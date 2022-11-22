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مونديال قطر 2022

لا غالب ولا مغلوب بين تونس والدنمارك في مونديال قطر 2022 (فيديو)

نسور قرطاج التونسي يتعادل أمام الدنمارك سلبياً في مونديال كأس العالم 2022 قطر

كتب فارس أبو شيحة
مباراة تونس والدنمارك في كأس العالم 2022 قطر watanserb.com
نتيجة مباراة تونس والدنمارك في كأس العالم 2022
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وطن- خيم التعادل السلبي بين منتخب تونس والدنمارك، الثلاثاء، في منافسات دور مجموعات مونديال قطر 2022، بدون أي من الأهداف، على ميدان (استاد المدينة التعليمية).

وكان نسور قرطاج التونسي الأخطر على مرمى منافسه الدنمارك طيلة مجريات الشوط الأول من المباراة، إلى جانب إهداره العديد من الكرات المحققة باتجاه شباك مرمى الفريق المنافس.

نتيجة مباراة تونس والدنمارك في مونديال قطر 2022

إلا أن الشوط الثاني تراجع مستوى أداء المنتخب التونسي، وسط الاستبسال الدفاعي وتألق الحارس التونسي أيمن دحمان، الذي تصدى للعديد من الكرات الخطيرة باتجاه مرماه.

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كما وتفوق منتخب تونس (نسور قرطاج)، على صعيد التسديدات أمام الدنمارك. برصيد 13 تسديدة باتجاه شباك المرمى، فيما وصل الاستحواذ على الكرة بنسبة 38%.

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بينما وصل عدد تسديدات منتخب الدنمارك إلى 11 تسديدة. كما جاءت نسبة الاستحواذ إلى 62% على الكرة طيلة مجريات دقائق المباراة.

تشكيلة منتخب تونس ضد الدنمارك

ولعب مدرب نسور قرطاج التونسي جلال القادري، بتشكيلة أساسية. أمام نظيره الدنمارك، في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، كما يلي:

حراسة المرمى: أيمن دحمان.

دفاع نسور قرطاج: ديلان برون، ياسين مرياح، منتصر الطالبي.

خط الوسط: محمد دراغر، إلياس سخيري، عيسى ليدوني، عيسى عبدي.

مركز الهجوم: عصام الجبالي، أنيس بن سليمان، يوسف المساكني.

مجموعة تونس والدنمارك في مونديال قطر 2022

ويحل المنتخب التونسي (نسور قرطاج) والدنمارك، في المجموعة الرابعة من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر، برفقة فرنسا وأستراليا.

ويتصدر منتخب تونس ترتيب المجموعة في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر. بنقطة واحدة، متساوياً بذلك مع الدنمارك بنفس النقطة، في انتظار نتيجة مباراة فرنسا وأستراليا في ذات المجموعة.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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