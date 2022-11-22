السعودية والأرجنتين.. هذا ما حدث في غرفة الملابس وقلب النتيجة (فيديو)

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وطن- تداول نشطاء على موقع “تويتر”، مقطع فيديو من غرفة ملابس لاعبي المنتخب السعودي، بين شوطي المباراة التي جمعت بين الأخضر ومنتخب الأرجنتين في بطولة كأس العالم المقامة حاليا في قطر.

وأظهر الفيديو، الفرنسي “هيرفي رينارد” وهو يصرخ في وجه اللاعبين بسبب أدائهم في الشوط الأول، الذي انتهى بتأخر الأخضر بهدف لصالح راقصي التانجو.

وانفعل المدير الفني الفرنسي في وجه لاعبيه قائلا: “احترموا الجمهور .. 60 ألف جاؤوا لتشجيعكم .. الشوط الأول كإنه مباراة ودية”.

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وفي مقابلة تلفزيونية بعد المباراة، تحدث لاعب المنتخب السعودي عبد الإله المالكي عما قاله لهم المدير الفني الفرنسي بين شوطي المباراة.

وقال المالكي: “عندنا مدرب مجنون.. حفزنا بين الشوطين وقالنا كلام يخلينا ناكل العشب”.

هذي الي صرح فيها المالكي pic.twitter.com/S1qvJEbF6F — ‏ ᴝɕɹ̣ɺĨ մ̤gLЬ (@tawi555) November 22, 2022

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وخالف المنتخب السعودي التوقعات، وحقق انتصارا تاريخيا على منتخب الأرجنتين بهدفين لهدف في أولى مباريات المنتخبين ببطولة كأس العالم المقامة في دولة قطر.

تصريحات مدرب السعودية بعد الفوز على الأرجنتين

وبعد المباراة، عبر “رينارد” عن سعادته الكبيرة بالانتصار على الأرجنتين، وقال: “ارتحت كثيراً بعد هذا الانتصار”.

وأضاف: “أود تقديم التهنئة للاعبين، أهنئهم بشكل مستمر منذ عامين، نعمل مع رئيس رائع ونُحضر بصورة جيدة دون ضغوطات”.

وأشار إلى أن اللعب في كأس العالم يتيح للاعبين تقديم أنفسهم بشكل رائع وبما يليق بهم.

وشدد على أن الانتصار الذي حققه لاعبوه أسعد 35 مليون سعودي كانوا في انتظار نتيجة إيجابية أمام منتخب الأرجنتين.

وفيما وصف نتيجة المباراة بأنها تاريخية، فقد أكد أن فريقه عليه التركيز في مستقبله بالبطولة والتركيز على المباراتين المتبقيتين.

فرص السعودية للتأهل للدور الثاني بكأس العالم

وبات الأخضر السعودي قريبا من الترشح للدور الثاني، بعد فوزه على الأرجنتين، واحتياجه لثلاث نقاط من مباراتيه أمام بولندا والمكسيك.

وانتهت مباراة بولندا والمكسيك (منافسي السعودية في المباراتين المقبلتين) بالتعادل السلبي وهي نتيجة تصب في صالح الأخضر الذي أنهى الجولة الأولى متسيدا لمجموعته.