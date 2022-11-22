الملكة رانيا تشارك السعوديين فرحتهم.. هكذا تفاعلت مع الحدث

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وطن- بعد الفوز التاريخي للمنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني، هنأت الملكة رانيا العبد الله زوجة الملك الأردني عبد الله الثاني، السعودية، بعبارات كان لها وقعها لدى النشطاء عبر مختلف منصات السوشيال ميديا.

الملكة رانيا العبد الله تُهنيء المنتخب السعودي

حيث غردت الملكة رانيا العبد الله عبر حسابها الرسمي على “تويتر” قائلة “مبارك الفوز للسعودية واهلها! أبدعتو!”

مبارك الفوز للسعودية واهلها! أبدعتو! — Rania Al Abdullah (@QueenRania) November 22, 2022

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وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع التغريدة، وقدموا التهنئة للمملكة العربية السعودية والمنتخب السعودي بهذا الفوز التاريخي الكبير.

وفاز المنتخب السعودي لكرة القدم على نظيره الأرجنتيني ظهر اليوم الثلاثاء، في مواجهته الأولى في بطولة كأس العالم فيفا 2022 والتي سجل من خلالها منتخب السعودية هدفين في شباك المنتخب الأرجنتيني.

فوز المنتخب السعودي على المنتخب الأرجنتيني

ويواصل فوز المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني تصدر”الترند” في كل الدول العربية حيث يقدم الجمهور العربي التهنئة للمنتخب السعودي بهذا الفوز الكبير والأداء المشرّف للمنتخب السعودي في أولى مبارياته بالبطولة.

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حيث حقق المنتخب السعودي الفوز على منتخب الأرجنتين بهدفين مقابل هدف واحد ضمن مرحلة المجموعات بكأس العالم قطر 2022.

وجاءت ثنائية الأخضر بواسطة صالح الشهري وسالم الدوسري بالدقيقتين 48 و53، في حين سجل ميسي هدف الأرجنتين الوحيد من ركلة جزاء بالدقيقة العاشرة.

رصدت “وطن” في هذا السياق البعض من آلاف التعليقات التي عبر خلالها النشطاء عن دعمهم وفخرهم بالأداء المشرف للمنتخب السعودي.

المنتخب السعودي.. يتصدر الترند في المنطقة العربية

فقال الناشط “حسام الحاتمي” أن “فوز قطر باستضافة المونديال وفوز السعودية على الأرجنتين. نتائج ستجبر الغرب على التوقف أمام العربي”.

فوز قطر باستضافة المونديال وفوز السعودية على الأرجنتين. نتائج ستجبر الغرب على التوقف أمام العربي. pic.twitter.com/RdFFZ383ty — حسام الحاتمي (@hosamabd71433) November 22, 2022

وعلق “محمد عيسى” على صورة لـ أحد لاعبي المنتخب السعودي الذي سجد في أرض الملعب عقب إعلان نهاية المباراة.

وقال: “صورةٌ بألفِ معنىٰ… أن تهزم المرشح الأول للفوز بكأس العالم.. أن تكسر أطول سلسلة انتصارات في تاريخه.. أن تعود بريمونتادا بعد أن تقدم لهم الأسطورة ميسي.. هذا السيناريو مجنون، هذا رأسُ سنام الفخر في كرة القدم يا أيها العالم “.

صورةٌ بألفِ معنىٰ 💚🇸🇦 أن تهزم المرشح الأول للفوز بكأس العالم..

أن تكسر أطول سلسلة انتصارات في تاريخه..

أن تعود بريمونتادا بعد أن تقدم لهم الأسطورة ميسي.. هذا السيناريو مجنون، هذا رأسُ سنام الفخر في كرة القدم يا أيها العالم 💚🇸🇦 pic.twitter.com/vDcUBbPX5e — عيسىٰ مُحَمَّد آل عيسىٰ || Issa Al_Issa (@Issa_Issa99) November 22, 2022

فيما تفاعل “كامل ضافر القرني” مع تهنئة الملكة رانيا للمنتخب والشعب السعودي بعد الفوز التاريخي على المنتخب الأرجنتيني.

وقال: “الله يبارك فيك صاحبة الجلالة الملكة رانيا وبارك في جلالة الملك وحفظكم الله وبارك الله في الشعب الاردني الشقيق الحبيب وكل محب لوطننا الغالي،تهنئة ملكية أسعدتنا كشعب سعودي. وان شاء الله نفرح بمنتخب الاردن النشاما في عام ٢٠٢٦ باذن الله والجميع بخير”.

الله يبارك فيك صاحبة الجلالة الملكة رانيا وبارك في جلالة الملك وحفظكم الله وبارك الله في الشعب الاردني الشقيق الحبيب وكل محب لوطننا الغالي،تهنئة ملكية أسعدتنا كشعب سعودي. وان شاء الله نفرح بمنتخب الاردن النشاما في عام ٢٠٢٦ باذن الله والجميع بخير — كامل ظافر القرني Kamel Alqarni (@kimo11877) November 22, 2022

وبين التنظيم المُحكم الذي أظهرته دولة قطر لهذه النسخة من كأس العالم، وبين الأداء المُشرف المنتخبات العربية في المونديال، ضجت السوشيال ميديا في المنطقة العربية بعبارات التقدير والامتنان لكل من ساهم في خلق هذه السعادة الجماهيرية العابرة الحدود.