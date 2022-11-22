“السعودية دفعت المليارات كرشاوى للفوز على الأرجنتين”.. تغريدة يمنية تثير عاصفة جدل

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وطن– أثار سياسي يمني بارز، حالةً من الجدل، بعد تغريدة مثيرة عن فوز المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني في بطولة كأس العالم.

وكان الأخضر قد حقّق انتصاراً على راقصي التانجو بهدفين لهدف، في مباراة وُصفت بأنها من أكبر المفاجآت في تاريخ كأس العالم.

وأنهى المنتخب الأرجنتيني الشوط الأول متقدّماً بهدف، قبل أن يقلب الأخضر الطاولة في الشوط الثاني، ويسجّلَ هدفين، علماً بأن ثلاثة أهداف كاملة ألغيت لكتيبة ليونيل ميسي في النصف الأول من المباراة.

تغريدة مثيرة لسياسي يمني بعد فوز السعودية

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السياسي اليمني الشهير “ياسر اليماني”، تحدّث عن هذه الأهداف الثلاثة الملغاة، قائلاً في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر”: “3 أهداف للأرجنتين في الشوط الأول تسلل ما حصلت في تاريخ كرة القدم .. أكيد فيها مليارات دفعت السعودية رشاوى”.

وأضاف: “عمر السعودية ما انتصرت لا في سياسة ولا كرة قدم ولا حتى في سباق البعير”.

3 اهدف للارجنتين في الشوط الأول تسلل ماحصلت في تاريخ كره القدم

اكيد فيها مليارات دفعت السعودية رشاوى

عمر السعودية ما إنتصرت لا في سياسة ولاكره قدم ولا حتى في سباق البعير pic.twitter.com/wjKLmji4Jb — ياسر اليماني (@YaserAlyamani) November 22, 2022

تفاعل واسع

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تغريدة اليماني أثارت حالة من الجدل، وحازت الكثير من ردود الأفعال بين النشطاء على موقع تويتر.

فقال “محمد”: “أصبت كبد الحقيقة”.

أصبت كبدالحقيقة — محمدالجوفي حساب بديل (@CQMhhhvEyRhd4TL) November 22, 2022

بينما هاجمه ناشط سعودي يدعى أحمد: “انتصرنا بدق خشوم وانت موت بغيضك يابو يمن”.

انتصرنا بدق خشوم وانت موت بغيضك يابو يمن 🇸🇦🇸🇦🇸🇦 — eng: ahmadalkhabrani🇸🇦 (@ahmadalkhabrani) November 22, 2022

فيما قالت مغردة: “ورب الكعبة من أمس يوم شفت تحليلاتهم وأنا قلت ذا الكلام بس الأهل قالولي مستحيل ما في رشاوى في الرياضه، بس تحليلك أكد لي احساسي عمو ياسر”.

ورب الكعبة من امس يوم شفت تحليلاتهم وانا قلت ذا الكلام بس الاهل قالولي مستحيل مافي رشاوي في الرياضه، بس تحليلك اكد لي احساسي عمو ياسر😢 — بنــت الـــعـــقيـــد 𓈊 (@bentalageeed) November 22, 2022

إلا أن ناشطاً يُدعى “خالد” انفعل بشكل شديد على اليماني، ووجّه له السباب على تغريدته.

عمر ذيل الكلب ماينعدل

راح تظل كلب ينبح وناكر المعروف

ياما جيت السعوديه وقابلتك واكلت وبنيت بيت من الخير السعوديه ياعديم الرجوله

هدول صقور المملكه الكل شهد لهم حتي عدوهم شهد لهم ياعديم الرجوله — خالد العنتري (@FMhsmd) November 22, 2022

وغرد “خالد”: “اذا مشينا عليك قد كلامك فالهدف السعودي الثاني جاء في الدقيقة ٥٣ وتبقى لديهم ٥٢ دقيقة كان بإمكان الأرجنتين التسديد ٥ أهداف بحجم قوتها وميسيسسي لكن المنتخب السعودي لعب بقوه لا يستهان بها شئت ام أبيت وخلي السياسة ع جمب”.

اذا مشينا عليك قد كلامك فالهدف السعودي الثاني جاء في الدقيقة ٥٣

وتبقى لديهم ٥٢ دقيقة كان بإمكان الأرجنتين التسديد ٥ أهداف بحجم قوتها وميسيسسي لكن المنتخب السعودي لعب بقوه لا يستهان بها شئت ام أبيت وخلي السياسة ع جمب — خالد القحطاني (@AlqhanyKhald) November 22, 2022

انتصار تاريخي للسعودية على الأرجنتين

وخالف المنتخب السعودي التوقعات، وحقّق انتصاراً تاريخياً على منتخب الأرجنتين بهدفين لهدف، في أولى مباريات المنتخبين ببطولة كأس العالم المقامة في دولة قطر.

وبات الأخضر السعودي قريباً من الترشّح للدور الثاني، بعد فوزه على الأرجنتين، واحتياجه لثلاث نقاط من مباراتيه أمام بولندا والمكسيك.

وانتهت مباراة بولندا والمكسيك (منافسي السعودية في المباراتين المقبلتين) بالتعادل السلبي، وهي نتيجة تصبّ في صالح الأخضر الذي أنهى الجولة الأولى متسيّداً لمجموعته.

الفوز على الأرجنتين يمنح السعوديين يوم إجازة

وأصدرَ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، توجيهاً بعد فوز منتخب بلاده على منتخب الأرجنتين.

وقالت وكالة الأنباء السعودية “واس”، إنّ خادم الحرمين الشريفين وجّه بأنْ يكون غداً، الأربعاء، إجازةً لجميع الموظفين في كافة قطاعات الدولة والقطاع الخاص والطلبة والطالبات في جميع المراحل التعليمية.

#خادم_الحرمين_الشريفين يوجه أن يكون يوم غد الأربعاء إجازة لجميع الموظفين في كافة قطاعات الدولة والقطاع الخاص والطلبة والطالبات في جميع المراحل التعليمية.#واس pic.twitter.com/yRdz7mEojN — واس الأخبار الملكية (@spagov) November 22, 2022

وأضافت الوكالة، أن توجيه خادم الحرمين الشريفين، جاء بالموافقة على ما اقترحه ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الأمير “محمد بن سلمان”، بمناسبة فوز المنتخب السعودي على المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم.