لحظة تعري مشجعة إنجليزية عقب مباراة إنجلترا وإيران.. هكذا تعاملت معها السلطات(شاهد)

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وطن – ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو صادم مشجعة إنجليزية قامت بالتعري كاشفة عن صدرها، عقب انتهاء مباراة إنجلترا وإيران، ضمن المجموعة الثانية في كأس العالم قطر 2022.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن” وتمتنع عن نشره حرصا على مشاعر متابعيها، فإنه وفي أعقاب المباراة وأثناء خروج المشجعين من الاستاد عبر الممرات والسلالم المتحركة، بادرت المشجعة الإنجليزية بمداعبة الكاميرا والحاضرين، بالإشارة إلى خلع قميصها.

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وعلى الرغم من محاولة البعض منعها من القيام بهذا الفعل، إلا أنها أقدمت على خلع قميصها أمام الكاميرا وسط ذهول المشجعين الآخرين.

ترحيل المشجعة الإنجليزية

وأفادت تقارير إخبارية بأن اللجنة المنظمة لمونديال قطر، والسلطات توصلت إلى هوية المشجعة وتم إلقاء القبض عليها.

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كما أفادت التقارير بأن المشجعة الإنجليزية يتم اتخاذ الإجراءات بشأن ترحيلها؛ بسبب مخالفتها للقوانين، وتعمدها التعري، وهي من المخالفات التي أقرتها قطر، وحظرتها على المشجعين احترامًا لقانون البلد المضيف.

ترحيل المشجعه الانجليزيه التي تعرت امس الي انجلترا #كأس_العالم_قطر_2022 pic.twitter.com/0Mo9OWSeq0 — Hisham rashad : المارشال (@hishamrashad40) November 21, 2022

مباراة إنجلترا وإيران

ونجح المنتخب الإنجليزي في الفوز على إيران بسداسية مقابل هدفين، استطاع بها القبض على صدارة المجموعة الثانية.

ويواجه منتخب إنجلترا في الجولتين القادمتين منتخب الولايات المتحدة الأمريكية ومنتخب ويلز، في مجموعة أصبح المنتخب الإنجليزي مرشحًا لصدارتها.

احتفال الجماهير الإنجليزية

واحتفلت الجماهير الإنجليزية بالفوز العريض لفريقيها في ساحات المشجعين في دولة قطر المستضيفة للبطولة، وكذلك عقب الخروج من مدرجات استاد حمد بن خليفة الدولي.

وكعادة الجماهير الإنجليزية المعروفة باحتفالاتها الجنونية التي تصل إلى درجة العنف أحيانًا؛ اتخذت قطر احتياطاتها من خلال التأمين الجيد لمناطق المشجعين، وكذلك منع بيع وتناول الكحوليات في محيط الملاعب.