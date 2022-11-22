الثلاثاء, نوفمبر 22, 2022
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حياتنا

بيان رسمي يحسم سبب وفاة أشرف طلفاح وابن عمه يكشف مفاجآت

نتائج التحقيقات تتوافق مع رواية أردنية رسمية

كتب باسل النجار
أشرف طلفاح watanserb.com
أشرف طلفاح
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وطن- أصدرت النيابة العامة في مصر، بيانا بخصوص الممثل الأردني أشرف طلفاح الذي توفي القاهرة قبل أيام، حسمت فيه الجدل بشأن سبب وفاته.

بيان النيابة المصرية نفى وجود شبهة جنائية في وفاة طلفاح، وقال إنه تم الانتهاء من التحقيق في الواقعة، وتبين عدم وجود جريمة في وفاة الممثل الأردني، وذلك بعد اتخاذها كافة إجراءات التحقيق اللازمة لبيان الحقيقة، حسب تعبيرها.

وبحسب البيان، أظهرت معاينة النيابة لمسكن المتوفى عدم وجود أي آثار عنف تشير لوجود شبهة جنائية في الواقعة.

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وذكرت النيابة العامة أنها سألت عددًا من الشهود، وهم مؤجر العقار محل سكن المتوفة وشقيقه، وصديقه المقرب، وقالت إنها لم تقف من شهادتهم على وجود دلائل على وجود أي شبهة جنائية في الوفاة، وفق صحيفة المصري اليوم.

رصد إصابات على جثمان الفنان الأردني

وكانت النيابة العامة قد رصدت مسبقا، وجود إصابات بجثمان المتوفى أثناء مناظرته.

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وآنذاك، قررت النيابة ندب الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على الجثمان لبيان سبب وكيفية وفاته، وبيان كيفية حدوث إصاباته.

كما أمرت بأخذ عينات بيولوجية منه لبيان مدى وجود شبهة جنائية في الواقعة.

تقرير الطب الشرعي عن الممثل الأردني الراحل

ووفق البيان، أودعت مصلحة الطب الشرعي تقرير الصفة التشريحية الذي انتهى إلى عدم وجود شبهة جنائية في وفاته.

وأفاد التقرير بأن وفاة الممثل الأردني سببها الحالة المرضية المزمنة والمتقدمة لرئتيه، وما ضاعفها من التهاب رئويٍّ شعبي حادٍّ، وارتفاع في ضغط الدم الذي أدى إلى أنزفة داخلية انتهت بالوفاة.

وأثبت التقرير أن الإصابات بجثمان المتوفى في مجموعها لا تُشير إلى وجود شبهة جنائية فيها، ويُرجَّح أن حدوثها كان أثناء سقوطه على الأرض ونقله وإجراء محاولات إنعاشه القلبي والرئوي.

ووفق بيان النيابة، أكد الطبيب الشرعي ما انتهى إليه التقرير بأقواله في التحقيقات.

ونقلت عن شهادة ضابط أجرى التحريات حول الواقعة، أنه لا توجد أي شبهة جنائية في وفاة الممثل الأردني، فأمرت النيابة العامة بحفظ الأوراق.

ابن عم الراحل يكشف معلومات صادمة

وفي تطور آخر يخص القضية، كشف أسامة طلفاح ابن عم الفنان الأردني الراحل، أسباب رفض أسرة الراحل طلب النائب العام الأردني، تشريح جثمانه قبل دفنه في الأردن.

وقال إن الرفض جاء بناء على رغبة أشقاء الراحل بعدم تشريح الجثة، ومن وجهة نظرهم أن التشريح الذي تم في مصر، وأخذ بعض العينات اللازمة كان كافيا.

وأضاف أن الأسرة عاينت الجثمان فور وصوله بحضور أطباء من أقارب الراحل، وتم تأكيد أنه تعرض للضرب.

وأشار إلى أن آثار الكدمات والضربات لم تزل بارزة على وجهه ومختلف أنحاء جسده رغم مضي حوالي تسعة أيام على الوفاة.

ولفت إلى أن هذه الآثار توحي بالأسلوب العنيف الذي تم التعامل به مع الراحل أشرف طلفاح.

وتابع وفق موقع “مصراوي” المحلي: “حسب تأكيدنا في البيان الصادر عن عشائر الطلافحة، الكدمات والجروح وأثار التعذيب طالت مختلف أنحاء جسده من رأسه حتى أخمص قدميه”.

ولفت إلى تقرير الطوارئ الصادر في مستشفى “Dream Hospital” في القاهرة والذي يشير إلى وجود علامات اعتداء طالت الوجه والبطن، والقدم اليسرى، وتورم باليد اليسرى، وكدمات متفرقة بالجسم، وجحوظ بالعينين، ونزيف في البطن والمخ والصدر.

كيف توفي الممثل الأردني؟

وبدأت قصة الممثل الأردني الراحل، بعدما تلقت النيابة المصرية بلاغا من شرطة النجدة بأن مشرف العقار الذي يسكن فيه المتوفى قد رآه من شرفة مسكنه مُلقًى على وجهه.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة أشرف طلفاح بغيبوبة، وأنه ما زال على قيد الحياة، حيث أفاد قريبه بإصابته بمرض السكري، وأن أشقاءه حاولوا الاتصال به منذ فترة دون أن يجيبهم.

ولم يتضح للشرطة آنذاك أي بعثرة بمحتويات مسكنه، فيما أفاد أصدقاؤه وأقاربه الذين حضروا بوجود كافة متعلقاته كاملة دون نقص، فاستدعيت سيارة الإسعاف ونقل للمستشفى، وفارق الحياة هناك.

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الخارجية الأردنية تؤكد عدم وجود شبهة جنائية

وكانت وزارة الخارجية الأردنية، قد أكدت في وقت سابق، أنه لا شبهة جنائية بوفاة أشرف طلفاح في مصر.

وقالت الوزارة في بيان، إنها تواصلت مع السفارة الأردنية في القاهرة التي تتابع مع الجهات المصرية المختصة التحقيقات التي تجريها حول الوفاة التي أكدت المعلومات الأولية من الجهات الأمنية المصرية عدم وجود أي شبهة جنائية وراء الوفاة.

وأبلغت الجهات المصرية المعنية السفارة أنه بعد مراجعة كاميرات المراقبة المحيطة في مكان إقامة الفنان الراحل لم يتبين دخول أحد إلى شقته.

المصدرتويتر، موقع مصراوي، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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