مصرية قفزت من السادس لتنتحر فقتلت شخصا آخر ونجت هي وما حدث لا يصدق!

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وطن- في محاولة منها للانتحار، سقطت ممرضة من الطابق السادس بأحد المستشفيات في محافظة كفر الشيخ شمالي مصر، على رأس زميلها لترديه قتيلا وتنجو هي رغم أضرار جسدية جسيمة.

ممرضة مصرية تحاول الانتحار وتقتل زميلها

وأشارت مصادر متطابقة إلى أن النيابة العامة في محافظة كفر الشيخ شمالي مصر، تحقق بالفعل في واقعة سقوط ممرضة من الطابق السادس بأحد المستشفيات على رأس زميلها موظف الأمن بالمستشفى فقُتِلَ على الفور، وبقيت هي على قيد الحياة.

وحسب موقع “سكاي نيوز عربية“، كانت مديرية أمن كفر الشيخ، قد تلقت إخطارًا، يفيد بقيام ممرضة تدعي “هند إ. خ.” (22 سنة)، تعمل بالمستشفى الجامعي بكفر الشيخ، بإلقاء نفسها من الطابق السادس بالمستشفى، في محاولة منها لإنهاء حياتها بسبب مرورها بأزمة نفسية.

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ولكنها سقطت على رأس فرد أمن بالمستشفى، يدعى علاء رمضان يونس (29 سنة)، مقيم بمحافظة كفر الشيخ.

تعرض علاء لإصابات جسيمة، وكسور وجروح، فتم نقله مباشرة للمستشفى، لكنه فارق الحياة بعد ساعات قليلة من الواقعة.

وبالتزامن مع ذلك، تم حجز الممرضة للعلاج بالمستشفى، بعد إصابتها جراء محاولتها الفاشلة في الانتحار.

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ونقل ذات المصدر، عن مدير مستشفى كفر الشيخ الجامعي الدكتور حاتم الجوهري، أن حالة الممرضة مستقرة، وأنها تتلقى الرعاية الطبية بذات المستشفى حاليًا.

التحقيق في الحادثة

كما أفاد بأن التحريات الأولي في الواقعة وبعد سؤال الشهود، قد أفادت أن الممرضة هي من قفزت من الطابق السادس؛ رغبةً منها في التخلص من حياتها، فتمت إحالة القضية للنيابة العامة التي تولت التحقيق فيها.

وبالفعل، أمرت النيابة بانتداب مفتش الصحة من أجل معرفة سبب الوفاة ومعرفة كيفية حدوثها، وعمل تحريات المباحث، وصرحت بدفن الجثة.

جدير بالذكر، بحسب ذات المصادر أن فرد الأمن المتوفى تزوج منذ عام، وأنجب طفلًا، ويعمل بشركة حراسة خاصة.

وتعيد حادثة نجاة هذه الممرضة من محاولة انتحار، ماتعرض له الشاب مصطفى نور الذي ألقى بنفسه من أعلى سور القلعة بمنطقة الخليفة بالقاهرة.

حيث حاول الشاب “مصطفى” قبل أيام الانتحار بإلقاء نفسه من أعلى سور القلعة بمنطقة الخليفة بالقاهرة، وذلك عقب إجراء «بث مباشر» على صفحته الشخصية بموقع «فيسبوك»، لينتهي البث بأصوات كثيرة حول الهاتف، الذي تبين أنه سقط من يد الشاب بعد القفز.

وقد باءت المحاولة بالفشل، حيث يتلقى الشاب حالياً العلاج داخل أحد المستشفيات لتعرضه لبعض الإصابات والكسور نتيجة قفزه من أعلى السور.