مونديال قطر 2022.. أفضل 5 لحظات من حفل افتتاح البطولة

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وطن– انطلقت بطولة كأس العالم 2022 بالمباراة الافتتاحية بين المنتخب القطري ونظيره الأكوادوري، في استاد البيت والذي صُمم خصيصًا ليشبه الخيمة البدوية التقليدية.

وفي هذا الإطار، استعرض موقع “tatlerasia” أفضل 5 لحظات من حفل افتتاح كأس العالم 2022:

أغنية حفل الإفتتاح

شهد الحفل، الذي استمر 30 دقيقة، عروضا عديدة. وقد ظهر نجم البوب الكوري الجنوبي أحد الأعضاء السبعة لفرقة “بي تي إس” جونغكوك، في إحدى فقرات حفل افتتاح كأس العالم 2022، بأغنية رائعة تدعى “دريمرز”،”حالمون”، مع المطرب القطري فهد الكبيسي.

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وقد أبهر جونغكوك، أصغر عضو في BTS، الجمهور بحضوره المسرحي المذهل وحماسته للأداء.

في الواقع، هذه هي المرة الأولى التي يؤدي فيها أحد المشاهير الكوريين أداءً على مسرح كأس العالم.

خطاب مورغان فريمان

في تعاون غير متوقع، استضاف حفل الإفتتاح الممثل الأمريكي مورغان فريمان.

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في وقت سابق من هذا العام، اتهمت العديد من النساء فريمان بالتحرش الجنسي في مواقع التصوير، الأمر الذي أثار ضجة واسعة بين الجمهور.



وألقى مورغان خطابه الذي ركز من خلاله على الوحدة والتنوع حيث قال: “أرى الآن أن ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا. كيف يمكن أن نطيل التوافق أكثر؟”

مارسيل ديسيلي يقدم كأس العالم

قبل دقائق من حفل افتتاح كأس العالم قطر 2022، رفع أسطورة منتخب فرنسا حامل لقب النسخة الماضية عام 2018 مارسيل ديساييه كأس العالم للجماهير قبل وضعه في مكانه المخصص بالملعب.

عرض مذهل للألعاب النارية

أضاءت الألعاب النارية سماء قطر، بينما غنى المئات من الفنانين أغاني كرة القدم الشهيرة.

كما شهد حفل الافتتاح كذلك استعراضاً خاصََا ظهرت فيه تمائم المونديال.



الإكوادور تهزم قطر

في المباراة الافتتاحية، فاز المنتخب الأكوادوري على المنتخب القطري، بعدما سجل قائد ومهاجم الإكوادوري إينير فالنسيا هدفين في شباك المنتخب القطري، لتنتهي المباراة بنتيجة 2-0 لصالح الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.