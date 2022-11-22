الثلاثاء, نوفمبر 22, 2022
الرئيسيةالهدهدالملكة رانيا تشارك السعوديين فرحتهم.. هكذا تفاعلت مع الحدث
الهدهد

الملكة رانيا تشارك السعوديين فرحتهم.. هكذا تفاعلت مع الحدث

أشعل فوز المنتخب السعودي منصات التواصل الاجتماعي

كتب باسل النجار
الملكة رانيا watanserb.com
الملكة رانيا
- Advertisement -

وطن- بعد الفوز التاريخي للمنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني، هنأت الملكة رانيا العبد الله زوجة الملك الأردني عبد الله الثاني، السعودية، بعبارات كان لها وقعها لدى النشطاء عبر مختلف منصات السوشيال ميديا.

الملكة رانيا العبد الله تُهنيء المنتخب السعودي

حيث غردت الملكة رانيا العبد الله عبر حسابها الرسمي على “تويتر” قائلة “مبارك الفوز للسعودية واهلها! أبدعتو!”

- Advertisement -

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع التغريدة، وقدموا التهنئة للمملكة العربية السعودية والمنتخب السعودي بهذا الفوز التاريخي الكبير.

الملكة رانيا تستقبل ملكة السويد بإطلالة شيفونية مجعدة ومبهرة بسعر يفوق الخيال!(شاهد)

وفاز المنتخب السعودي لكرة القدم على نظيره الأرجنتيني ظهر اليوم الثلاثاء، في مواجهته الأولى في بطولة كأس العالم فيفا 2022 والتي سجل من خلالها منتخب السعودية هدفين في شباك المنتخب الأرجنتيني.

فوز المنتخب السعودي على المنتخب الأرجنتيني

ويواصل فوز المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني تصدر”الترند” في كل الدول العربية حيث يقدم الجمهور العربي التهنئة للمنتخب السعودي بهذا الفوز الكبير والأداء المشرّف للمنتخب السعودي في أولى مبارياته بالبطولة.

- Advertisement -

حيث حقق المنتخب السعودي الفوز على منتخب الأرجنتين بهدفين مقابل هدف واحد ضمن مرحلة المجموعات بكأس العالم قطر 2022.

وجاءت ثنائية الأخضر بواسطة صالح الشهري وسالم الدوسري بالدقيقتين 48 و53، في حين سجل ميسي هدف الأرجنتين الوحيد من ركلة جزاء بالدقيقة العاشرة.

رصدت “وطن” في هذا السياق البعض من آلاف التعليقات التي عبر خلالها النشطاء عن دعمهم وفخرهم بالأداء المشرف للمنتخب السعودي.

المنتخب السعودي.. يتصدر الترند في المنطقة العربية

فقال الناشط “حسام الحاتمي” أن “فوز قطر باستضافة المونديال وفوز السعودية على الأرجنتين. نتائج ستجبر الغرب على التوقف أمام العربي”.

وعلق “محمد عيسى” على صورة لـ أحد لاعبي المنتخب السعودي الذي سجد في أرض الملعب عقب إعلان نهاية المباراة.

وقال: “صورةٌ بألفِ معنىٰ… أن تهزم المرشح الأول للفوز بكأس العالم.. أن تكسر أطول سلسلة انتصارات في تاريخه.. أن تعود بريمونتادا بعد أن تقدم لهم الأسطورة ميسي.. هذا السيناريو مجنون، هذا رأسُ سنام الفخر في كرة القدم يا أيها العالم “.

فيما تفاعل “كامل ضافر القرني” مع تهنئة الملكة رانيا للمنتخب والشعب السعودي بعد الفوز التاريخي على المنتخب الأرجنتيني.

الملكة رانيا.. ظهور لافت في منتدى باريس ببلوزة ارتدتها ميغان ماركل وتباع بملغ ضخم!

وقال: “الله يبارك فيك صاحبة الجلالة الملكة رانيا وبارك في جلالة الملك وحفظكم الله وبارك الله في الشعب الاردني الشقيق الحبيب وكل محب لوطننا الغالي،تهنئة ملكية أسعدتنا كشعب سعودي. وان شاء الله نفرح بمنتخب الاردن النشاما في عام ٢٠٢٦ باذن الله والجميع بخير”.

وبين التنظيم المُحكم الذي أظهرته دولة قطر لهذه النسخة من كأس العالم، وبين الأداء المُشرف المنتخبات العربية في المونديال، ضجت السوشيال ميديا في المنطقة العربية بعبارات التقدير والامتنان لكل من ساهم في خلق هذه السعادة الجماهيرية العابرة الحدود.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
اقرأ أيضاً
تقارير

“السجود” يتصدر مشهد الفوز التاريخي للسعودية على الأرجنتين

الهدهد

رد فعل تميم بن حمد بعد فوز السعودية يلقى تفاعلا (فيديو)

حياتنا

السعودية والأرجنتين.. هذا ما حدث في غرفة الملابس وقلب النتيجة (فيديو)

الهدهد

تركي آل الشيخ يفاجئ السعوديين بهذا القرار ويسخر من ميسي

الهدهد

من سوريا.. أغرب احتفال بفوز السعودية على الأرجنتين (فيديو)

مونديال قطر 2022

مدافع المنتخب السعودي يغادر قطر بأمر محمد بن سلمان بعد الفوز على الأرجنتين

الهدهد

خليل البلوشي خلف الكواليس وانفعال جنوني مع أهداف السعودية (شاهد)

مونديال قطر 2022

أول تعليق لـ ميسي على انتكاسة الأرجنتين أمام السعودية ويتوعد

الهدهد

الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا استثنائيا بمناسبة فوز المنتخب السعودي

الهدهد

لقطة عفوية لأمير قطر الوالد.. تفاعل بحرارة مع أهداف السعودية (فيديو)

الهدهد

راقصات يخلعن العباءات ويرقصن ترويجا للسياحة في السعودية (فيديو)

الهدهد

محمد بن سلمان يسجد شكرا لله بعد فوز السعودية على الأرجنتين (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

“السجود” يتصدر مشهد الفوز التاريخي للسعودية على الأرجنتين

مونديال قطر..الغارديان تفضح ازدواجية الغرب وتُحرج صناع القرار الأوروبيين

رد فعل تميم بن حمد بعد فوز السعودية يلقى تفاعلا (فيديو)

مانشستر يونايتد يحسم بقاء كريستيانو رونالدو بهذا القرار

السعودية والأرجنتين.. هذا ما حدث في غرفة الملابس وقلب النتيجة (فيديو)

تركي آل الشيخ يفاجئ السعوديين بهذا القرار ويسخر من ميسي

بعد مغادرة تبون.. ملك المغرب في قطر لحضور مباراة أسود الأطلس

من سوريا.. أغرب احتفال بفوز السعودية على الأرجنتين (فيديو)

مدافع المنتخب السعودي يغادر قطر بأمر محمد بن سلمان بعد الفوز على الأرجنتين

دموع لاعب منتخب المكسيك أثناء عزف نشيد بلاده في كأس العالم 2022 (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC