الإثنين, نوفمبر 21, 2022
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كيف تزيل التسربات والبقع الصفراء الصعبة من مقعد المرحاض؟

تجنب استخدام المبيض قدر الإمكان..

كتب ايمان الباجي
كيف تزيل التسربات والبقع الصفراء الصعبة من مقعد المرحاض؟ watanserb.com
كيف تزيل التسربات والبقع الصفراء من مقعد المرحاض؟
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وطنيعد تنظيف الحمام من الأشياء التي تعتبر صعبة نوعا ما، خاصةً عندما تتراكم تلك البقع الصفراء الفظيعة على مقعد المرحاض.

وبغض النظر عن مدى نظافتك ومدى حرصك على إزالتها، يمكن أن تظهر هذه البقع مرة أخرى على مقاعد المرحاض.

وفي هذا السياق، شارك عشاق خبيرة التنظيف السيدة هينش، وهي مؤثرة تنظيف يتابعها أكثر من أربعة ملايين شخص على إنستغرام، أهم نصائحهم لإزالة التسربات الكلسية الصعبة من مقعد المرحاض.

منظف The Pink Paste

تنظيف المرحاض من التسربات

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لتنظيف مقاعد المرحاض من الإصفرار، أوصت الأغلبية باستخدام المنظف The Pink Paste.

حيث قالت مستخدمة تدعى كريستين إنتويستل:” أستعمل المنظف The Pink Paste وقطعة قماش وافرك بلطف.”

فيما نصحت أخرى تدعى ليان كرون: “افرك بلطف منظف Pink Stuff Paste على البقع الصفراء الموجودة على مقعد المرحاض وسيزيلها بسرعة.”

تجنب استخدام المبيض

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في حين أن الكثيرين قد يصلون إلى زجاجة التبييض الموجودة في خزانة التنظيف الخاصة بهم، حث عشاق السيدة هينش على تجنب استخدامها لتنظيف مقاعد المرحاض الخاصة بهم.

حيث قالت مستخدمة  تدعى نيكولا ريد كينغستون أن المبيض سيجعل المشكلة أسوأ، مؤكدة بالقول: “لا تستخدمي زجاجة التبييض، ستحول البقع إلى اللون الأصفر.”

كما اتفق الخبراء في Best Plumbers Club على أن المبيض يمكن أن يتسبب في ظهور بقع صفراء على مقاعد المراحيض، حيث قالوا: “إذا تحول مقعد المرحاض الخاص بك إلى اللون الأصفر، فقد يكون السبب في ذلك هو التبييض الذي تستخدمه.”

وأضافوا “المبيض مطهر ممتاز ولكنه قد يغير لون مقعد المرحاض البلاستيكي، خاصة عند استخدامه في حالة غير مخففة.”

يتحول لون مقعد المرحاض إلى اللون الأصفر بسبب تفاعل كيميائي بين المُبيض والبلاستيك على مقعد المرحاض، وفقا لما أوردته مجلة إكسبرس البريطانية.
المصدرإكسبرس البريطانية، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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