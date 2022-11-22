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خليل البلوشي خلف الكواليس وانفعال جنوني مع أهداف السعودية (شاهد)

أشعل مباراة السعودية والأرجنتين بتعليقه الناري

كتب خالد الأحمد
خليل البلوشي watanserb.com
خليل البلوشي
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وطن- أشعل المعلق الرياضي العماني “خليل البلوشي“، فضاء المباراة التي جمعت فريق السعودية والأرجنتين وانتهت بفوز “الأخضر” بهدفين مقابل هدف واحد من خلال تعليقاته وحماسه وحركاته الطريفة التي اعتاد عليها جمهوره.

تشجيع بالأصابع الخمس

وظهر خليل البلوشي في مقطع فيديو متداول وهو يتحدث عن ركلة المنتخب الأرجنتيني في اللحظات الأخيرة، ثم يشير بإبهام يده اليسرى إلى أرض المباراة غامزاً بعينه اليسرى.

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ويقول أبعدت في التوقيت المناسب إلى خارج أرضية الملعب، ثم يرفع أصابعه الخمس ويصرخ بانفعال “الأخضر 2 الأخضر 2 مقابل هدف واحد لمنتخب الإرجنتين هنا في المباراة الافتتاحية”، ثم يشير بأصابعه ثانية إلى أرضية الملعب.

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“تغيب عني الكلمات”

وعبر البلوشي عن سعادته بنتيجة المباراة التي انتهت إلى تقدم المنتخب السعودي على أعرق وأقوى الفرق العالمية وحصان الرهان في بطولات كأس العالم.

وقال في تغريدة على حسابه الخاص في” تويتر” :”والله لأول مرة لا أجد ما أصف به شعوري وتغيب عني الكلمات”.

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وأضاف: “أحس كل اللي بخاطري قلته في المباراة”، “واستدرك مخاطباً الفريق السعودي :”ما أقول غير الله يعزكم مثل ما عزيتونا ورفعتوا راسنا ألف مبروك فخر اقسم بالله فخر”.

تفاعل النشطاء

وتفاعل مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي” تويتر” مع طريقة تعليق البلوشي المميزة التي زادت حماس المشجعين للمنتخب السعودي، ورأوا أن هذا الحماس والتفاعل مع الإنجاز الذي حققه شيء طبيعي ويدل على متانة العلاقة بين العمانيين والسعوديين.

وفي هذا السياق علقت مغردة باسم “بحر”:”العمانيين فرحانين أكثر من السعودية، الشوارع فاضية كانت الكل يتابع بحماس وتوتر الحمد لله فزنا بيضتوا وجهنا”.

وقالت “بنت نوره”:” الحمد لله فوز السعودية رد على كل مشكك بوحدة الخليجيين وأخوتهم”.

وعقب آخر: “كفو يالسعودية وفوزكم كأنه فوز لنا كعمانيين. وان شاء الله التأهل للدور الثاني”.

بينما علق “نواف صالح” قائلاً: “خليل البلوشي هنا لا مجال للألوان، دافع عن لون واحد إن استطعت”.

واستدرك:”عظيم ما يُقام به لمحاربة هذه الفئة الضالة والفكر الشادْ، عظيم هذا الوقوف جنبًا إلى جنب أمام شعوب المتردية والنطيحة”.

وأثنت معلقة على أداء المذيع خليل البلوشي وحماسه قائلة:” هذا المفروض يعطونه جائز على تعليقه الرائع على المباراة.” وأضافت:”والله اعطانا كمية حماس كبيرة.. وتعليقاته المحفزة للمنتخب والشعب السعودي”.

وقال صاحب حساب “الخنجر السلطاني”:”كان خليل في المباراة عطاها جو ولا أروع زادها جمالاً إضافة لجمال المنتخب السعودي والله انه سعادة”.

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من هو المعلق خليل البلوشي؟

والمعلق الرياضي “خليل ابراهيم محمد البلوشي” من مواليد سلطنة عمان، ولد في الثالث من شهر اكتوبر من عام 1979، عمل في سلاح الجو العماني لمدة سبع سنوات وتوجه بعدها إلي الاعلام في عام 2002.

وهو يعد من أهم المعلقين الرياضيين علي مستوي الوطن العربي وحصل على العديد من الجوائز، والتي كان من أهمها جائزة “زاهد قدسي” كأفضل معلق عربي سنة 2015.

ويعمل “البلوشي” مع مجموعة قنوات الكأس القطرية بشكل رسمي، ويعمل مع قنوات أخرى كمتعاون مثل قنوات بي إن سبورتس، والقناة الرياضية العمانية، والقناة الكويتية الرياضية، وغيرها من القنوات الأخرى.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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