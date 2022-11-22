الثلاثاء, نوفمبر 22, 2022
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الهدهد

شاهد ما فعله شاب قطري مع مشجعين إنجليزيين كانا يبحثان عن البيرة!

اصطحبهما إلى قصره وجعلهما يلعبان مع الأسود

كتب سالم حنفي
watanserb.com
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وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق ما فعله شاب قطري مع إنجليزيين كانا يبحثان عن البيرة لشربها قبيل انطلاق مباراة منتخبهما ضد إيران.

وكشف المشجعان الإنجليزيين في لقاء مصور ما فعله معهما الشاب القطري عبدالعزيز السويدي، حيث اصطحبهما معه إلى قصره وقام بضيافتهما وجعلهما يشاهدان الأسود التي يقتنيها في القصر.

وأظهر الفيديو قيام المشجعين أثناء وصولهما إلى قصر “السويدي” وقيامهما باللعب مع الأشبال.

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نتيجة مباراة إنجلترا وإيران

وكان المنتخب الإنجليزي قد فاز على نظيره الإيراني، بستة أهداف مقابل هدفين اثنين، في المواجهة التي جمعت المنتخبين على أرض استاد خليفة الدولي، مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى في دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022.

وتناوب على تسجيل أهداف “الأسود الثلاثة” كلّ من: جود بيلينغهام وبوكايو ساكا (ثنائية) ورحيم سترلينغ وماركوس راشفورد وجاك غريليش، في الدقائق: 35 و44 و+45 و62 و71 و90.

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فيما جاء هدفا إيران بأقدام مهدي طارمي في الدقيقة 65 و90+.

وكانت المباراة قد شهدت تعرّض الحارس الإيراني علي رضا بيرانفاند لإصابة خطيرة في أنفه، بعد أن اصطدم بقوة مع زميله في الفريق، مما تسبّب في نزيف الدم بشكل كبير، ثمّ تمّ استبداله بالحارس حسين حسيني عند الدقيقة 19

قطر تقرر منع بيع البيرة في ملاعب المونديال ومحيطها

يشار إلى انه قبل 48 ساعة من انطلاق بطولة كأس العالم، قررت اللجنة المنظمة لكأس العالم قطر 2022 منع بيع “البيرة” في ملاعب المونديال الثمانية ومحيطها.

وقام الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بتأكيد الخبر الجمعة، وأصدر بياناً يمنع فيه بيع وتداول المشروبات الكحولية في استادات بطولة كأس العالم ومحيطها والاكتفاء بالمشروبات الخالية من الكحول فقط.

وقال “الفيفا” في بيانه وفقا لما نقلته “رويترز” إنه “بعد المناقشات بين سلطات البلد المضيف والفيفا، تم اتخاذ قرار للتركيز على بيع المشروبات الكحولية في مهرجان “فيفا” للمشجعين، ووجهات المشجعين الأخرى والأماكن المرخصة، وإزالة نقاط بيع البيرة من محيط ملعب كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر”.

وكان “بدويايزر” ، الراعي الرئيسي لكأس العالم ، المملوك لشركة صناعة البيرة AB InBev ، هو منفذ بيع البيرة الكحولية حصريًا داخل محيط مراكز بيع التذاكر المحيطة بكل من الملاعب الثمانية قد سمح له بفتح المنافذ قبل ثلاث ساعات وساعة واحدة بعد كل مباراة.

وجاء في البيان “يقدّر منظمو البطولة تفهم AB InBev ودعمها المستمر لالتزامنا المشترك لتلبية احتياجات الجميع خلال كأس العالم “.

المصدروطن - رصد تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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