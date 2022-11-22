تركي آل الشيخ يفاجئ السعوديين بهذا القرار ويسخر من ميسي

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وطن- أعلن رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، بمناسبة الفوز التاريخي للمنتخب السعودي في مواجهة المنتخب الأرجنتيني، عن مفجأة لعموم سكان المملكة وهي أن دخول “البولفيارد سيتي والبوليفارد ورلد و ونتر لاند سيكون مجاناً اليوم بمناسبة فوز المنتخب”.

آل الشيخ يفاجيء السعوديين بعد فوز السعودية

وشارك “آل الشيخ” تغريدة عبر حسابه على تويتر، أكد فيها إعلانه حول إتاحة يوم ترفهيي في البولفيارد سيتي و البوليفارد ورلد و ونتر لاند بشكل مجاني السعوديين.

البولفيارد سيتي و البوليفارد ورلد و ونتر لاند مجاناً اليوم بمناسبة فوز المنتخب🇸🇦❤️ pic.twitter.com/XyNWPNg0my — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 22, 2022

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وكان أيضاً قد عبر عن سعادته بفوز منتخب بلاده على نظيره الأرجنتيني، بنتيجة 2-1 بهدفين سعوديين سجلهما صالح الشهري في الدقيقة 48 وتلاه سالم الدوسري في الدقيقة ال53 من عمر المباراة، بعد مجهود فردي ومراوغة لأكثر من لاعب داخل منطقة الجزاء وسدد كرة سكنت الزاوية اليسري لمرمي السيليستي.

ويأتي إعلان آل الشيخ بالتزامن مع إعلان السعودية غداً إجازة رسمية بمناسبة الفوز على الأرجنتين.

حيث أفادت وكالة الأنباء السعودية “واس” أنّ الملك سلمان بن عبد العزيز أعلن غدا الأربعاء، يوم إجازة لجميع الموظفين بكافة قطاعات الدولة والقطاع الخاص والطلبة في جميع المراحل التعليمية، بمناسبة فوز المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني في بطولة كأس العالم بقطر 2022.

#خادم_الحرمين_الشريفين يوجه أن يكون يوم غد الأربعاء إجازة لجميع الموظفين في كافة قطاعات الدولة والقطاع الخاص والطلبة والطالبات في جميع المراحل التعليمية.#واس pic.twitter.com/yRdz7mEojN — واس الأخبار الملكية (@spagov) November 22, 2022

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تركي آل الشيخ يسخر من ميسي

كما سخر آل الشيخ، على طريقته من الخسارة القاسية التي تعرض لها ميسي وزملاؤه، عبر مشاركة صورة معدلة عبر حسابه على توتير مستعينا بالنجم البرتغالي كريسيانو رونالدو.

تضمنت صورته الإعلان الشهير الذي يتنافس خلاله ميسي ورونالدو على رقعة الشطرنج على حقيبة أنيقة.

لكن آل الشيخ حذف صورة ميسي من الإعلان، واستبدله بنجم المنتخب السعودي، سالم الدوسري، الذي أحرز هدف الفوز أمام الأرجنتين، وقاد الأخضر للفوز التاريخي على منتخب “راقصي التانغو”.

هذا ولفت المسؤول السعودي، انتباه متابعيه إلى منشور كان قد شاركه قبل يومين، عندما نشر صورة لجماهير الأرجنتين وهي تنتابها حسرة في المدرجات، وكتب عليها “قريبا”.

فوز المنتخب السعودي على المنتخب الأرجنتيني

واليوم، بعد فوز الأخضر السعودي، علق آل الشيخ على تلك الصورة بتعليق جديد، قال فيه: “أخبرتكم، لكنكم تحبون العناد، مبروك المنتخب، مبروك لسيدي ولي العهد الداعم، مبروك الأمير عبد العزيز واللاعبين والشعب السعودي العظيم”.

معلمكم بس انتو تحبون العناد … مبرووووووك المنتخب … موبروووك سيدي ولي العهد الداعم🇸🇦🇸🇦🇸🇦 مبرورروك الامير عبدالعزيز والاعبين والشعب السعودي العظيم❤️🇸🇦 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 22, 2022

وحقق المنتخب السعودي بعد فوزه المُستحق على المنتخب الأرجنتيني، ثلاث نقاط ثمينة ليتصدر المجموعة الثالثة في انتظار نتيجة مباراة المكسيك وبولندا مساء اليوم.

ويواجه نجوم المدرب “هيفري رينارد” في مباراتهم الثانية بدور المجموعات منتخب بولندا قبل أن يقابلوا المكسيك في الجولة الثالثة والأخيرة.

ويأمل لاعبو المنتخب السعودي تحقيق تأهل تاريخي للدور الثاني من البطولة العالمية والتي تقام لأول مرة على أرض عربية، بنسق وأسلوب تنظيمي أثار إعجاب الكثيرين.