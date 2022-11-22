بعد فوز المنتخب السعودي.. الحسناء اللبنانية جيني شليطا تضرب من جديد (فيديو)

- Advertisement -

وطن– لفتت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي، اللبنانية جينفير شليطا، الأنظار إليها مرة أخرى، بعد احتفالها بفوز المنتخب السعودي في بطولة كأس العالم والتي حسمها الأخضر بهدفين لهدف أمام المنتخب الأرجنتيني.

وجه الخير

وظهرت “التيك توكر” جيني شليطا، وهي ترتدي تيشرت المنتخب السعودي في المدرجات، وتؤدي حركات راقصة على أغنية “للأهلي جينا”.

وأطلق مغردون سعوديون على “جيني” لقب “وجه الخير”، و”أجمل مشجعة” في مونديال قطر.

- Advertisement -

وجاء في التعليقات حول جيني: “لماذا لا ينبت هذا في بلادي”.

وعقب آخر: “أحلى من يحتفل”.

ولقبها ناشط أيضاً بـ “وجه السعد”.

- Advertisement -

وتغزل بها متابع ناسباً إليها الفضل بفوز المنتخب السعودي، وقال:”هذي سبب فوز المنتخب جعل مايحتفل غيرك دعمت معنويات الفريق حبيبت العويس”.

بينما لفت آخر إلى الشهرة التي حققتها منذ بدء مونديال قطر 2022. وكتب: “ياليت حظي يقوم مثل حظها اول كان مشاهداتها في تيك توك ٥٠٠الف بعد انتشار مقطع كأس العالم وصل ٢٥ مليون خلال يومين”.

ارحبوا

وسبق أن انتشر مقطع لجيني وهي ترقص على أغنية “ارحبوا”. وهي أحد الأغاني الرسمية لكأس العالم قطر 2022، وأشادوا بجمال المشجعة التي كانت واقفة على أحد مدارج ستاد البيت الدولي.

ووصل عدد متابعي جيني شاليطا إلى أكثر من 3 مليون شخص، بينما وصلت تسجيلات الإعجاب إلى أكثر من 21 مليون.

نظفوا عيونكم ومسامعكم بدل التلوث اللي سمعناه pic.twitter.com/FHlW8RnOOB — مايونيزه (@ilool96) November 20, 2022

واعتقد البعض في البداية أن جيني شليطا، تونسية الجنسية. ومنهم الإعلامي السعودي “إبراهيم الفريان” الذي كتب: “انتي والله ارحبي قراري الاخير قررت اشجع تونس ويعيشك ربي”.

انتصار تاريخي

وكان المنتخب السعودي قد حقق انتصارا تاريخيا على المنتخب الأرجنتيني بهدفين لهدف، في مستهل مباريات المنتخبين في بطولة كأس العالم المقامة حاليا في دولة قطر.

وعلى الرغم من حالة التشاؤم التي سادت قبل البطولة، انتعشت آمال السعوديين بقدرة منتخبهم على التأهل، بعد العرض المبهر أمام منتخب الأرجنتين.

وسيكون لاعبو الأخضر مطالبون بتحقيق ثلاث نقاط على الأقل من مباراتيهم المقبلتين أمام بولندا والمكسيك، للصعود إلى دور الـ16 بالمونديال.