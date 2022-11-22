الثلاثاء, نوفمبر 22, 2022
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الهدهد

فيديو دعائي لمؤسسة رسمية في سلطنة عمان يثير جدلا

أثار انتقادات واسعة بالسلطنة

كتب فهمي الورغمي
فيديو دعائي لمؤسسة رسمية watanserb.com
فيديو دعائي لمؤسسة رسمية
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وطن- راج في الأيام الماضية هاشتاق على تويتر في سلطنة عمان تحت عنوان “العماني ما طبّال”، على خلفية ظهور عدد من العمانيين وهم يُطبلون في عدد من الإعلانات الترويجية لأحد البنوك.

وهو ما أحدث نوعا من التجاذبات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أكد خلالها النشطاء على عمق الشخصية العمانية، وأنه لا يجب بأي حال من الأحوال اختصارها في “شخص طبال”.

وسم “العماني ما طبال”

وكان أحد البنوك في سلطنة عُمان قد أطلق إعلانه الترويجي مؤخرا، وفيه ظهر عدد من العمانيين يضربون الطبل ويرقصون في إطار هذا الإعلان المدفوع.

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وانتشرت عبر تويتر، على خلفية ذلك، الكثير من التغريدات التي عبرت عن مختلف ردود الأفعال لدى المغردين في عمان.

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ويتضح من البحث أن البنك المشار إليه في تغريدات العمانيين، هو بنك “مسقط” الحكومي، والذي أصدر هذا العمل الدعائي بمناسبة العيد للوطني للسلطنة.

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وتحت وسم “العماني ما طبال” تراوحت ردود الفعل تلك بين من انتقد الإعلان الترويجي في حد ذاته، وبين من أشار إلى عمق وغزارة الهوية العمانية ومدى تجذرها وتنوعها في محيطها العربي والإسلامي.

وفي هذا السياق كتب الناشط هلال الريامي إنه “عند تصفح تويتر نجد معظم الشركات والبنوك عملت فيديو ترويجي لها وجعلت العماني طبال.”

وتابع مستنكرا:”نقول لكم العماني ما طبال.. العماني حضارة وعلم وأدب وأخلاق كفاكم التشويه بسمعة العماني.. فالقانون يعاقب على ذلك”.

غضب العمانيين عبر مواقع التواصل

وغرد سليمان الغسيني:”وأسفاه هكذا يروج عن العماني والعمانية؛ في مناسبة العيد الوطني والمواد الإعلانية التجارية والسياحية، وما يسمونه بالأغاني الوطنية،بل حتى في حفلات المدارس: بأنه رقّاص.. وطبّال.. وعارضة أزياء.. باسم التراث العماني،وباسم الوطنية…يا أمة ضحكت من جهلها الأمم”.

فيما كتب عيسى الذي شارك مقطع فيديو يظهر فيه أحد العمانيين وهو يلقي الشعر بفصاحة غير مسبوقة: “هذه عُمان وهذا هو الإنسان العُماني الذي لا تودون إظهاره في منتجاتكم الغنائية الرديئة.”

وتساءل:”هل يعقل أن تختزلون صورة العُماني وعُمان في مجموعة رقصات شعبية و طبل؟!”.

وبالمثل كتب عبد الله بن محمد العنبري، مشيرا إلى ” بعض الاحتفالات في كثير من المدارس تربي الطفل على الرجولة وتغرس قيم جميلة.”

وأكمل:”مثل هذه الفعاليات يجب علينا دعمها وإبرازها، حتى نرسم صورة مشرقة عن مجتمعنا العماني الضارب في التاريخ المشرق والمشرف”.

فيما قال عبد المنعم الخروصي: “إذا رأيت أمة تعظم طبولها ومطربيها أكثر من علمائها ومفكريها فاعلم أنه لا شأن لها بين الأمم ولا مستقبل لها، (فالعز والعظمة) و(اللهو والطرب) لا يمكن بحال أن يجتمعا كما أن الليل والنهار لا يجتمعان”.

ويفتخر العماني، شأن باقي شعوب المنطقة العربية، بشخصيته وهويته المتفردة التي تميزه عن باقي الأمم، وهي هوية نابعة من عمق الإرث التاريخي الذي تتميز به السلطنة التاريخية.

ويسعى العمانيون دائما على حفظ عاداتهم وتقاليدهم الأصيلة، وعدم الانجراف وراء تيار الانفلات الذي ظهر ببعض الدول الخليجية والعربية، تحت مسمى الانفتاح المزعوم.

وحافظ السلطان الراحل قابوس بن سعيد، على الهوية العمانية وعراقتها طيلة نصف قرن حكم فيها السلطنة (عصر النهضة)، وسار على دربه من بعده السلطان الحالي هيثم بن طارق.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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