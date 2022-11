مشاهدة مباراة المغرب ضد كرواتيا اليوم مباشر في كأس العالم 2022

- Advertisement -

وطن- يتنظر جماهير كرة القدم المغربية والعربية، مشاهدةَ مباراة المغرب ضد كرواتيا اليوم بثّاً مباشراً، الأربعاء، في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر.

وستبدأ صافرة المباراة بقرار الحكم الأرجنتيني فرناندو راباليني، على ملعب “استاد البيت” المونديالي، في تمام الساعة الحادية عشرة ظهراً بتوقيت دول المغرب والجزائر وتونس.

كما وستكون بتوقيت دولة مصر (القاهرة) وفلسطين، عند الساعة الثانية عشرة ظهراً، بينما ستكون بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وقطر، فستكون في تمام الساعة الواحدة ظهراً.

ولكن ستكون بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، عند الساعة الثانية بعد الظهر، لنقل أحداث المباراة المنتظرة للعشاق والمحبين بين كلا المنتخبين في مونديال قطر 2022.

وستبث وقائع مباراة المغرب وكرواتيا، في مستهلّ مشوارهما في الجولة الأولى من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر، على شبكة قنوات “بين سبورت” وقنوات “الكأس” الناقلتين لأحداث البطولة العالمية.

وسيعلّق على أحداث مباراة المغرب وكرواتيا، على قناة (beIN sport Max 1) الرياضية القطرية، المعلق المغربي جواد بده.

كما وستنقل كذلك على قنوات “الكأس”، التي تملك حقوق بث مباريات كأس العالم 2022 المجموعات.

كما ويحلّ منتخب المغرب (أسود الأطلس)، في المجموعة السادسة من دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر، برفقة بلجيكا وكندا.

يذكر أنّ أحداث بطولة كأس العالم بنسخته ال22 العربية، ستستمر فعالياتها حتى ال18 من شهر ديسمبر/كانون الأول القادم.

