الثلاثاء, نوفمبر 22, 2022
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تركي آل الشيخ يفاجئ السعوديين بهذا القرار ويسخر من ميسي

السعودية باغتت الأرجنتين ببداية قوية

كتب فهمي الورغمي
تركي آل الشيخ watanserb.com
تركي آل الشيخ
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وطن- أعلن رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، بمناسبة الفوز التاريخي للمنتخب السعودي في مواجهة المنتخب الأرجنتيني، عن مفجأة لعموم سكان المملكة وهي أن دخول “البولفيارد سيتي والبوليفارد ورلد و ونتر لاند سيكون مجاناً اليوم بمناسبة فوز المنتخب”.

آل الشيخ يفاجيء السعوديين بعد فوز السعودية

وشارك “آل الشيخ” تغريدة عبر حسابه على تويتر، أكد فيها إعلانه حول إتاحة يوم ترفهيي في البولفيارد سيتي و البوليفارد ورلد و ونتر لاند بشكل مجاني السعوديين.

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وكان أيضاً قد عبر عن سعادته بفوز منتخب بلاده على نظيره الأرجنتيني، بنتيجة 2-1 بهدفين سعوديين سجلهما صالح الشهري في الدقيقة 48 وتلاه سالم الدوسري في الدقيقة ال53 من عمر المباراة، بعد مجهود فردي ومراوغة لأكثر من لاعب داخل منطقة الجزاء وسدد كرة سكنت الزاوية اليسري لمرمي السيليستي.

صورة لتركي آل الشيخ قبل مباراة السعودية والأرجنتين تثير تفاعلا وتذكره بالفضائح

ويأتي إعلان آل الشيخ بالتزامن مع إعلان السعودية غداً إجازة رسمية بمناسبة الفوز على الأرجنتين.

حيث أفادت وكالة الأنباء السعودية “واس” أنّ الملك سلمان بن عبد العزيز أعلن غدا الأربعاء، يوم إجازة لجميع الموظفين بكافة قطاعات الدولة والقطاع الخاص والطلبة في جميع المراحل التعليمية، بمناسبة فوز المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني في بطولة كأس العالم بقطر 2022.

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تركي آل الشيخ يسخر من ميسي

كما سخر آل الشيخ، على طريقته من الخسارة القاسية التي تعرض لها ميسي وزملاؤه، عبر مشاركة صورة معدلة عبر حسابه على توتير مستعينا بالنجم البرتغالي كريسيانو رونالدو.

تضمنت صورته الإعلان الشهير الذي يتنافس خلاله ميسي ورونالدو على رقعة الشطرنج على حقيبة أنيقة.

لكن آل الشيخ حذف صورة ميسي من الإعلان، واستبدله بنجم المنتخب السعودي، سالم الدوسري، الذي أحرز هدف الفوز أمام الأرجنتين، وقاد الأخضر للفوز التاريخي على منتخب “راقصي التانغو”.

هذا ولفت المسؤول السعودي، انتباه متابعيه إلى منشور كان قد شاركه قبل يومين، عندما نشر صورة لجماهير الأرجنتين وهي تنتابها حسرة في المدرجات، وكتب عليها “قريبا”.

فوز المنتخب السعودي على المنتخب الأرجنتيني

واليوم، بعد فوز الأخضر السعودي، علق آل الشيخ على تلك الصورة بتعليق جديد، قال فيه: “أخبرتكم، لكنكم تحبون العناد، مبروك المنتخب، مبروك لسيدي ولي العهد الداعم، مبروك الأمير عبد العزيز واللاعبين والشعب السعودي العظيم”.

وحقق المنتخب السعودي بعد فوزه المُستحق على المنتخب الأرجنتيني، ثلاث نقاط ثمينة ليتصدر المجموعة الثالثة في انتظار نتيجة مباراة المكسيك وبولندا مساء اليوم.

الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا استثنائيا بمناسبة فوز المنتخب السعودي

ويواجه نجوم المدرب “هيفري رينارد” في مباراتهم الثانية بدور المجموعات منتخب بولندا قبل أن يقابلوا المكسيك في الجولة الثالثة والأخيرة.

ويأمل لاعبو المنتخب السعودي تحقيق تأهل تاريخي للدور الثاني من البطولة العالمية والتي تقام لأول مرة على أرض عربية، بنسق وأسلوب تنظيمي أثار إعجاب الكثيرين.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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