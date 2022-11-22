الحسناء التونسية رانيا التومي تضحي بسمعتها من أجل خالد يوسف! (شاهد)

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وطن– استطاع المخرج المصري خالد يوسف تجاوز الأزمة التي واجهته بعد عودته مؤخراً إلى الساحة الفنية بعد غياب 4 سنوات، حين أخرج فيلم “كارما”، الذي عرض العام 2018.

60 فنان وفنانة

فبعد أن اعتذرت 4 فنانات من مصر وتونس عن المشاركة في بطولة مسلسل “سره الباتع”. تمكن خالد يوسف من تجميع أكثر من 60 فنان وفنانة من العالم العربي، للمشاركة في أول تجربة دراما تلفزيونية له.

ومن الفنانات اللواتي اعتذرن عن المشاركة دون أسباب واضحة، الفنانتان المصريتان زينة ومي عمر.

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كذلك رفضت التونسيتان درة وعائشة بن أحمد، المشاركةَ في بطولة العمل.

وكشف مصدر مقرب من المخرج خالد يوسف، القائمة النهائية لأبطال المسلسل.

وقال المصدر الذي نقلت عنه صحيفة “القاهرة 24”، أن أبطال العمل هم: “أحمد فهمي، أحمد السعدني، ، حسين فهمي. عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، أحمد وفيق، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل”.

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أما العنصر النسائي، فهن: “حنان مطاوع، ريم مصطفى، هالة صدقي، نجلاء بدر، منة فضالي”.

فنانون عرب

كما أكد المصدر تعاقد خالد يوسف مع كلٍ من الفنانة عايدة رياض، خالد سرحان، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب. أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري، محمد الصاوي، ميسرة، صبري عبد المنعم، عمر زهران.

وسيظهر عدد من الفنانين كضيوف شرف، مثل الفنان كريم فهمي، أحمد صفوت. أشرف زكي ، شريف دسوقي، الشاعر هشام الجخ. الشاعر إبراهيم عبد الفتاح، الإعلامية بثينة كامل، المحامي طارق العوضي.

ويشارك في العمل نجوم عرب، مثل الفنانة الكويتية شمس، والتونسية رانيا التومي، والسوري نضال نجم.

كما يوجد كوكبة من النجوم الشباب مثل: خالد أنور، وهدى الأتربي، وميدو عادل، مصطفى درويش، سلمى جلال، عمرو موسى. المطرب مالك، إسلام حافظ، ألفت عمر، رشا بن معاوية، تسنيم هاني الحان المهدي، شريف حافظ.

قصة يوسف إدريس

‎و قصة مسلسل “سره الباتع”، مأخوذة عن قصة قصيرة للكاتب الكبير الراحل يوسف إدريس. ويقوم خالد يوسف بمعالجتها الدرامية والسيناريو والحوار.

كما يشارك في السيناريو والحوار مصطفى إبراهيم، خالد كساب، وهو من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة سينرجي للإنتاج الفني، وإشراف عام على الإنتاج حسام شوقي.