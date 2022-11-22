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الهدهد

“السعودية دفعت المليارات كرشاوى للفوز على الأرجنتين”.. تغريدة يمنية تثير عاصفة جدل

الأخضر حقق معجزة تاريخية بالفوز على راقصي التانجو

كتب خالد السعدي
فوز المنتخب السعودي على الأرجنتيني watanserb.com
انتصار تاريخي حققه المنتخب السعودي بعد فوزه على نظيره الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف
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وطن– أثار سياسي يمني بارز، حالةً من الجدل، بعد تغريدة مثيرة عن فوز المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني في بطولة كأس العالم.

وكان الأخضر قد حقّق انتصاراً على راقصي التانجو بهدفين لهدف، في مباراة وُصفت بأنها من أكبر المفاجآت في تاريخ كأس العالم.

وأنهى المنتخب الأرجنتيني الشوط الأول متقدّماً بهدف، قبل أن يقلب الأخضر الطاولة في الشوط الثاني، ويسجّلَ هدفين، علماً بأن ثلاثة أهداف كاملة ألغيت لكتيبة ليونيل ميسي في النصف الأول من المباراة.

تغريدة مثيرة لسياسي يمني بعد فوز السعودية

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السياسي اليمني الشهير “ياسر اليماني”، تحدّث عن هذه الأهداف الثلاثة الملغاة، قائلاً في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر”: “3 أهداف للأرجنتين في الشوط الأول تسلل ما حصلت في تاريخ كرة القدم .. أكيد فيها مليارات دفعت السعودية رشاوى”.

وأضاف: “عمر السعودية ما انتصرت لا في سياسة ولا كرة قدم ولا حتى في سباق البعير”.

تفاعل واسع

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تغريدة اليماني أثارت حالة من الجدل، وحازت الكثير من ردود الأفعال بين النشطاء على موقع تويتر.

فقال “محمد”: “أصبت كبد الحقيقة”.

بينما هاجمه ناشط سعودي يدعى أحمد: “انتصرنا بدق خشوم وانت موت بغيضك يابو يمن”.

فيما قالت مغردة: “ورب الكعبة من أمس يوم شفت تحليلاتهم وأنا قلت ذا الكلام بس الأهل قالولي مستحيل ما في رشاوى في الرياضه، بس تحليلك أكد لي احساسي عمو ياسر”.

إلا أن ناشطاً يُدعى “خالد” انفعل بشكل شديد على اليماني، ووجّه له السباب على تغريدته.

وغرد “خالد”: “اذا مشينا عليك قد كلامك فالهدف السعودي الثاني جاء في الدقيقة ٥٣ وتبقى لديهم ٥٢ دقيقة كان بإمكان الأرجنتين التسديد ٥ أهداف بحجم قوتها وميسيسسي لكن المنتخب السعودي لعب بقوه لا يستهان بها شئت ام أبيت وخلي السياسة ع جمب”.

انتصار تاريخي للسعودية على الأرجنتين

وخالف المنتخب السعودي التوقعات، وحقّق انتصاراً تاريخياً على منتخب الأرجنتين بهدفين لهدف، في أولى مباريات المنتخبين ببطولة كأس العالم المقامة في دولة قطر.

وبات الأخضر السعودي قريباً من الترشّح للدور الثاني، بعد فوزه على الأرجنتين، واحتياجه لثلاث نقاط من مباراتيه أمام بولندا والمكسيك.

وانتهت مباراة بولندا والمكسيك (منافسي السعودية في المباراتين المقبلتين) بالتعادل السلبي، وهي نتيجة تصبّ في صالح الأخضر الذي أنهى الجولة الأولى متسيّداً لمجموعته.

الفوز على الأرجنتين يمنح السعوديين يوم إجازة

وأصدرَ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، توجيهاً بعد فوز منتخب بلاده على منتخب الأرجنتين.

وقالت وكالة الأنباء السعودية “واس”، إنّ خادم الحرمين الشريفين وجّه بأنْ يكون غداً، الأربعاء، إجازةً لجميع الموظفين في كافة قطاعات الدولة والقطاع الخاص والطلبة والطالبات في جميع المراحل التعليمية.

وأضافت الوكالة، أن توجيه خادم الحرمين الشريفين، جاء بالموافقة على ما اقترحه ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الأمير “محمد بن سلمان”، بمناسبة فوز المنتخب السعودي على المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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