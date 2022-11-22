بيان رسمي يحسم سبب وفاة أشرف طلفاح وابن عمه يكشف مفاجآت

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وطن- أصدرت النيابة العامة في مصر، بيانا بخصوص الممثل الأردني أشرف طلفاح الذي توفي القاهرة قبل أيام، حسمت فيه الجدل بشأن سبب وفاته.

بيان النيابة المصرية نفى وجود شبهة جنائية في وفاة طلفاح، وقال إنه تم الانتهاء من التحقيق في الواقعة، وتبين عدم وجود جريمة في وفاة الممثل الأردني، وذلك بعد اتخاذها كافة إجراءات التحقيق اللازمة لبيان الحقيقة، حسب تعبيرها.

وبحسب البيان، أظهرت معاينة النيابة لمسكن المتوفى عدم وجود أي آثار عنف تشير لوجود شبهة جنائية في الواقعة.

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وذكرت النيابة العامة أنها سألت عددًا من الشهود، وهم مؤجر العقار محل سكن المتوفة وشقيقه، وصديقه المقرب، وقالت إنها لم تقف من شهادتهم على وجود دلائل على وجود أي شبهة جنائية في الوفاة، وفق صحيفة المصري اليوم.

بيان من النيابة العامة تعلن فيه عدم وجود جريمة في وفاة الممثل الأردني أشرف طلفاح الذي توفي في مصر pic.twitter.com/nQpBGpwqmO — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) November 22, 2022

رصد إصابات على جثمان الفنان الأردني

وكانت النيابة العامة قد رصدت مسبقا، وجود إصابات بجثمان المتوفى أثناء مناظرته.

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وآنذاك، قررت النيابة ندب الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على الجثمان لبيان سبب وكيفية وفاته، وبيان كيفية حدوث إصاباته.

كما أمرت بأخذ عينات بيولوجية منه لبيان مدى وجود شبهة جنائية في الواقعة.

الفنان #اشرف_طلفاح قبل فترة وضع مشهد يودع زميله الفنان ياسر المصري، ولا يعلم أنها أيام ويقتل مغدوراً في مصر

رحم الله #اشرف_طلفاح واسكنه فسيح جناته pic.twitter.com/9uqXoXCxmJ — 𝕮𝖆𝖊𝖘𝖆𝖗 𝕾𝖆𝖑𝖒𝖆𝖓🇩🇪🇵🇸 (@Bayernham) November 14, 2022

تقرير الطب الشرعي عن الممثل الأردني الراحل

ووفق البيان، أودعت مصلحة الطب الشرعي تقرير الصفة التشريحية الذي انتهى إلى عدم وجود شبهة جنائية في وفاته.

وأفاد التقرير بأن وفاة الممثل الأردني سببها الحالة المرضية المزمنة والمتقدمة لرئتيه، وما ضاعفها من التهاب رئويٍّ شعبي حادٍّ، وارتفاع في ضغط الدم الذي أدى إلى أنزفة داخلية انتهت بالوفاة.

وأثبت التقرير أن الإصابات بجثمان المتوفى في مجموعها لا تُشير إلى وجود شبهة جنائية فيها، ويُرجَّح أن حدوثها كان أثناء سقوطه على الأرض ونقله وإجراء محاولات إنعاشه القلبي والرئوي.

ووفق بيان النيابة، أكد الطبيب الشرعي ما انتهى إليه التقرير بأقواله في التحقيقات.

ونقلت عن شهادة ضابط أجرى التحريات حول الواقعة، أنه لا توجد أي شبهة جنائية في وفاة الممثل الأردني، فأمرت النيابة العامة بحفظ الأوراق.

نظام السيسي حذف اكثر من ٢٠٠٠ متابع لحسابنا خلال ٢٤ ساعة الماضية البلحاوية مرعوبين ودم القنان الاردني اشرف طلفاح الذي قتل داخل جهاز الامن الوطن يجب ان لايضيع هدر ويجب ان يحاسب عليه القاتل السفاح عادل جعفر pic.twitter.com/KmXoB8QUML — ثورة تحرير مصر (@arabblahdod2022) November 15, 2022

ابن عم الراحل يكشف معلومات صادمة

وفي تطور آخر يخص القضية، كشف أسامة طلفاح ابن عم الفنان الأردني الراحل، أسباب رفض أسرة الراحل طلب النائب العام الأردني، تشريح جثمانه قبل دفنه في الأردن.

وقال إن الرفض جاء بناء على رغبة أشقاء الراحل بعدم تشريح الجثة، ومن وجهة نظرهم أن التشريح الذي تم في مصر، وأخذ بعض العينات اللازمة كان كافيا.

وأضاف أن الأسرة عاينت الجثمان فور وصوله بحضور أطباء من أقارب الراحل، وتم تأكيد أنه تعرض للضرب.

وأشار إلى أن آثار الكدمات والضربات لم تزل بارزة على وجهه ومختلف أنحاء جسده رغم مضي حوالي تسعة أيام على الوفاة.

ولفت إلى أن هذه الآثار توحي بالأسلوب العنيف الذي تم التعامل به مع الراحل أشرف طلفاح.

وتابع وفق موقع “مصراوي” المحلي: “حسب تأكيدنا في البيان الصادر عن عشائر الطلافحة، الكدمات والجروح وأثار التعذيب طالت مختلف أنحاء جسده من رأسه حتى أخمص قدميه”.

ولفت إلى تقرير الطوارئ الصادر في مستشفى “Dream Hospital” في القاهرة والذي يشير إلى وجود علامات اعتداء طالت الوجه والبطن، والقدم اليسرى، وتورم باليد اليسرى، وكدمات متفرقة بالجسم، وجحوظ بالعينين، ونزيف في البطن والمخ والصدر.

كيف توفي الممثل الأردني؟

وبدأت قصة الممثل الأردني الراحل، بعدما تلقت النيابة المصرية بلاغا من شرطة النجدة بأن مشرف العقار الذي يسكن فيه المتوفى قد رآه من شرفة مسكنه مُلقًى على وجهه.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة أشرف طلفاح بغيبوبة، وأنه ما زال على قيد الحياة، حيث أفاد قريبه بإصابته بمرض السكري، وأن أشقاءه حاولوا الاتصال به منذ فترة دون أن يجيبهم.

ولم يتضح للشرطة آنذاك أي بعثرة بمحتويات مسكنه، فيما أفاد أصدقاؤه وأقاربه الذين حضروا بوجود كافة متعلقاته كاملة دون نقص، فاستدعيت سيارة الإسعاف ونقل للمستشفى، وفارق الحياة هناك.

الخارجية الأردنية تؤكد عدم وجود شبهة جنائية

وكانت وزارة الخارجية الأردنية، قد أكدت في وقت سابق، أنه لا شبهة جنائية بوفاة أشرف طلفاح في مصر.

وقالت الوزارة في بيان، إنها تواصلت مع السفارة الأردنية في القاهرة التي تتابع مع الجهات المصرية المختصة التحقيقات التي تجريها حول الوفاة التي أكدت المعلومات الأولية من الجهات الأمنية المصرية عدم وجود أي شبهة جنائية وراء الوفاة.

وأبلغت الجهات المصرية المعنية السفارة أنه بعد مراجعة كاميرات المراقبة المحيطة في مكان إقامة الفنان الراحل لم يتبين دخول أحد إلى شقته.