الإثنين, نوفمبر 21, 2022
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الهدهد

لحظة تعري مشجعة إنجليزية عقب مباراة إنجلترا وإيران.. هكذا تعاملت معها السلطات(شاهد)

المشجعة قامت بهذا الفعل رغم محاولات منعها

كتب سالم حنفي
مباراة إنجلترا وإيران watanserb.com
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وطن – ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو صادم مشجعة إنجليزية قامت بالتعري كاشفة عن صدرها، عقب انتهاء مباراة إنجلترا وإيران، ضمن المجموعة الثانية في كأس العالم قطر 2022.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن” وتمتنع عن نشره حرصا على مشاعر متابعيها، فإنه وفي أعقاب المباراة وأثناء خروج المشجعين من الاستاد عبر الممرات والسلالم المتحركة، بادرت المشجعة الإنجليزية بمداعبة الكاميرا والحاضرين، بالإشارة إلى خلع قميصها.

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وعلى الرغم من محاولة البعض منعها من القيام بهذا الفعل، إلا أنها أقدمت على خلع قميصها أمام الكاميرا وسط ذهول المشجعين الآخرين.

تعري المشجعة الإنجليزية رغم محاولة البعض منعها

ترحيل المشجعة الإنجليزية

وأفادت تقارير إخبارية بأن اللجنة المنظمة لمونديال قطر، والسلطات توصلت إلى هوية المشجعة وتم إلقاء القبض عليها.

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كما أفادت التقارير بأن المشجعة الإنجليزية يتم اتخاذ الإجراءات بشأن ترحيلها؛ بسبب مخالفتها للقوانين، وتعمدها التعري، وهي من المخالفات التي أقرتها قطر، وحظرتها على المشجعين احترامًا لقانون البلد المضيف.

مباراة إنجلترا وإيران

ونجح المنتخب الإنجليزي في الفوز على إيران بسداسية مقابل هدفين، استطاع بها القبض على صدارة المجموعة الثانية.

ويواجه منتخب إنجلترا في الجولتين القادمتين منتخب الولايات المتحدة الأمريكية ومنتخب ويلز، في مجموعة أصبح المنتخب الإنجليزي مرشحًا لصدارتها.

احتفال الجماهير الإنجليزية

واحتفلت الجماهير الإنجليزية بالفوز العريض لفريقيها في ساحات المشجعين في دولة قطر المستضيفة للبطولة، وكذلك عقب الخروج من مدرجات استاد حمد بن خليفة الدولي.

وكعادة الجماهير الإنجليزية المعروفة باحتفالاتها الجنونية التي تصل إلى درجة العنف أحيانًا؛ اتخذت قطر احتياطاتها من خلال التأمين الجيد لمناطق المشجعين، وكذلك منع بيع وتناول الكحوليات في محيط الملاعب.

المصدروطن - رصد تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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