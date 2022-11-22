لقطة عفوية لأمير قطر الوالد.. تفاعل بحرارة مع أهداف السعودية (فيديو)

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وطن- أظهر مقطع فيديو متداول لقطة عفوية وثقت معالم السعادة والفرحة على وجه أمير قطر الوالد الشيخ حمد بن خليفة، بعد فوز المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني بهدفين لهدف في بطولة كأس العالم المقامة حاليا في قطر.

مقطع الفيديو الذي نشره الكاتب القطري عبد الله العذبة، وثق فرحة الشيخ حمد بالانتصار السعودي، وشوهد هو يصفق بحرارة بعد إحراز الأخضر هدفين في شباك المنتخب الأرجنتيني.

ردة فعل محمد بن سلمان بعد فوز السعودية

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وكانت لقطات متداولة على موقع تويتر، قد أظهرت ردة فعل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على فوز منتخب بلاده على نظيره الأرجنتيني.

وظهر ولي العهد رفقة عدد من الأمراء وهم يتابعون المباراة على شاشة التلفاز، داخل أحد القصور الملكية بالسعودية، ومن بينهم شقيقه الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، كما ظهر رفقتهم عدد من أشبال أسرة آل سعود.

عاجل: الأمير سعود بن سلمان ينشر عبر حسابه في الإنستقرام فرحة أخيه #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان بفوز منتخبنا على الأرجنتين في كأس العالم . pic.twitter.com/RuSq9EyNAC — أخبار السعودية (@SaudiNews50) November 22, 2022

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الصور نشرها بدر العساكر مدير مكتب ولي العهد، وأظهرت محمد بن سلمان، وهو يسجد شكرا لله عقب إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة وإعلان فوز المنتخب السعودي.

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قائد الإلهام والمنجزات

سمو سيدي ولي العهد الأمير #محمد_بن_سلمان

بعد فوز الأخضر اليوم pic.twitter.com/QlVOTZX2Q0 — بدر العساكر Bader Al Asaker (@Badermasaker) November 22, 2022

انتصار سعودي تاريخي

وقص المنتخب السعودي مشاركته المونديالية، بانتصار تاريخي على منتخب الأرجنتين بهدفين لهدف.

سجل للأخضر، صالح الشهري في الدقيقة الثامنة والأربعين، والثاني أحرزه سالم الدوسري في الدقيقة الثالثة والخمسين، بعدما كان لونيل ميسي قد تقدم للأرجنتين في الدقيقة العاشرة من الشوط الأول من ضربة جزاء.

أرقام تاريخية

وبهذا الانتصار التاريخي، فإن المنتخب السعودي أصبح أول منتخب غير أوروبي يحقق الفوز على المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم منذ الكاميرون 1990، حيث فازت الأرجنتين بعدها في 13 مباراة قبل مباراة اليوم، وهو أول منتخب آسيوي يتفوّق على الأرجنتين في تاريخ البطولة.

كما أن النجم السعودي سالم الدوسري أصبح ثالث لاعب سعودي يسجّل أكثر من هدف في كأس العالم (هدفان) إلى جانب سامي الجابر صاحب الثلاثة أهداف، وفؤاد أنور صاحب الهدفين.