أحلام تعرض ميسي للبيع.. لن تصدق ما فعلته! (شاهد)

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وطن- سخرت الفنانة الإماراتية أحلام، من ليونيل ميسي، عقب خسارة الأرجنتين ضد المنتخب السعودي.

معروض للبيع!

وظهرت أحلام بفيديو أثناء أداءها بروفة مع الفنانة السورية أصالة نصري، استعداداً لحفلهما معاً ضمن فعاليات موسم الرياض.

وتوجه أصالة سؤالاً لأحلام قائلة: “مزبوط إنتي اشتريتي ميسي؟”.

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لتجيب أحلام ساخرة: ” كنت بشتريه، لما شفته بيلعب مع السعودية قلت خلاص ما راح أشتريه، لأنه خسران ، بس اليوم حطيته ببوتيكي”.

ثم عرضت الفنانة الإماراتية، اللاعب الشهير للبيع عبر حسابها على تويتر. وكتبت ساخرة: ” #ميسي متوفر حالياً في بوتيكي في بوتيكات اضغط الرابط”.

#ميسي متوفر حالياً في بوتيكي في بوتيكات اضغط الرابط https://t.co/AAHbOo5aou 👑 pic.twitter.com/yXzn4BkvGH — A H L A M ~ ♥️ AAA ♥️ (@AhlamAlShamsi) November 22, 2022

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عز وفخر

وكانت أحلام قد أطلقت أغنية جديدة لدعم المنتخب السعودي في بطولة كأس العالم لعام 2022 المقامة في قطر.

ونشرت الفنانة الإماراتية أغنيتها التي حملت عنوان “عز وفخر” على قناتها الرسمية في موقع يوتيوب.

كما سخر رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، على طريقته من الخسارة القاسية التي تعرض لها ميسي وزملاؤه.

وقام آل الشيخ بمشاركة صورة معدلة عبر حسابه على توتير مستعينا بالنجم البرتغالي كريسيانو رونالدو.

تضمنت صورته الإعلان الشهير الذي يتنافس خلاله ميسي ورونالدو على رقعة الشطرنج على حقيبة أنيقة.

سالم الدوسري

لكن آل الشيخ حذف صورة ميسي من الإعلان، واستبدله بنجم المنتخب السعودي، سالم الدوسري، الذي أحرز هدف الفوز أمام الأرجنتين. وقاد الأخضر للفوز التاريخي على منتخب “راقصي التانغو”.

وفي أول تعليقٍ له عقب الخسارة ضد المنتخب السعودي، قال “ليونيل ميسي”، إن خسارة الأرجنتين المفاجئة أمام السعودية كانت “ضربة قاصمة”. لكنه تعهّد بأنّ بطل أمريكا الجنوبية سيعود من الهزيمة.

ميسي يُعلّق

وقال ميسي، نقلاً عن “اي اس بي أن“، بعد خسارة الأرجنتين غير المتوقعة بنتيجة 2-1، في إطار المجموعة الثالثة ضد المنتخب السعودي، “إنها ضربة قوية للغاية، هزيمة مؤلمة، لكن يجب أن نستمر ونضع ثقتنا بأنفسنا”.

وأضاف: “هذه المجموعة لن تستسلم، سنحاول التغلب على المكسيك”.

ومنح ميسي الأرجنتين التقدّم في الدقيقة العاشرة من ركلة جزاء، يوم الثلاثاء، على ملعب لوسيل. لكنَّ هدفي الشوط الثاني من صالح الشهري وسالم الدوسري، ساعدا السعوديين على تحقيق واحدة من أعظم الصدمات في تاريخ المونديال.