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فيديو يفطر القلب لرضيعة سورية يُبكي كل من شاهده

تلجأ النازحات إلى طرق بدائية لتأمين الإرضاع لأطفالهن

كتب خالد الأحمد
رضيعة سورية watanserb.com
رضيعة سورية
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وطن- في مشهد يفطر القلوب ويعكس ما آلت إليه أوضاع السوريين في مخيمات اللجوء، لجأت أم إلى طريقة غريبة في تغذية طفلتها وتصبيرها لعدم وجود الحليب ونقص الغذاء.

حيث قامت الأم “قليلة الحيلة”بوضع حبة تمر داخل قطعة قماش، لكي تمتصها الرضيعة بعد أن عجزت عن تأمين الحليب لها.

تمرة في قطعة قماش بدل الحليب

وبث موقع “تلفزيون سوريا” المعارض مقطع فديو للأم التي تقطن في مخيم “صابرين” قرب بلدة حلزون في الريف الغربي من حلب، وهي تضع قطعة القماش بفم الرضيعة التي كانت تمتصها.

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وقالت الأم إن رضيعتها تبلغ من العمر 3 أشهر، وتقوم بإرضاعها من حليبها الطبيعي ولكنها لا تشبع وأعطتها قطعة تمر فبدأت بمصها.

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وأضافت أنها تقوم بذلك كمعونة مع رضاعة الصدر، وأضافت أنها اعتادت على هذه الطريقة منذ شهر لأنها تفتقر للحليب بسبب سوء التغذية التي طالت الكبار أيضاً.

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ويشار إلى أن مئات آلاف النازحين السوريين يعيشون في مخيمات عشوائية في الشمال الغربي، ويعانون من الفقر المدقع في ظل توقف المساعدات الإنسانية.

وتتفاقم المعاناة مع أهالي الأطفال لعدم توافر حلول تساعدهم على تجاوز هذه المسألة. وخاصة أن معظمهم بات تحت خط الفقرة ولا يملك ثمن قوت عائلته اليومي.

وكان “فريق منسقو استجابة سوريا” حذر في بيان عبر صفحته في “فيس بوك” مطلع نوفمبر الحالي، من الوضع الإنساني المتردي داخل مخيمات النازحين في شمال غربي سوريا بالتزامن مع دخول فصل الشتاء.

أما بالنسبة لواقع الغذاء في مخيمات النازحين، فأكد الفريق أن هناك صعوبات بالغة يعاني منها سكان المخيم، حيث تواجه 81 في المئة من المخيمات أزمة تأمين الغذاء نتيجة ضعف الاستجابة الإنسانية ضمن هذا القطاع.

في حين تواجه نسبة 93 في المئة من المخيمات أزمة الخبز وارتفاع أسعاره ومحدودية المشاريع من المنظمات لتأمين الخبز المدعوم أو المجاني للنازحين.

وغياب الحليب أو تغييبه إن صح التعبير دفع بالأمهات للاعتماد على وسائل بديلة للتغذية تتلخص بمزج الماء والسكر، وإرضاع الأطفال بهما لأجل أن يكفوا عن البكاء المتواصل.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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