ابنة شقيقة إلهام شاهين على خطى خالتها.. فستان شفاف ومفتوح بعد مشهد القبلة الحميمية (شاهد)

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وطن– أثارت الفنانة المصرية إلهام صفي الدين، ابنة شقيقة الفنانة إلهام شاهين، الجدل بجرأة إطلالتها في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ44.

فتحة لأعلى الفخذ

وظهرت بطلة فيلم “صاحبتي” الذي فاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مسابقة الأفلام القصيرة، مرتدية فستاناً باللون الأزرق.

وتميز فستان إلهام صفي الدين بتصميم كورسيه عند البطن والصدر وفتحة تصل لأعلى الفخذ.

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وكانت إلهام صفي الدين، قد تصدرت التريند بسبب “قبلة” حميمية في فيلمها “صاحبتي”.

“بوسة عن اقتناع”

ودافعت إلهام عن المشهد ضد الانتقادات، قائلة: “أنا النهاردة مبسوطة وراضية جدا عن كل حاجة حصلت، وحاسة إن كلنا تعبنا عليه”.

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وأضافت: “سواء فيه بوسة أو فيه شيء ملموس، فاهمه إن ده مش في مجتمعنا ومش معتاد عليه. لكن دي حاجة كانت بتحصل زمان وعادي، لكن الزمن والوقت اتغير.. وأنا شايفة إن أي حاجة عملتها عن اقتناع”.

وأكدت ابنة شقيقة إلهام شاهين على أن “الفن جاي من الحقيقة. والحقيقة بيحصل فيها كل حاجة، لو هقدم فن هقدمه زي ما هو، وعمري ما هتكسف من ده بصراحة”.

مطمنة عليكي

ودافعت إلهام شاهين بنفسها عن قبلة ابنة شقيقتها خلال مناقشة الفيلم بعد عرضه.

وقالت الفنانة المصرية: “بستغرب أننا ننتقد بوسة في الفيلم مع أن القبلات موجودة في أفلام الستينيات والسبعينيات. في الوقت اللي بنشوف فيه القتل والعنف والدبح والاغتصاب وداعش ومش بنزعل”.

وتابعت: “ليه بنكره الحب ومش بنفرح به وندافع عنه؟”.

ووجهت شاهين رسالة لصناع الفيلم قائلة: “شرفتونا بفيلمكم اللي بيمثل مصر في أكبر مهرجانات العالم بمهرجان فينيسا. وأنتم بترفعوا اسم السينما المصرية، وفخورة بيكم من قلبي”.

كما حرصت إلهام على دعم ابنة شقيقتها التي سُميت على اسمها. وقالت: “بقول لإلهام ابنة شقيقتي أنا مطمنة عليكي وعلى مستقبلك”.

من هي إلهام صفي الدين؟

الجدير بالذكر أن إلهام صفي الدين، هي ابنة إيناس شقيقة إلهام شاهين وأمير شاهين، وتحمل الجنسية اللبنانية بجانب جنسيتها المصرية.

وظهرت إلهام الصغيرة لأول مرة في طفولتها في آخر حلقات مسلسل “نعم ما زالت أنسة” مع خالتها عام 2010.

كما شاركت أيضًا في مسلسل “أسيا” عام 2013، مع الفنانة منى زكي وهاني عادل، وقامت بدور ابنتهما.

وينتمي فيلم “صاحبتي” لأفلام الدراما الرومانسية. وشارك إلهام صفي الدين البطولة كل من: ومارك حجار وفاضل الجارحي وسونيا فريد. ومدير التصوير سيف الدين خالد، وقام بالمونتاج المخرج المعروف خالد مرعي.