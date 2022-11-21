مصر.. فتاة تحتفل بعذريتها أمام أهل القرية لسبب لا يُصدق! (فيديو)

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وطن- أثارت واقعة احتفال فتاة مصرية بعذريتها، جدلاً واسعاً في مصر، بعدما أقدم والدها على الطوف بها ليُعلن أن غشاء بكارتها سليم تماماً.

حدثت الواقعة الغريبة في قرية المسلمية التابعة لنطاق ودائرة صان الحجر القبلية في محافظة الشرقية، حين انتشر فيديو لفتاة يحملها أحد الأشخاص وسط حشد كبير.

الشريفة العفيفة

وكانت الفتاة تلوح بقطعة قماش بيضاء، بينما يسمع صوت أحد الحضور وهو يهتف ” الشريفة العفيفة بنت البنوت وصلت يا بلد.”

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وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الفتاة تزوجت يوم الخميس الماضي، وحدثت بينها وبين زوجها خلافات، بعدما اتهمها بفقدان العذرية. فطلقها يوم الجمعة.

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فقام والد الفتاة بأخذها لطبيبة مختصة وأجرى فحص كشف العذرية لابنته.

جلسة صلح عرفية

وكما يظهر في صورة التقرير الطبي المتداول، تبين أن الفتاة عذراء وأن غشاء بكارتها سليم تماما.

وتم توقيع الكشف الطبي عليها بناءً على طلبها وطلب ولي أمرها من أجل أن يثبت لكل من تلاسن على ابنته وشكك فيها، بأنها شريفة.

هذا وقد عقدت أسرة الفتاة وأسرة طليقها، جلسة عرفية للتصالح.

ناشطون غاضبون

وتباينت ردود الأفعال حول الواقعة، خاصة أنها انتهت بالصلح. فكتب ناشط: ” من عاب في العرض لا يوتمن. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا جوازه دي لا تأتمن نهائي”.

وقالت متابعة: ” تصالح؟ الا فى العرض والشرف تصالح اكاد اجن يالله ارحمنا برحمتك”.

ووافقتها أخرى الرأي قائلة: ” تصالح ازاى….دة انسان ندل وجبان…تخلص منه دلوقتى افضل…دة لايؤتمن……حسبى الله ونعم الوكيل فيه …كميه ظلم وقهر….لاحول ولا قوة الا بالله.”

وروت ناشطة جريمة مأساوية حدثت مع صديقتها، وكتبت: ” ليه صديقه اهلها قتلوها ف موقف زي ده.. حسبي الله ونعم الوكيل تفرق كتير اما الاب يكون متعلم و فاهم… ربنا بسترها ع بناتنا”.

كشف عذرية في الأردن

وفي حادثة مشابهة قبل عام، ألزمت محكمة في الأردن، عريساً أردنياً بدفع تعويض لعروسته بعدما طعن في شرفها ليلة الزفاف.

وبحسب وسائل إعلام محلية، قررت المحكمة تغريم العريس مبلغ 18 ألف دينار لعروسه (أكثر من 25 ألف دولار أمريكي) وتضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ (800) دينار أتعاب محاماة لصالح المدعية. إضافة إلى الفائدة بواقع (9%) سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.

جاء ذلك بعد تشكيك الزوج بعذرية زوجته ليلة الزفاف، حيث أحضر والده ووالدته، واتصل بوالديها أيضاً ليخبرهم أن زوجته ليست عذراء.

وما كان من والدا العروس إلا أن قاما بأخذها إلى طبيب شرعي، والذي قام بفحصها وأكد أن ادعاءات زوجها باطلة، بعد إثبات ذلك بتقرير طبي.