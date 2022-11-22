محمد بن سلمان يسجد شكرا لله بعد فوز السعودية على الأرجنتين (شاهد)

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وطن- وثقت صور ومقاطع متداولة ردة فعل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على فوز منتخب بلاده على نظيره الأرجنتيني في المباراة التي جمعتهم اليوم في استاد “لوسيل” بقطر، ضمن نهائيات بطولة كأس العالم 2022.

فرحة محمد بن سلمان بانتصار المنتخب السعودي

وحققت السعودية فوزا تاريخيا اليوم، الثلاثاء، على الأرجنتين وأساطيره من ميسي ورفاقه، بهدفين مقابل هدف لتحرز ثلاث نقاط غالية جدا.

الصور التي نشرها بدر العساكر مدير مكتب ولي العهد، أظهرت محمد بن سلمان، وهو يسجد شكرا لله عقب إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة وإعلان فوز المنتخب السعودي.

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قائد الإلهام والمنجزات

سمو سيدي ولي العهد الأمير #محمد_بن_سلمان

بعد فوز الأخضر اليوم pic.twitter.com/QlVOTZX2Q0 — بدر العساكر Bader Al Asaker (@Badermasaker) November 22, 2022

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وظهر ولي العهد رفقة عدد من الأمراء وهم يتابعون المباراة على شاشة التلفاز، داخل أحد القصور الملكية بالسعودية.

وظهر رفقة ابن سلمان، شقيقه الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، كما ظهر رفقتهم عدد من أشبال أسرة آل سعود.

عاجل: الأمير سعود بن سلمان ينشر عبر حسابه في الإنستقرام فرحة أخيه #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان بفوز منتخبنا على الأرجنتين في كأس العالم . pic.twitter.com/RuSq9EyNAC — أخبار السعودية (@SaudiNews50) November 22, 2022

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وتفاعل جميع الحاضرين بحسب مقطع متداول، مع فوز منتخبهم التاريخي وشارك البعض منهم محمد بن سلمان “سجود الشكر”، فرحة بهزيمة الأرجنتين وتحقيق هذا الانتصار التاريخي للأخضر.

وحقق المنتخب السعودي فوزا تاريخيا، بتخطيه نظيره الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف وحيد، في افتتاحية مباريات الفريقين بالمجموعة الثالثة لمونديال قطر، المقام خلال الفترة من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبل.

احتفالات السعوديين بالفوز الثمين

واحتفل السعوديون على نطاق واسع وبشكل حماسي جدا بالفوز التاريخي لمنتخبهم على نظيره الأرجنتيني، في المباراة التي جمعتهم اليوم في استاد “لوسيل” بالدوحة ضمن نهائيات كأس العالم 2022.

وحقق “الأخضر” فوزا ثمينا جدا اليوم، الثلاثاء، وكسر أسطورة الأرجنيتن ورهبة نجومها الكبار خاصة “البرغوث” ميسي.

وأظهرت مقاطع متداولة لحظة احتفال الجماهير السعودية في مدرجات استاد “لوسيل” في العاصمة القطرية الدوحة، بهذا الفوز الكبير والتاريخي.

ميسي وينه .. كسرنا عينه .. 🤣😂🤣😂🤣 pic.twitter.com/1UOUmZpHCO — جابر الحرمي (@jaberalharmi) November 22, 2022

وتعمد الجمهور السعودي الذي كان يهتف بحماسة ذكر اسم ليونيل ميسي، نجم الأرجنتين ضمن هتافاتهم.

وكانوا يصيحون بصوت عال بحسب ما رصدت (وطن):”ميسي وينه.. كسرنا عينه” وكررها المشجعون أكثر من مرة، في هتاف هز الاستاد وزاد من حماسة الجمهور العربي.

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ظهر اليوم خلال مباراة السعودية والأرجنتين، وهو يتوشح العلم السعودي في لفتة عبر فيها عن دعمه للأخضر، وقوبلت بتفاعل واسع من قبل السعوديين.

أهداف مباراة السعودية والأرجنتين

وشهدت المباراة بسالةَ واضحة للاعبي المنتخب السعودي طيلةَ مجريات دقائق المباراة، وصولاً إلى الحارس محمد العويس، الذي تصدى للعديد من الكرات الخطيرة باتجاه مرماه، ليستحق بجدارة جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وحول المنتخب السعودي تأخره بهدف في الشوط الأول الى تقدم بهدفين مع بداية الشوط الثاني.

حيث سجل “ميسي” في الدقيقة 10 من ضربة جزاء ثم أدرك صالح الشهري، التعادل بالدقيقة 48.

وبعدها أضاف سالم الدوسري الهدف الثاني في الدقيقة 53 من الشوط الثانى.

ويعتبر المنتخب السعودي أول منتخب آسيوي يسجل هدفين على الأرجنتين في مباراة واحدة في التاريخ.