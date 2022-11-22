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الأميرة ديانا..لن تتخيلوا ما كانت تطمح إليه عندما كانت في سن مراهقة

حلمت ديانا بأن تصبح راقصة باليه

كتب ايمان الباجي
الأميرة ديانا..لن تتخيلوا ما كانت تطمح إليه عندما كانت في سن مراهقة watanserb.com
الأميرة ديانا
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وطنكانت الأميرة ديانا تلقّب بأنها أكثر سيدة يلتقط لها صور فوتوغرافية، في العالم.

وقد كشفت مجلة hellomagazine الأمريكية، أنّ الأميرة ديانا وقبل زواجها من الأمير تشارلز، الذي أصبح الآن ملكاً، حلمت بأنْ تكون راقصة باليه.

أرادت أن تصبح راقصة باليه

في شبابها، درست ديانا الباليه، وكانت تأمل في أن تصبح راقصة باليه مشهورة. ومع ذلك، فإنّ أحلامها لم تصبح حقيقة أبداً، حيث سرعان ما أصبحت طويلة جداً بالنسبة للمهنة، وأجبرت في النهاية على التخلي عنها.

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وكان طول الأميرة ديانا 5 أقدام و10 بوصات، (أي نحو متر و80 سنتيمتر).

الأميرة ديانا

في العام الماضي، تحدّثت معلمة الباليه “آن آلان” عن الوقت الذي قضته مع الأميرة الراحلة في الفيلم الوثائقي “ديانا بكلماتها الخاصة”، حيث قالت: “عندما قابلتها لأول مرة، كانت خجولة للغاية. ولكن بمرور الوقت، بينما كنا  في صف الرقص، أدركت جيدا مدى أهمية الرقص بالنسبة لها”.

وأضافت: “لقد أحبت ذلك الإحساس بالحرية عندما كانت تتحرك وترقص. لقد أحبت ذلك. ولقد استطعتُ أن أرى أنه قد ساعدها الرقص في التخفيف من حياتها العاطفية. كان ذلك صعبًا عليها. فى ذلك الوقت”.

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كما أنه شغفٌ ورثته حفيدتها الأميرة شارلوت، حيث كشفت والدتها الأميرة كيت لأول مرة، عن حبّ ابنتها للرقص في عام 2017، حيث قالت: إنها “تحب رقص الباليه”.

المصدرمجلة hellomagazine، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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