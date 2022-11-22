الأميرة ديانا..لن تتخيلوا ما كانت تطمح إليه عندما كانت في سن مراهقة

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وطن– كانت الأميرة ديانا تلقّب بأنها أكثر سيدة يلتقط لها صور فوتوغرافية، في العالم.

وقد كشفت مجلة hellomagazine الأمريكية، أنّ الأميرة ديانا وقبل زواجها من الأمير تشارلز، الذي أصبح الآن ملكاً، حلمت بأنْ تكون راقصة باليه.

أرادت أن تصبح راقصة باليه

في شبابها، درست ديانا الباليه، وكانت تأمل في أن تصبح راقصة باليه مشهورة. ومع ذلك، فإنّ أحلامها لم تصبح حقيقة أبداً، حيث سرعان ما أصبحت طويلة جداً بالنسبة للمهنة، وأجبرت في النهاية على التخلي عنها.

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وكان طول الأميرة ديانا 5 أقدام و10 بوصات، (أي نحو متر و80 سنتيمتر).

في العام الماضي، تحدّثت معلمة الباليه “آن آلان” عن الوقت الذي قضته مع الأميرة الراحلة في الفيلم الوثائقي “ديانا بكلماتها الخاصة”، حيث قالت: “عندما قابلتها لأول مرة، كانت خجولة للغاية. ولكن بمرور الوقت، بينما كنا في صف الرقص، أدركت جيدا مدى أهمية الرقص بالنسبة لها”.



وأضافت: “لقد أحبت ذلك الإحساس بالحرية عندما كانت تتحرك وترقص. لقد أحبت ذلك. ولقد استطعتُ أن أرى أنه قد ساعدها الرقص في التخفيف من حياتها العاطفية. كان ذلك صعبًا عليها. فى ذلك الوقت”.

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كما أنه شغفٌ ورثته حفيدتها الأميرة شارلوت، حيث كشفت والدتها الأميرة كيت لأول مرة، عن حبّ ابنتها للرقص في عام 2017، حيث قالت: إنها “تحب رقص الباليه”.