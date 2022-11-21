كيف تزيل التسربات والبقع الصفراء الصعبة من مقعد المرحاض؟

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وطن– يعد تنظيف الحمام من الأشياء التي تعتبر صعبة نوعا ما، خاصةً عندما تتراكم تلك البقع الصفراء الفظيعة على مقعد المرحاض.

وبغض النظر عن مدى نظافتك ومدى حرصك على إزالتها، يمكن أن تظهر هذه البقع مرة أخرى على مقاعد المرحاض.

وفي هذا السياق، شارك عشاق خبيرة التنظيف السيدة هينش، وهي مؤثرة تنظيف يتابعها أكثر من أربعة ملايين شخص على إنستغرام، أهم نصائحهم لإزالة التسربات الكلسية الصعبة من مقعد المرحاض.

تنظيف المرحاض من التسربات

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لتنظيف مقاعد المرحاض من الإصفرار، أوصت الأغلبية باستخدام المنظف The Pink Paste.



حيث قالت مستخدمة تدعى كريستين إنتويستل:” أستعمل المنظف The Pink Paste وقطعة قماش وافرك بلطف.”



فيما نصحت أخرى تدعى ليان كرون: “افرك بلطف منظف Pink Stuff Paste على البقع الصفراء الموجودة على مقعد المرحاض وسيزيلها بسرعة.”



تجنب استخدام المبيض

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في حين أن الكثيرين قد يصلون إلى زجاجة التبييض الموجودة في خزانة التنظيف الخاصة بهم، حث عشاق السيدة هينش على تجنب استخدامها لتنظيف مقاعد المرحاض الخاصة بهم.

حيث قالت مستخدمة تدعى نيكولا ريد كينغستون أن المبيض سيجعل المشكلة أسوأ، مؤكدة بالقول: “لا تستخدمي زجاجة التبييض، ستحول البقع إلى اللون الأصفر.”

كما اتفق الخبراء في Best Plumbers Club على أن المبيض يمكن أن يتسبب في ظهور بقع صفراء على مقاعد المراحيض، حيث قالوا: “إذا تحول مقعد المرحاض الخاص بك إلى اللون الأصفر، فقد يكون السبب في ذلك هو التبييض الذي تستخدمه.”

وأضافوا “المبيض مطهر ممتاز ولكنه قد يغير لون مقعد المرحاض البلاستيكي، خاصة عند استخدامه في حالة غير مخففة.”