موقع أمريكي: السعودية ترشي “ترامب” بالمليارات مع عودة ترشحه.. ما علاقة سلطنة عمان؟!

- Advertisement -

وطن – قال موقع “رو ستوري” الأمريكي إن المملكة العربية السعودية بدأت في تحويل المليارات إلى عائلة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مع بدء عودة ترشحه للرئاسة مرة أخرى، مشيرا إلى توقيع الأخير صفقة مع شركة سعودية لبناء مجمع سكني ومجمع لملاعب الجولف في سلطنة عُمان.

ونقل الموقع الأمريكي عن مدونة الكاتب جود ليجوم Popular Information قوله إنه على المدى الطويل قامت المملكة العربية السعودية بضخ الأموال لدى عائلة “ترامب” ، حيث أطلق الرئيس السابق حملته الثالثة على التوالي للبيت الأبيض قبل عام 2024.

وبحسب “ليجوم” فإن التغطية الإعلامية لترشح “ترامب” تجاهلت عمليا أحد أهم التطورات منذ مغادرته البيت الأبيض والخاصة بعلاقته المالية المتوسعة مع المملكة العربية السعودية.

- Advertisement -

وقال إنه منذ ترك “ترامب” منصبه، كانت كيانات تسيطر عليها الحكومة السعودية ذات النظام القمعي المسؤول عن مقتل الصحفي المقيم في الولايات المتحدة جمال خاشقجي قد أرسلت المليارات لترامب وأفراد أسرته.

مليارات لإقامة جولة جولف في ملاعب ترامب

وبحسب ما ورد في مدونة الكاتب “ليجوم” فإن صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) أنفق المليارات في إنشاء LIV ، وهي جولة غولف جديدة، حيث أقيمت اثنتان من بطولات LIV الثمانية في عام 2022 في ملاعب غولف مملوكة لترامب ، بما في ذلك بطولة نهاية الموسم في ترامب دورال في فلوريدا.

كما أشار الكاتب إلى انه هناك استثمار صندوق الاستثمارات العامة مع جاريد كوشنر صهر “ترامب” من خلال أعماله العقارية.

دعم جاريد كوشنر رغم رفض مسؤولي صندوق الاستثمارات العامة

- Advertisement -

وقال إن مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة ، بقيادة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ، نقض توصية اللجنة وقرر استثمار ملياري دولار، موضحا أنه بموجب الصفقة ، سيحصل كوشنر على 25 مليون دولار رسوم إدارة سنوية ، بالإضافة إلى نسبة مئوية من أي أرباح ، مؤكدا بأن هذه الصفقة تمت الموافقة عليها من قبل العائلة المالكة السعودية على الرغم من اعتراضات مسؤولي صندوق الاستثمارات العامة الذين أوصوا ضدها.

صفقة لإنشاء مجمع سكني وآخر للجولف في سلطنة عمان

وتابع “ليجوم”: “في وقت سابق من هذا الأسبوع ، أبرم ترامب صفقة مع شركة عقارية مقرها في السعودية لترخيص اسمها لجمع سكني ومجمع الجولف الذي سيتم بناؤه في سلطنة عمان.

وقال إنه تم إبرام الاتفاقية مع شركة دار الأركان، إحدى أكبر الشركات العقارية في المملكة العربية السعودية، حيث أنه وبموجب هذا الترتيب ، سيحصل ترامب على “اقتطاع من مبيعات الشقق أو إيرادات ملعب الجولف مقابل السماح باستخدام اسمه”.

ولفت الكاتب إلى انه قد تكون العائدات كبيرة حيث تقدر تكلفة المشروع بـ 1.6 مليار دولار و “سيشمل ما يقدر بـ 3500 وحدة سكنية ومحلات تجارية فاخرة و 450 غرفة في الفنادق”.

سخرية “ابن سلمان” من جو بايدن

وأوضح أن هذا كله يأتي وسط تقارير تفيد بأن محمد بن سلمان “فضل” ترامب كرئيس ويسخر من الرئيس جو بايدن بشكل خاص.

كما أوضح الكاتب أيضا، أن ذلك يأتي في الوقت الذي توسطت فيه المملكة العربية السعودية في خفض إنتاج النفط العالمي من قبل أوبك ، مما أدى إلى تجاوز اعتراضات الدول الأخرى الأعضاء في أوبك ، وهي خطوة تدعي الولايات المتحدة أنها محاولة متعمدة للإضرار باقتصادها وتقليص فعالية العقوبات الأوروبية ضد روسيا بسبب غزو أوكرانيا.