغلوب بين تونس والدنمارك في مونديال قطر 2022 (فيديو)

مونديال قطر 2022

تشكيلة منتخب إسبانيا ضد كوستاريكا في كأس العالم 2022

مونديال قطر 2022

مباراة للتاريخ .. السعودية تهزم الأرجنتين في كأس العالم 2022 (شاهد)

مونديال قطر 2022

مشاهدة مباراة تونس والدنمارك بث مباشر اليوم في كأس العالم 2022

مونديال قطر 2022

تشكيلة منتخب ألمانيا أمام اليابان في مونديال قطر 2022

مونديال قطر 2022

مشاهدة مباريات كأس العالم 2022 مجاناً .. إليكم الطريقة

مونديال قطر 2022

تشكيلة منتخب المغرب ضد كرواتيا في مونديال كأس العالم 2022 قطر

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

شاب قطري يتصدر تريند الصين ويصبح الأكثر شهرة فيها.. ما القصة؟!(شاهد)

مراسل إسرائيلي يُجن جنونه بما فعله العرب من أجل فلسطين في المونديال (فيديو)

ياسر الشهراني يطمئن الجمهور بعد إصابته القوية أمام الأرجنتين (فيديو)

حليمة بولند تستفز جمهور الأرجنتين ومُنظم يطلب منها الجلوس! (فيديو)

توقع صادم لمذيع بي إن سبورت بهزيمة السعودية أمام الأرجنتين وهكذا كان رد فعل أبو تريكة

حساب سعودي شهير ينعت الملكة رانيا بألفاظ قذرة ردا على تهنئتها بفوز الأخضر

“السعودية دفعت المليارات كرشاوى للفوز على الأرجنتين”.. تغريدة يمنية تثير عاصفة جدل

وزير الدفاع الإسرائيلي يسخر من فوز السعودية على الأرجنتين ووزراء يهاجمونه!

جورج وسوف يثير القلق بظهور صادم من مطار القاهرة! (شاهد)

قتيل و١٩ إصابة .. تفجير مزدوج بمحطتين للحافلات بالقدس (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC