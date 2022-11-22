خليل البلوشي خلف الكواليس وانفعال جنوني مع أهداف السعودية (شاهد)

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وطن- أشعل المعلق الرياضي العماني “خليل البلوشي“، فضاء المباراة التي جمعت فريق السعودية والأرجنتين وانتهت بفوز “الأخضر” بهدفين مقابل هدف واحد من خلال تعليقاته وحماسه وحركاته الطريفة التي اعتاد عليها جمهوره.

تشجيع بالأصابع الخمس

وظهر خليل البلوشي في مقطع فيديو متداول وهو يتحدث عن ركلة المنتخب الأرجنتيني في اللحظات الأخيرة، ثم يشير بإبهام يده اليسرى إلى أرض المباراة غامزاً بعينه اليسرى.

خليل البلوشي بجانب المعلق الارجنتيني! 😂 ابو مشاري كان رهيب اليوم في الفوز التاريخي. 💚#السعوديه_الارجنتين pic.twitter.com/FwuH8hWuVa — Amr Akkad (@amr_ak99) November 22, 2022

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ويقول أبعدت في التوقيت المناسب إلى خارج أرضية الملعب، ثم يرفع أصابعه الخمس ويصرخ بانفعال “الأخضر 2 الأخضر 2 مقابل هدف واحد لمنتخب الإرجنتين هنا في المباراة الافتتاحية”، ثم يشير بأصابعه ثانية إلى أرضية الملعب.

“تغيب عني الكلمات”

وعبر البلوشي عن سعادته بنتيجة المباراة التي انتهت إلى تقدم المنتخب السعودي على أعرق وأقوى الفرق العالمية وحصان الرهان في بطولات كأس العالم.

وقال في تغريدة على حسابه الخاص في” تويتر” :”والله لأول مرة لا أجد ما أصف به شعوري وتغيب عني الكلمات”.

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وأضاف: “أحس كل اللي بخاطري قلته في المباراة”، “واستدرك مخاطباً الفريق السعودي :”ما أقول غير الله يعزكم مثل ما عزيتونا ورفعتوا راسنا ألف مبروك فخر اقسم بالله فخر”.

والله لأول مرة لا أجد ما اصف به شعوري

وتغيب عني الكلمات احس كل اللي بخاطري قلته في المباراة ما اقول غير الله يعزكم مثل ما عزيتونا ورفعتوا راسنا الف مبرووووك فخر اقسم بالله فخر pic.twitter.com/9lSN5aoIGv — خليل البلوشي (@khalilalbalush1) November 22, 2022

تفاعل النشطاء

وتفاعل مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي” تويتر” مع طريقة تعليق البلوشي المميزة التي زادت حماس المشجعين للمنتخب السعودي، ورأوا أن هذا الحماس والتفاعل مع الإنجاز الذي حققه شيء طبيعي ويدل على متانة العلاقة بين العمانيين والسعوديين.

وفي هذا السياق علقت مغردة باسم “بحر”:”العمانيين فرحانين أكثر من السعودية، الشوارع فاضية كانت الكل يتابع بحماس وتوتر الحمد لله فزنا بيضتوا وجهنا”.

العمانيين فرحاننيين اكثر من السعوديه الشوارع فاضيه كانت الكل يتابع بحماس وتوتر الحمدلله فزنا بيضتوا وجهنا — بحر (@salimomoman) November 22, 2022

وقالت “بنت نوره”:” الحمد لله فوز السعودية رد على كل مشكك بوحدة الخليجيين وأخوتهم”.

وعقب آخر: “كفو يالسعودية وفوزكم كأنه فوز لنا كعمانيين. وان شاء الله التأهل للدور الثاني”.

بينما علق “نواف صالح” قائلاً: “خليل البلوشي هنا لا مجال للألوان، دافع عن لون واحد إن استطعت”.

واستدرك:”عظيم ما يُقام به لمحاربة هذه الفئة الضالة والفكر الشادْ، عظيم هذا الوقوف جنبًا إلى جنب أمام شعوب المتردية والنطيحة”.

خليل البلوشي " هنا لا مجال للألوان، دافع عن لون واحد ان استطعت " 🔥 عظيم ما يُقام به لمحاربة هذه الفئة الضالة والفكر الشادْ، عظيم هذا الوقوف جنبًا الى جنب امام شعوب المترديه والنطيحة 👏👏👏. pic.twitter.com/HcycOI7hHg — نواف صالح (@_iElN8) November 21, 2022

وأثنت معلقة على أداء المذيع خليل البلوشي وحماسه قائلة:” هذا المفروض يعطونه جائز على تعليقه الرائع على المباراة.” وأضافت:”والله اعطانا كمية حماس كبيرة.. وتعليقاته المحفزة للمنتخب والشعب السعودي”.

هذا المفروض يعطونه جائز على تعليقه الرائع على المباراة

والله اعطانا كمية حماس كبيرة

وتعليقاته المحفزة للمنتخب والشعب السعودي — قلب غارق في نعم الرحمن (@0PY700jVNBx3Ca3) November 22, 2022

وقال صاحب حساب “الخنجر السلطاني”:”كان خليل في المباراة عطاها جو ولا أروع زادها جمالاً إضافة لجمال المنتخب السعودي والله انه سعادة”.

من هو المعلق خليل البلوشي؟

والمعلق الرياضي “خليل ابراهيم محمد البلوشي” من مواليد سلطنة عمان، ولد في الثالث من شهر اكتوبر من عام 1979، عمل في سلاح الجو العماني لمدة سبع سنوات وتوجه بعدها إلي الاعلام في عام 2002.

وهو يعد من أهم المعلقين الرياضيين علي مستوي الوطن العربي وحصل على العديد من الجوائز، والتي كان من أهمها جائزة “زاهد قدسي” كأفضل معلق عربي سنة 2015.

ويعمل “البلوشي” مع مجموعة قنوات الكأس القطرية بشكل رسمي، ويعمل مع قنوات أخرى كمتعاون مثل قنوات بي إن سبورتس، والقناة الرياضية العمانية، والقناة الكويتية الرياضية، وغيرها من القنوات الأخرى.