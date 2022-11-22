جورج وسوف يثير القلق بظهور صادم من مطار القاهرة! (شاهد)

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وطن– جدّد الفنان السوري جورج وسوف، قلقَ جمهوره على صحته، بعد وصوله مطار القاهرة الدولي.

كرسي متحرك

حيث ظهر جورج وسوف على كرسي متحرك في مطار القاهرة، استعداداً لحفله الذي من المقرر إقامته يوم الجمعة المقبل، في الإسكندرية.

وفور وصوله، تجمهرَ الحضور على جورج وسوف وأهدَوه باقات من الورود، وشاركوه غناء “بختك ياللي صاحي الليل”.

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ولم ينفِ سلطان الطرب انزعاجَه من الشائعات المتكررة التي تلاحقه، والتي تتحدث عن وفاته.

وقال الوسوف قبل أسابيع عن الأزمات الصحية التي مرّ بها: “عدّت على خير الحمد لله”.

وكان آخر ظهور جماهيري لجورج وسوف، الأسبوعَ الماضي. وذلك في افتتاح حفلات “موسم الرياض“.

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وجمع حفل كبير سلطانَ الطرب بالفنانين: راغب علامة، وآدم.

إلغاء الحفل!

وكانت الشركة المنظمة لحفل جورج وسوف، في الإسكندرية، قد أعلنت عن إلغائها لظروف أمنية.

وقال مصدر من الشركة حينَها في تصريح لصحيفة “القاهرة 24”، إنه كان من المقرر أن يقام الحفل يوم 29 أكتوبر الماضي، ولكن تم إلغاؤه بشكل نهائي.

وتابع المصدر: “قرار إلغاء حفل جورج وسوف بالإسكندرية جاء بسبب ظروف أمنية، وتدرس الجهة المنظمة إقامة الحفل بالقاهرة في الكريسماس”.

لكن مصادر أخرى ذكرت أنّ سبب إلغاء الحفل، تعطّل إصدار تأشيرات الفرقة الموسيقية، فضلاً عن حدوث خلاف بين منظمي الحفل.

وتقرّر أنْ يكون الموعد الجديد، هو يوم الجمعة 25 نوفمبر الحالي.

تذاكر مخفضة

وأعلن منظم الحفل “أحمد حمدي” في وقت سابق، أن جورج وسوف طالب بضرورة توفير تذاكر مخفّضة لحفله في الإسكندرية، تُمكّنه من لقاء محبيه من الطيبين.

وفي سياق آخر، أنهى وسوف تصوير أحدث أعماله الغنائية “بيتكلم عليّ” بسرية تامة، مع المخرج إيلي سمعان، في مناطق مختلفة من العاصمة اللبنانية بيروت.

وتشهد الأغنية التعاون الثاني للوسوف مع الفنان اللبناني زياد برجي، بعد أغنية “بيحسدوني”، التي كتب كلماتها ولحّنها “برجي” لسلطان الطرب قبل 11 عاماً.

وكتب كلمات أغنية “بيتكلم عليّ” الشاعرُ المصري أمير طعيمة، ولحّنها زياد برجي، ووزّعها موسيقياً زاهر ديب. وشارك “وسوف” في تصوير قصة الفيديو كليب، النجوم: عابد فهد، عبدالمنعم عمايري، وزينة مكي.