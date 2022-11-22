رامز جلال في ظهور مُريب بعد أنباء إصابته بالعمى.. هل فقد بصره حقاً؟! (شاهد)

- Advertisement -

وطن – حاول الفنان المصري رامز جلال، الرد على شائعة مرضه وإصابته بالعمى، بطريقة غير مباشرة، لكنه زاد الشك حول الأمر.

إلى قطر

حيث نشر رامز جلال صورة له عبر “انستجرام“، وهو بصحبة لاعب كرة القدم العالمي جاريث بيل من داخل الطائرة.

وغطى رامز جلال عينيه بنظارات شمسية حيث لا توجد شمس ليفعل ذلك. وعلق على الصورة: “جاريث بيل”.

- Advertisement -

وأرفق رامز جلال الصورة بهاشتاجات #رامز_جلال #كأس_العالم_قطر_2022 #FIFAWorldCup في إشارة إلى توجههما إلى قطر.

وكان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ، قد نفى بشكل رسمي إصابة رامز جلال بالعمى.

قلق عائلة الفنان وجمهوره

- Advertisement -

وقال أشرف زكي في تصريحات لـ ET بالعربي: “كل هذه الشائعات عارية تماما من الصحة والفنان رامز جلال بصحة جيدة وتواصل معه مؤخرا”.

وعبر أشرف زكي عن استياءه قائلا: “أنا مستاء ومنزعج جدا من انتشار مثل هذه الشائعات عن الفنانين. وتداولها بشكلٍ كبير على مواقع التواصل الاجتماعي. وأطالب الجميع بعدم الانسياق وراء الشائعات دون التأكد من مصدرها. خاصة أنها تُثير المخاوف والقلق لأسرة الفنان نفسه وتجعل من يحبونه يعيشون في قلق”.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والوطن العربي، قد ضجت بموجة جدل واسعة. عقب تداول أنباء عن فقد رامز للبصر في إحدى عينيه. واعتزاله برامج المقالب التي يقدمها.

ولفتت هذه الأنباء إلى فقد رامز لبصره في العين اليسرى، بسبب إصابة تعرّض لها. وأنه اضطر لاعتزال تقديم برامج المقالب التي اعتاد عليها كلّ عام في شهر رمضان المبارك.

فيلم “أخي فوق الشجرة”

يشار إلى أن رامز ستعد -خلال الفترة المقبلة- لطرح فيلمه الجديد، الذي يحمل عنوان (أخي فوق الشجرة)، بعد نجاح برنامجه “رامز موفي ستار” في الموسم الرمضاني الماضي.

وشارك رامز متابعيه بـ بوستر فيلم (أخي فوق الشجرة).

وعلق: “بسم الله وتوكلنا على الله وربنا يكلمها على خير ويتمها بالستر.. فيلم أخي فوق الشجرة قريبا وكل عام وأنتم بخير”.

بسم الله توكلنا على الله واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصاحبه وسلم، والله المستعان، وربنا يتمها على خير و يكملها بالستر 🤲 فيلم #أخي_فوق_الشجرة .. قريباً 🔥💥

وكل سنة وانتوا طيبين وعيد أضحي سعيد علينا جميعاً اللهم امين يارب ❤#عيد_الاضحي_المبارك pic.twitter.com/QGjDRQdJ4K — Ramez Galal (@ramezgalal) July 10, 2022

وتدور أحداث فيلمه الجديد حول قصة حب قوية، تجمع كلّاً من الفنان رامز جلال وتارا عماد.

ويدور العمل في إطار رومانسي كوميدي، وتحدُث العديد من المشاكل التي تعرقل حياتهما.